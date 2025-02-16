Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой

«Это будет главный матч в моей жизни», — говорил Брэди Ткачук перед игрой с Канадой на Турнире четырёх наций. Какой-то особой ценности этот турнир не несёт, но игроки соскучились по формату «сильнейшие против сильнейших», в котором не выступали девять лет (а многие – вообще никогда).

У американцев ещё и, вероятно, сидело в голове, что с финала Кубка мира — 1996 американцы лишь раз обыгрывали Канаду (в группе на Олимпиаде-2010) в таком формате. И канадцы вообще выглядели монстрами последние годы, их серия побед в играх лучших против лучших насчитывала 17 матчей.

То, что США настроены максимально серьёзно и сильно желают поквитаться, стало ясно на первой секунде. Уже на стартовом вбрасывании Мэттью Ткачук вызвал на бой Брэндона Хагеля, а его младший брат тем временем крикнул Сэму Беннетту: «Мы следующие!»

Беннетт, сидевший на скамейке, принял вызов, вторая драка состоялась через секунду после возобновления игры. На этом вроде бы всё успокоилось, но всего на шесть секунд – в первой же стычке у ворот Канады Колтон Парэйко сбросил краги с Джей Ти Миллером. Вот это сумасшедшее начало!

Из этой стычки Канада вышла с большинством, но реализовать его не смогла, а забила чуть позже, уже в равных составах. Сверкнул Коннор Макдэвид, влетевший в зону и бросивший с неудобной верхом. В НХЛ тут же подсчитали – в этом моменте его максимальная скорость составляла 34,5 км/ч.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Канада – это, конечно, всегда Канада, особенно когда в одном матче выходят на лёд Макдэвид, Маккиннон, Кросби, Марнер, Пойнт и другие звёзды. Однако вратарская линия задолго до турнира выглядела единственным слабым звеном. Что уж говорить, если первым номером «кленовых» сейчас является нестабильный Джордан Биннингтон.

Он пропустил совершенно необязательный гол от Джейка Гюнцеля, который бросил с довольно острого угла в домик. В таких моментах и в таких матчах вратарь, конечно, должен выручать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде страсти улеглись, и соперники полностью сосредоточились на хоккее. А в нём американцы смотрелись интереснее – Макдэвид попадал под зубодробительные силовые, как от Чарли Макэвоя, Сидни Кросби допускал ключевые потери, как в моменте со следующим голом американцев.

Шайбу перехватил Мэтт Болди и отдал её Дилану Ларкину, который не стал ничего выдумывать, а вошёл в зону и бросил. И снова Биннингтон сыграл не лучшим образом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Не в пример Коннору Хеллебайку, лучшему вратарю в этом сезоне НХЛ, который в нужные моменты тащил. Но и полевые перед ним играли крайне собранно и плотно, совершенно не давая канадцам разгуляться в атаке. Не помогали даже экстренные перестановки в звеньях – «кленовые», как ни старались, просто вязли в чужой зоне.

За две минуты до сирены Джон Купер заменил вратаря на шестого полевого, и Гюнцель оформил дубль голом в пустые ворота. Канада впервые за 27 матчей проиграла с Кросби в составе. США же проводят идеальный турнир, взяв шесть очков из шести возможных, обеспечив себе выход в финал. А Канада оказалась в затруднительном положении, у них по-прежнему два очка, столько же у Швеции и Финляндии, а впереди последний тур предварительного раунда.