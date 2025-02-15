Турнир четырёх наций превратился в комедию. В Америке хотят возвращения России

Про Турнир четырёх наций говорилось много, но теперь пришло время показать товар лицом. Так, накануне сборная Финляндии с Барковым, Рантаненом, Гранлундом и компанией в одну калитку оказалась разгромлена молодой и дерзкой командой США. Счёт 6:1 говорит сам за себя, но разве этого ждала соскучившаяся по топовому хоккею с участием сборных публика? Сомнительно.

Встреча была похожа на избиение младенца и носила скорее комедийный, нежели соревновательный характер. А ведь финны, наряду со шведами и чехами, – одни из главных противников возвращения России на международную арену. Вот только сама сборная Суоми оказалась в луже, а действующих чемпионов мира чехов, завоевавших титул во многом по причине бана россиян, что уже является доказательством отсутствия конкуренции, и вовсе прокатили мимо игр в Монреале. Прокатили и Россию, но по другой, не спортивной причине: свою роль сыграла вмешавшаяся в спорт политика.

Нужно понимать, что монреальская публика очень щепетильна и разборчива по отношению к хоккею. Здесь видели великую Суперсерию между сборными СССР и Канады, помнят многочисленные чемпионства «Монреаля» в Кубке Стэнли (не просто же так «Канадиенс» – старейший и самый титулованный клуб НХЛ). Канадцы уважают легендарного российского защитника Андрея Маркова, долгие годы являвшегося одним из символов команды, а сейчас с нетерпением ждут приезда нашего соотечественника и вундеркинда Ивана Демидова, сходя с ума от хайлайтов с его передачами и голами в КХЛ. Всё это к тому, что в Монреале знают толк в хоккее и прекрасно понимают, что без сборной России и звёзд уровня Александра Овечкина, Никиты Кучерова и Сергея Бобровского нынешний турнир попросту неполноценен.

Это уже видно и бросается в глаза со спортивной точки зрения, а ведь есть ещё медийные и коммерческие факторы. Турниру не хватает раскрутки, ярких вывесок уровня Россия – Канада, дополнительного заработка на атрибутике и от продажи телевизионных прав в Россию. И пусть американский форвард Брэди Ткачук говорит, что самый важный матч для него – игра с канадцами, на деле эта афиша гораздо скромнее.

Сборная Канады Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Бизнес для НХЛ превыше всего. Не просто так в Северной Америке уже в открытую говорят, что заждались россиян на международной арене, а анонсированный лигой Кубок мира 2028 года должен пройти с их участием.

«Я бы с удовольствием снова увидел российских хоккеистов, играющих на этих турнирах.

Они [российские игроки] невероятные хоккеисты. Проблемы носят политический характер. Это мировая политика, с которой нам приходится иметь дело. Я надеюсь, что по мере приближения к Олимпийским играм, к Кубку мира мы начнём видеть российских спортсменов на соревнованиях», — заявил глава профсоюза игроков НХЛ (НХЛПА) Марти Уолш.

«У России великие хоккейные традиции, в нашей лиге выступают отличные российские игроки.

Как сказал Марти Уолш, в первую очередь это не наше решение. ИИХФ недавно проголосовала за то, чтобы не допустить Россию ко многим соревнованиям, как это сделали и во многих других федерациях.

Нам нужно посмотреть, что решит Международный олимпийский комитет, но у нас достаточно времени, чтобы разобраться с реалиями того, как тогда будет выглядеть ситуация в мире», — высказался более осторожно комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.

Очень интересно, допустят ли сборную России до участия в Олимпийских играх 2026 года в Милане, но по Кубку мира 2028 года, с учётом складывающейся в мировой политике ситуации после прошедших выборов президента США, возникает всё меньше сомнений. Хочется верить, что здравый смысл наконец-то возобладает, а большой спорт снова начнёт объединять людей и приносить болельщикам радость, а не являться площадкой для политических игрищ.