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Новости дня в КХЛ за 15 февраля 2025 года: Спартак отыгрался с 0:4 с Торпедо и одержал победу, СКА сенсационно уступил Нефтехимику

Сумасшедший камбэк «Спартака» и сенсационное поражение СКА. Итоги дня в КХЛ
Владимир Лаевский
Новости дня в КХЛ за 15 февраля 2025 года
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Главный тренер «Автомобилиста» нецензурно высказался в адрес судей, «Металлург» прервал успешную серию «Сибири».

Представляем дайджест главных событий в КХЛ за 15 февраля 2025 года.

«Амур» сравнял счёт за секунду до конца третьего периода, но проиграл «Автомобилисту»

В Хабаровске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Амур» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:30 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев, Воробьёв) – 03:19 (5x5)     1:1 Бродхёрст (Броссо, Барулин) – 16:29 (5x3)     1:2 Воробьёв (Шаров, Кашников) – 36:20 (5x5)     2:2 Талалуев (Броссо, Бродхёрст) – 59:59 (6x4)     2:3 Мэйсек (Да Коста) – 62:55 (4x3)    

На четвёртой минуте первого периода Стефан Да Коста с передач Анатолия Голышева и Кирилла Воробьёва открыл счёт во встрече. На 17-й минуте периода Алекс Бродхёрст с передач Девина Броссо и Владислава Барулина восстановил равенство в счёте.

На 17-й минуте второго периода Кирилл Воробьёв с передач Александра Шарова и Евгения Кашникова вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

За секунду до конца третьего периода Илья Талалуев сделал счёт 2:2.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В овертайме Брукс Мэйсек принёс гостям победу.

Главный тренер «Автомобилиста» в игре с «Амуром» нецензурно выражался в общении с судьями

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин в игре с «Амуром» нецензурно выражался при общении с судьями. Слова наставника уральского клуба попали в эфир КХЛ ТВ.

Кроме того, Заварухин попытался схватить одного из арбитров встречи за руку после разговора.

ВИДЕО

После матча главный тренер «Автомобилиста» высказался о ходе игры.

— Рады победе, интересный матч был, скорости большие. Было желание у парней, живая команда. Наши удаления, наверное, ломали игру, но забили хорошие голы. Поздравляю Кирилла Воробьёва с первой шайбой! Много было меньшинства, неприятную шайбу в концовке пропустили, однако команда была жива и правильно отреагировала на этот гол. Заслуженно победили. Давно не видел такого — наверное, только в 90-е. Это спорт, хоккей, здесь ничего не сделаешь, победа даёт нам сил.

— Как отметите 20 заблокированных бросков?
— Ребята старались в этом компоненте, были невынужденные удаления. Хотелось бы сказать больше, но не буду говорить. Лучше эти финансы потратить на детский дом, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Отметим, что «Автомобилист» получил 17 минут штрафа, «Амур» — девять.

«Трактор» одержал победу в четвёртом из последних пяти матчей, одолев в гостях «Адмирал»

Во Владивостоке закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Адмирал» принимал челябинский «Трактор». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов (Глотов, Дэй) – 04:47 (5x3)     1:1 Принс (Степанов) – 14:13 (5x5)     1:2 Шабанов (Дэй, Коромыслов) – 16:20 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Виталий Кравцов с передач Василия Глотова и Логана Дэя открыл счёт в игре. На 15-й минуте периода Дмитрий Завгородний с передачи Егора Степанова восстановил равенство в счёте. На 17-й минуте периода Максим Шабанов с передач Логана Дэя и Арсения Коромыслова вновь вывел челябинский клуб вперёд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Это был четвёртый матч команд в сезоне. В двух предыдущих встречах сильнее был «Трактор», в одной — «Адмирал».

«Лада» прервала 10-матчевую серию поражений, обыграв на выезде «Барыс»

В Астане (Казахстан) завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой местный «Барыс» потерпел поражение от тольяттинской «Лады» со счётом 2:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Лада
Тольятти
0:1 Михайлов (Неколенко) – 10:56 (5x5)     1:1 Шипилин (Сетдиков, Жафяров) – 23:54 (5x5)     2:1 Ляпунов (Хохлов, Антипин) – 25:28 (5x5)     2:2 Михайлов (Юртайкин, Неколенко) – 50:39 (5x5)     2:3 Ожгихин (Романов) – 58:03 (5x5)     2:4 Кугрышев (Алтыбармакян) – 58:32 (6x5)    

Шайбами в составе казахстанской команды отметились Мстислав Шипилин и Кирилл Ляпунов. У гостей дубль на счету Никиты Михайлова. Ещё по шайбе забросили Алексей Ожгихин и Дмитрий Кугрышев.

Напомним, этот матч был омрачён травмой голкипера «Барыса» Никиты Бояркина, которого во втором периоде унесли на носилках после неудачного перемещения.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, тольяттинцы прервали свою 10-матчевую серию поражений, набрали 44 очка и занимают 10-е место в турнирной таблице Востока. «Барыс» находится на последнем месте с 29 очками, проиграв в пятый раз подряд.

