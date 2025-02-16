«Это был беспредел». Суперматч Канада — США свёл фанатов хоккея с ума

Драки, крутые голы, политический подтекст, драматичная развязка. В этом дерби было всё!

Фанаты хоккея по всему свету с огромным интересом ожидали матча между Канадой и США в рамках Турнира четырёх наций. Почти 10 лет любители этого вида спорта не видели одного из крутейших противостояний с оптимальными составами — с самого Кубка мира — 2016.

За это время составы значительно обновились. Для кого-то этот турнир стал чуть ли не первым взрослым соревнованием сборных в карьере. Что говорить, если даже лучший хоккеист мира — Коннор Макдэвид — на Турнире четырёх наций впервые надел «кленовое» джерси в матчах с лучшими игроками современности? Не учитывать же два чемпионата мира — в 2016-м и 2018-м!

Так что принципиальная встреча, североамериканское дерби вызывало особый ажиотаж.

И полностью его оправдало.

Драки, крутые голы, политический подтекст, драматичная развязка. Было всё!

Как на ход и результаты этой встречи отреагировали в Северной Америке? Приводим самые яркие комментарии наших североамериканских коллег.

«Матч полностью разбил ожидания вдребезги за первые две минуты»

«Один из лучших матчей, который мы когда-либо видели, нуждается во втором акте…

Один гимн был встречен тихим освистыванием, в то время как другому подпевали в полную силу, заставив Монреаль раскачиваться ещё до того, как началось действо. Три драки между Канадой и США вспыхнули прежде, чем первый пас достиг своего пункта назначения в этой первой встрече в формате «лучшие против лучших» между этими великими хоккейными странами за почти 10 лет.

Между тем команды в совокупности нанесли 49 бросков, совершили 63 силовых приёма и провели некоторые из самых быстрых розыгрышей, когда-либо созданных и реализованных на льду.

Матч Канада — США Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Канада была немного потрёпана. И теперь «кленовые» не могут не думать о том, на каких «если» и «когда» они должны сосредоточиться.

В понедельник в Бостоне их ждёт встреча с Финляндией, где победа в основное время даст им возможность провести матч-реванш, которого они — и мы — все жаждем.

Первый матч между Канадой и Швецией был зажигательным, а Кросби сыграл на уровне Майкла Джордана, что заставило тренера Джона Купера предположить, что он войдёт в историю как величайший игрок, когда-либо носивший на груди кленовый лист. Встреча США — Финляндия в четверг была не такой уж и интересной, и она определённо не идёт ни в какое сравнение с захватывающей победой финнов над Швецией в овертайме в субботу.

Но знаменательный матч в воскресенье не просто оправдал ожидания — он полностью разбил их вдребезги за первые две минуты.

А затем нам всем пришлось перевести дух, прежде чем американцы и канадцы перехватывали его бесчисленное количество раз в течение следующих 58:30.

Кто бы не хотел большего?

Финны и шведы, естественно.

Но только они. И трудно представить, что канадцы позволят им добиться своего», — журналист Sportsnet Эрик Энджелс.

«Оправдала ли игра шумиху? Да, и даже больше»

Журналист The Hockey News Райан Кеннеди подробнее высказался о ярком начале встречи между сборными.

«Всё началось с сообщения в групповом чате. Вот как трио сборной США — Ти Джей Миллер и братья Ткачук, Мэттью и Брэди, — породило идею сбросить перчатки как можно скорее.

В конце концов, прошло всего девять секунд игрового времени, а три подряд боя с хоккеистами сборной Канады уже наэлектризовали шумную толпу в «Белл-центре».

Это был, по словам тренера сборной Канады Джона Купера, «беспредел». А если вы хотите узнать, понравился ли ему этот беспредел, Купер также отметил, что он «не видел, чтобы кто-то бежал к выходу».

Проще говоря, это войдёт в историю как один из самых известных матчей в истории хоккея.

Матч Канада — США Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Когда на турнире играют шесть лучших бомбардиров НХЛ, можно предположить, что голов будет больше. Но самоотверженность обеих команд доказала обратное, и ни одна из сторон не приблизилась к 30 броскам в створ.

Оправдала ли игра шумиху? Да, и даже больше. Увидим ли мы матч-реванш в Бостоне? Сборная США уже вышла в финал благодаря победе. Теперь Канаде нужно обыграть Финляндию, чтобы сохранить свои шансы.

В любом случае сегодня болельщики хоккея увидели нечто совершенно незабываемое», — написал Кеннеди.

Высказывались о встрече и бывшие хоккеисты НХЛ. Например, экс-защитник ряда клубов Алекс Голигоски.

«Это тот матч, который будет подзаряжать будущее профессионального хоккея. Я говорю о развитии игры… Никакой другой вид спорта не смог бы создать такой турнир посреди сезона. Этот вид спорта и эти игроки настолько особенные! Молодцы, NHLPA», — написал Голигоски.

«План сборной США состоял в том, чтобы ударить соперника по лицу»

«Майк Тайсон однажды размышлял о том, что у каждого есть план, пока его не ударят по лицу.

Что ж, план сборной США состоял в том, чтобы ударить соперника по лицу.

Приняв роль злодея в Канаде, Мэттью Ткачук сказал младшему брату Брэди, что он хочет оторвать себе кусочек Брэндона Хагеля, как только увидел имя своего соперника из другого штата и страны в составе.

Затем он сделал предложение Хагелю, который тут же согласился. Запал загорелся сразу после падения шайбы на лёд.

Материалы по теме Видео В матче Канада — США произошли три драки за девять секунд

Да, долгожданное противостояние Канада — США началось с двух драк за три секунды и с трёх стычек за первые девять секунд.

Этот вечер оправдал ожидания и ажиотаж.

Это было отвратительно и с примесью политики, громко и подло, нервно и волнующе.

Высококлассное мастерство в сочетании с жёсткой игрой в защите. Голы мирового уровня и костоломные силовые приёмы, 31 из которых были оформлен в задающем тон первом периоде, от которого волосы встают дыбом.

Нелепое отсутствие национальных турниров у НХЛ в эту эпоху (позор, который должны признать и лига, и игроки) помогло встряхнуть бутылку с колой.

То же самое сделал и двойной ответ на предматчевые гимны, которые, как и следовало ожидать, были исполнены после того, как представили команду хозяев, чем возмутили массы.

Канадцы, уставшие от угроз президента Дональда Трампа аннексировать страну, освистали звёздно-полосатый флаг во весь голос.

21 105 счастливчиков, которым посчастливилось застать драки до начала хоккея, орали «О Канада» во весь голос.

Когда всё закончилось, американцы громко орали песню Dream On группы Aerosmith в гостевой раздевалке, а канадцы впали в спокойную решимость.

Но все звёзды с обеих сторон описали это событие как один из лучших и самых интенсивных матчей, в которых они когда-либо играли», — написал журналист Sportsnet Люк Фокс.