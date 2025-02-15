Меняйся или уходи? Маленькие клубы КХЛ попали в сложную ситуацию

Борьба за места в плей-офф КХЛ закончилась. Де-юре вне кубковой весны пока остаётся только «Барыс», но это стало понятно ещё после радикальной смены концепции осенью. Математически шесть участников гонки пока держатся, но и на Западе, и на Востоке разрыв между восьмым и девятым местом превышает 10 очков. Все расклады этой ситуации вы можете прочитать в нашем вчерашнем материале.

Вопрос в другом: как же так вышло? Кажется, на Востоке в последний раз восьмёрка так быстро определилась в сезоне-2020/2021. После этого мы видели грандиозные провалы «Автомобилиста» и «Трактора», которые пролетали мимо плей-офф с немаленькими бюджетами, а «Нефтехимик» параллельно возрождался из пепла и в плей-офф залезал. На Западе всё и так с конкуренцией было не очень: «Сочи» в последний раз выходил в плей-офф в 2019-м, а у «Витязя» (если мы учтём и этот сезон, де-факто законченный) лишь одно попадание в восьмёрку за пять лет.

Впрочем, есть одна вещь, которая эти команды объединяет. Только «Куньлунь» и «Амур» могут похвастаться хорошим финансированием. Если принять за основу данные «СЭ», то «Сочи» вообще не дотягивается до пола зарплат с бюджетом в 360 млн рублей, «Нефтехимик» и «Витязь» находятся на уровне пола за счёт контрактов, подписанных по ходу сезона, «Лада» тратит чуть побольше, но эта сумма лишь слегка превышает 500 млн рублей. С «Барысом» ситуация совсем сложная и одними только финансами не ограничивается: недавно в стране приняли закон, который запрещает государству и госкомпаниям финансировать контракты зарубежных игроков.

И это та сторона реформирования КХЛ, о которой в последние годы как-то забыли. Законодательная деятельность лиги была заточена в первую очередь на работу со сверхбогатыми клубами и конкретно со СКА, который ухитрялся каждый год находить лазейки в регламенте, набросанном широкими мазками. Некоторые эти поправки (например, запрет на переход трёх игроков из одного клуба) по касательной били по малым клубам, как в случае с Михаилом Пашниным, который не подписал контракт с «Адмиралом». Одним из возможных шагов было потенциальное введение драфта, но лишь разговоры о нём породили крики о том, что за Уралом жизни нет и молодые хоккеисты туда не поедут.

«Куньлунь» и «Сочи» снова остаются без плей-офф? Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Однако есть проблема, которую не решит никакой регламент. Допустим, КХЛ урежет потолок зарплат ещё сильнее — до 800 или даже 700 млн рублей, что ещё сильнее усложнит работу богатых клубов. Но тот же «Нефтехимик» как мог предложить максимальные 35 млн рублей любому хоккеисту, так и будет предлагать. У бедных клубов не появится лишних ресурсов от дополнительного ограничения богатых. Жёсткий потолок зарплат привёл к появлению не двух-трёх, а семи-восьми претендентов на титул, однако он не может сделать все команды богатыми и счастливыми.

Понятно, что тотального равенства в НХЛ и любой американской лиге нет и не появится. Кто-то в конкретный период времени всегда будет на дне: это и команды в перестройке, и жертвы собственной некомпетентности. Но прямо сейчас абсолютное большинство команд лиги тратит либо под потолок зарплат ($ 88,5 млн), либо близко к этому. Только шесть клубов расходуют менее $ 80 млн, $ 70 млн и менее тратят три клуба в перестройке: «Анахайм», «Калгари» и «Коламбус».

Прямо сейчас в КХЛ сложилась очень странная ситуация. Примерно половина команд лиги может расходовать под потолок зарплат, потом следует узкая прослойка середняков, а затем немалое количество клубов, которые год за годом могут тратить лишь чуть выше потолка, каждый год преследуя минимальные цели. Конечно, есть пример «Северстали», но в данном случае сложилось всё: два подряд 100-процентных попадания в главных тренеров, почти идеальные обмены своих лидеров на других хороших игроков и хорошее развитие своей молодёжи.

Совпадение ли, что нижние строки таблицы посещаемости КХЛ давно удерживают клубы, которые и сейчас в плей-офф не попадают? Существование «Куньлуня» на пятый год в Мытищах выглядит всё страннее, и даже разговоры про «политпроект» выглядят странно — каких же политических целей этот проект помогает добиться? «Витязю» в Московском регионе и так было сложно, а здесь пришлось уезжать в чужую для корней клуба Балашиху. «Нефтехимик» ни разу в этом году не собирал на трибунах более пяти тысяч зрителей.

И на этом моменте мы должны задаться вопросом: насколько гарантировано место каждого клуба КХЛ в лиге? Знаменитый секвестр-2017/2018 в своё время стал очень хорошим стимулом для многих команд. Та же «Северсталь» до него потихоньку тонула в бозе, но вышла на новый уровень и в плане маркетинга, и в плане хоккея. Некоторые клубы КХЛ — давайте будем честными — сейчас остаются в лиге из-за того, что они играли в Суперлиге на тот момент, когда было решено создавать КХЛ и добавлять к имеющимся командам зарубежных гостей.

Конечно, Олег Леонтьев в Нижнекамске уже четыре года проделывает выдающуюся работу в варке каши из топора, однако рано или поздно она теряет свои вкусовые качества, нужны деньги для хороших трансферов. Не менее интересную работу проделывают Игорь Варицкий и менеджмент «Витязя» в плане приглашения качественных легионеров, но из-за финансов русский костяк провисает. А про «Сочи» вообще даже и сказать нечего — их в лиге пока могут удержать только олимпийский дворец и статус города.

«Витязю» сложно собирать аншлаги Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Наверняка у нынешнего статуса бедняков КХЛ найдутся защитники: это же социальный проект, и школы есть! Но если социальный проект собирает на трибунах два-три тысячи зрителей, то для какого социума этот проект работает? Впрочем, есть клубы, которые собирают полные арены и сами красиво прыгают на грабли — вот как «Лада» недавно, которая без всяких спортивных причин решилась на смену главного тренера. Говорит Павел Зубов интересно, хоккей ставит красивый, но побед пока очень мало.

Прямо сейчас в ВХЛ есть клубы, которые можно представить себе в КХЛ. Это «Молот» из миллионной агломерации, который в высшей лиге имеет посещаемость лучше, чем три клуба главной лиги, а скоро получит и новую арену. Это «Сокол», где есть и новая арена, и серьёзные спонсоры. Не забываем и про АКМ: с точки зрения посещаемости там пока всё выглядит очень сомнительно, но амбиций у тульского клуба вагон, прозябать 9-10-ми там явно не хотят. И в этой ситуации сложно сказать, что «Молота» или «Сокола» в КХЛ быть не должно, а вот «Куньлунь», «Сочи» и «Витязь» в лиге находиться обязаны.

Конечно, пожелания ниже — чистая маниловщина. Но хотелось бы, чтобы у всех бедных команд КХЛ появились бы такие спонсоры, которые обеспечивали бы им хотя бы 600 млн зарплатного бюджета. Хотелось бы, чтобы все менеджеры бедных клубов продуктивно работали в пользу команды, а не устраивали «Игру престолов». Хотелось бы, чтобы лига поработала над реформой статуса свободного агента, чтобы бедняки смогли получать хотя бы тех хоккеистов, которых передерживают топы.

Ну а если этого не произойдёт, для появления 100-процентно конкурентной лиги придётся снова резать по живому.