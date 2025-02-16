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Турнир четырёх наций НХЛ — 2025, сборная Швеции проиграла команде Финляндии, счёт матча 3:4 ОТ, обзор, видео, 15 февраля 2025

Никто не потерял надежды. Брат экс-звезды КХЛ стал героем матча Турнира четырёх наций НХЛ
Сергей Емельянов
Финны вырывают победу
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Сборная Швеции потерпела второе подряд поражение в овертайме, но наряду с командой Финляндии сохранила шансы на проход в финал.

К третьему игровому дню Турнира четырёх наций НХЛ сборные Швеции и Финляндии подошли на третьей и четвёртой строчках в турнирной таблице группового раунда. Обе европейские команды начали выступление на турнире с поражений от североамериканских сборных. Шведы в овертайме уступили команде Канады (3:4 ОТ), а финны нарвались на разгромное поражение во встрече со сборной США (1:6). Причём «Тре Крунур» смогли заработать одно очко, сумев отыграться со счёта 1:3, тогда как финны начисто провалили третий период, пропустив в нём четыре шайбы подряд.

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После разгромного поражения от «звёздно-полосатых» тренерский штаб сборной Суоми произвёл два изменения в своём составе. Ключевая перестановка коснулась вратарской линии: вместо Юусе Сароса на последний рубеж был отправлен Кевин Ланкинен, тогда как в атакующих сочетаниях Йоэля Армиа подменил пропускавший первый матч Каапо Какко. В свою очередь, шведская команда обошлась без изменений, о чём наверняка сильно пожалела уже спустя 20 минут после начала встречи.

При этом именно «Тре Крунур» открыли счёт в европейской разборке благодаря точному броску Мики Зибанеджада. Однако финны ещё до перерыва не только восстановили равновесие, но и вышли вперёд. В равных составах отличился Антон Лунделль, а под занавес двадцатиминутки большинство реализовал Микко Рантанен. Любопытно, что бросок у форварда «Каролины Харрикейнз» не получился, но Густавссон оказался дезориентирован странным полётом шайбы и не смог отразить далеко не самый опасный бросок.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

26-летний Густавссон завершил первый период с 50% отражённых бросков, совершив всего два спасения. Неудивительно, что в перерыве шведский тренерский штаб произвёл замену голкипера, отправив в бой вратаря «Оттавы Сенаторз» Линуса Улльмарка. Если один одноклубник Кирилла Капризова провалил встречу, то второй — нападающий «Миннесоты Уайлд» Йоэль Эрикссон Эк — во втором периоде организовал гол для Расмуса Далина, выполнив одной рукой изящный голевой пас на своего партнёра.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Спустя несколько минут Эрик Карлссон во второй раз в матче вывел шведскую сборную вперёд, но финнам снова удалась концовка отрезка. Как и в первом периоде, команда Антти Пеннанена отгрузила сопернику гол в раздевалку, только на сей раз забив уже при игре в равных составах. Защитник Олли Мяяття прострелил на дальнюю штангу, которую могли замыкать сразу два его партнёра — Какко и Александр Барков. В итоге отличился как раз последний.

Турнирная таблица Турнира четырёх наций НХЛ

В третьем периоде команды не порадовали зрителей заброшенными шайбами, в результате чего исход встречи решился в овертайме, где шведы вновь потерпели неудачу. Как и в стартовом матче турнира, «Тре Крунур» нарвались на контратаку, которую точным броском увенчал Микаэль Гранлунд. Брат экс-звезды «Салавата Юлаева» Маркуса Гранлунда сблизился с Улльмарком и резким броском направил шайбу ему между ног.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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Финны одержали первую победу на Турнире четырёх наций, сохранив шансы на выход в финальную встречу. При этом надежда на попадание в решающую стадию турнира осталась и у сборной Швеции, в активе которой теперь также значатся два набранных очка. Таким образом, спустя половину предварительного раунда ни одна из команд-участниц этого соревнования всё ещё не рассталась с надеждой на победу в соревновании.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
15 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Швеция
Окончен
3 : 4
ОТ
Финляндия
1:0 Зибанеджад – 08:35     1:1 Лунделль (Луостаринен, Лайне) – 10:58     1:2 Рантанен (Лайне, Ахо) – 19:46 (pp)     2:2 Далин (Эрикссон Эк, Рэймонд) – 25:06     3:2 Карлссон (Нюландер) – 30:32     3:3 Барков (Какко, Мяяття) – 37:05     3:4 Гранлунд (Миккола) – 61:49    

Во втором матче игрового дня состоится североамериканская разборка с участием сборных США и Канады (начало встречи — в 4:00 мск), а в заключительном туре группового раунда пройдут матчи США и Швеции, а также Канады и Финляндии. Именно по итогам этих встреч и определится состав финала Турнира четырёх наций НХЛ — 2025. Третий тур предварительной стадии состоится в ночь с 17 на 18 февраля мск.

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