«Металлург» был сильнее «Сибири», прервав победную серию новосибирского клуба

В Новосибирске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 13:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Лайпсик (Бек) – 02:48 (5x5)     1:1 Орехов (Михайлис, Канцеров) – 25:39 (5x4)     1:2 Козлов (Силантьев, Зернов) – 26:49 (5x5)     1:3 Орехов (Михайлис) – 31:25 (5x4)     2:3 Андреофф (Лайпсик) – 39:59 (5x5)     2:4 Силантьев (Зернов, Коробкин) – 52:09 (5x5)     2:5 Вовченко – 58:57 (en)    

На третьей минуте первого периода Брендан Лайпсик с передачи Тейлора Бека открыл счёт в игре.

На шестой минуте второго периода Валерий Орехов с передач Никиты Михайлиса и Романа Канцерова восстановил равенство в счёте. На седьмой минуте периода Андрей Козлов с передач Дмитрия Силантьева и Дениса Зернова вывел гостей вперёд. На 12-й минуте периода Валерий Орехов с передачи Никиты Михайлиса сделал счёт 3:1. За секунду до конца периода Энди Андреофф с передачи Брендана Лайпсика сократил отставание «Сибири» до минимума.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

На 13-й минуте третьего периода Дмитрий Силантьев сделал счёт 4:2. В конце игры Даниил Вовченко установил окончательный счёт в матче.

«Нефтехимик» обыграл СКА в домашней встрече КХЛ. Сразу три игрока оформили дубль

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Нефтехимик» нанёс поражение СКА со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Дедунов (Кузьмин, Педан) – 06:03 (5x5)     1:1 Шафигуллин (Пастухов, Митякин) – 13:09 (5x5)     1:2 Короткий (Земчёнок, Дедунов) – 18:12 (5x5)     2:2 Селезнёв (Точилкин) – 21:41 (5x5)     3:2 Селезнёв (Точилкин) – 31:29 (5x5)     4:2 Шафигуллин (Леонтьев) – 32:58 (5x5)     4:3 Короткий (Кузьмин, Зайцев) – 34:11 (5x5)    

Дублями в составе хозяев отметились Григорий Селезнёв и Булат Шафигуллин. У гостей дубль на счету 19-летнего форварда Матвея Короткого. Ещё один гол записал на свой счёт Павел Дедунов.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Нижнекамцы набрали 48 очков и идут на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА остался с 69 очками и занимает шестую строчку Запада.

«Спартак» осуществил невероятный камбэк с 0:4 и обыграл «Торпедо» в матче КХЛ

В Москве на арене «Мегаспорт» завершилась встреча регулярного чемпионата КХЛ, в которой столичный «Спартак» нанёс поражение нижегородскому «Торпедо» со счётом 7:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
7 : 4
Торпедо
Нижний Новгород
0:1 Силаев (Атанасов, Летунов) – 00:46 (5x5)     0:2 Томпсон (Тертышный, Атанасов) – 06:01 (5x5)     0:3 Конюшков (Летунов, Тертышный) – 14:09 (5x5)     0:4 Воронин – 28:41 (4x5)     1:4 Порядин (Локтионов, Голдобин) – 31:50 (5x4)     2:4 Беляев (Галимов) – 45:51 (5x5)     3:4 Локтионов (Морозов, Миронов) – 46:23 (5x4)     4:4 Галимов (Мальцев) – 48:02 (5x5)     5:4 Беляев – 52:23 (5x5)     6:4 Голдобин (Миронов, Морозов) – 58:26 (en)     7:4 Мальцев – 59:57 (5x5)    

Дублем в составе победителей отметился Александр Беляев. Ещё по шайбе забросили Павел Порядин, Андрей Локтионов, Ансель Галимов, Николай Голдобин и Михаил Мальцев. У гостей отличились Антон Силаев, Китон Томпсон, Богдан Конюшков и Кирилл Воронин.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Примечательно, что к середине второго периода «Спартак» проигрывал со счётом 0:4.

«Куньлунь» по буллитам одержал домашнюю победу над «Витязем»

В Мытищах завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» нанёс поражение «Витязю» (5:4 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
5 : 4
Б
Витязь
Московская область
1:0 Фу (Ро, Сомерби) – 01:42 (5x5)     1:1 Бусыгин (Бучельников) – 04:06 (5x5)     1:2 Яровой (Бусыгин, Стюарт) – 13:23 (5x5)     2:2 Ро (Сомерби, О'Реган) – 15:09 (5x5)     3:2 Кэмпбелл (Маккошен, Фу) – 29:23 (5x5)     4:2 Кэмпбелл (Душак, Ро) – 46:01 (5x5)     4:3 Макеев (Барак, Рой) – 55:44 (5x4)     4:4 Готье (Аркалов, Педан) – 57:14 (5x5)     5:4 О'Реган – 65:00    

Дублем в составе победителей отметился Колин Кэмпбелл. Ещё по шайбе забросили Цзян Фу и Кайл Ро.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

У «Витязя» отличились Ярослав Бусыгин, Станислав Яровой, Алексей Макеев и Фредерик Готье.

Матчи 16 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
Локомотив
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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