Лучшее — враг хорошего? Усиления «Трактора» в дедлайн превратились в большую проблему

Нынешний регулярный чемпионат «Трактор» начал с места в карьер, сразу же обозначив серьёзные амбиции. Речь, естественно, о Кубке Гагарина. Команда Бенуа Гру играла в зрелищный современный хоккей, который давал максимальный (или около того) результат, а сам главный тренер раскрыл некоторых игроков или же перезапустил их карьеры, которые уже было пошли по наклонной.

Но в декабре челябинцы на удивление многих начали буквально разрывать рынок разными трансферами на вход и на выход. В интервью «Чемпионату» генменеджер «Трактора» Алексей Волков подробно объяснил это явление: «Место команды в регулярном чемпионате, особенно если ты на верхних строчках, не должно вводить в заблуждение ни меня, ни тренерский штаб. У нас изначально была очень хорошая команда. Подготовка к плей-офф, выявление слабых мест, аудит состава и ребят, с кем хотим быть очень конкурентоспособными в плей-офф – самая важная часть работы перед закрытием трансферного окна. Мы усилились, добавили скорости, мастерства, габаритов».

С одной стороны, желание усилиться и не смотреть на окружающий мир в розовых очках вполне объяснимо и в какой-то мере разумно. Хочешь добиться победы – будь готов рисковать. Тем более что к декабрю «Трактор» начал немного сбавлять обороты, порой выдавая абсолютно не характерные для себя матчи. С другой – команда идёт на первом месте, а также отлично укомплектована. Да, был спад, но пройти регулярный чемпионат из 68 игр в нынешних обстоятельствах нереально.

По итогу дедлайна «Трактор» усилился Дэем, Коромысловым, Глотовым, Гуськовым, Коростелёвым, Почиваловым и Сафиным. Но сегодня обратим внимание именно на центральную линию, которая стала выглядеть уж слишком грозно: Светлаков, Кадейкин, Ткачёв и новичок Глотов. В теории, если бы у сборной России на каком-нибудь матче евротура (или междусобойчике с белорусами) вышел такой набор центров, никто бы даже вопроса не задал.

Василий Глотов Фото: photo.khl.ru

Мировой спорт знает великое множество примеров, когда звёздный набор состава заканчивается проблемами с комплектованием. За примером далеко ходить не надо – посмотрите на СКА, который, вполне вероятно, начнёт плей-офф на выезде. Идёт это от того, что звёздам (или просто топовым игрокам) нужно давать много времени в топ-6 и большинстве, а когда их явный перебор, сделать это невозможно физически.

Первый, по кому ударили метаморфозы в составе, – Александр Кадейкин, жизнь которого в последние полтора года превратилась в американские горки. Форвард только-только вернулся в свою стезю, максимально полезно действовал на пятаке соперника, его голы порой становились решающими, как через пару месяцев вновь опустился в четвёртое звено. Как будто это не он забил 19 голов и входит в тройку самых результативных игроков команды. На игровом времени это не могло не отразиться: Александр проводит на льду 12-14 минут, а во встрече с «Адмиралом» не было и 10.

Но даже там сыграться с партнёрами у Кадейкина не получается, так как они постоянно меняются. В недавнем интервью «Чемпионату» Александр в ответ на этот вопрос сказал: «Понятно, что с постоянными партнёрами попроще, есть взаимопонимание, есть «химия», понимаешь, кто и что делает. В целом нормально в наших условиях подстраиваться под это и показывать лучшую игру в любых обстоятельствах. Не надо сетовать на то, что что-то не так, надо действовать в заданных рамках». Другого, наверное, нападающий сказать не мог из этических соображений, но контекст понятен.

Другой центр, который потерял прежнюю продуктивность – Владимир Ткачёв. На сегодняшний день капитан челябинцев выходит преимущественно в третьем звене и почти не получает времени в большинстве. А в 16 матчах с наступления нового календарного года Владимир набрал три очка и забросил лишь одну шайбу, а его полезность по сезону равна «-14». Согласитесь, не тот темп набора очков, который мы привыкли видеть от серебряного призёра последних Олимпийских игр? Неужели Робинсон, получающий по 20 минут за матч в первом звене, выглядит более предпочтительнее тех же Ткачёва или Кадейкина (оба вполне могут исполнить роль крайних нападающих)?

К чему вообще все эти размышления? К тому, что в хорошей команде, претендующей на кубок, должен быть баланс – каждый отвечает за свой фронт работы. И это происходит по обе стороны океана. А сейчас получается, что первый центр команды, который был максимально продуктивен в атаке, сейчас занимает место покинувшего «Трактор» Шарова, отлично выполнявшего роль силового форварда четвёртого звена.

Как гласит известная поговорка, лучшее – враг хорошего. Именно это сейчас и происходит с челябинским клубом. Да, «Трактор» сохраняет первое место на Востоке, первым в конференции обеспечил себе там место, но содержание игры значительно поменялось. И не в лучшую сторону. Хорошо, что в последние месяцы вышел на топовый уровень Виталий Кравцов, без которого челябинцам было бы тяжело удержать первую строчку в конференции.

Конечно, Бенуа Гру виднее, как использовать потенциал своего состава, к тому же у него есть достаточно времени на то, чтобы «покрутить фишки», но пока смысл его плана скрывается в густом тумане.