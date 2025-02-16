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Реакция на матч Турнира четырёх наций Канада — США, как в Северной Америке комментируют суперматч, драки, освистали гимн США

«Это был беспредел». Суперматч Канада — США свёл фанатов хоккея с ума
Владимир Лаевский
Реакция на матч Турнира четырёх наций Канада — США
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Драки, крутые голы, политический подтекст, драматичная развязка. В этом дерби было всё!

Фанаты хоккея по всему свету с огромным интересом ожидали матча между Канадой и США в рамках Турнира четырёх наций. Почти 10 лет любители этого вида спорта не видели одного из крутейших противостояний с оптимальными составами — с самого Кубка мира — 2016.

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За это время составы значительно обновились. Для кого-то этот турнир стал чуть ли не первым взрослым соревнованием сборных в карьере. Что говорить, если даже лучший хоккеист мира — Коннор Макдэвид — на Турнире четырёх наций впервые надел «кленовое» джерси в матчах с лучшими игроками современности? Не учитывать же два чемпионата мира — в 2016-м и 2018-м!

Так что принципиальная встреча, североамериканское дерби вызывало особый ажиотаж.

И полностью его оправдало.

Драки, крутые голы, политический подтекст, драматичная развязка. Было всё!

Как на ход и результаты этой встречи отреагировали в Северной Америке? Приводим самые яркие комментарии наших североамериканских коллег.

«Матч полностью разбил ожидания вдребезги за первые две минуты»

«Один из лучших матчей, который мы когда-либо видели, нуждается во втором акте…

Один гимн был встречен тихим освистыванием, в то время как другому подпевали в полную силу, заставив Монреаль раскачиваться ещё до того, как началось действо. Три драки между Канадой и США вспыхнули прежде, чем первый пас достиг своего пункта назначения в этой первой встрече в формате «лучшие против лучших» между этими великими хоккейными странами за почти 10 лет.

Между тем команды в совокупности нанесли 49 бросков, совершили 63 силовых приёма и провели некоторые из самых быстрых розыгрышей, когда-либо созданных и реализованных на льду.

Матч Канада — США

Матч Канада — США

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Канада была немного потрёпана. И теперь «кленовые» не могут не думать о том, на каких «если» и «когда» они должны сосредоточиться.

В понедельник в Бостоне их ждёт встреча с Финляндией, где победа в основное время даст им возможность провести матч-реванш, которого они — и мы — все жаждем.

Первый матч между Канадой и Швецией был зажигательным, а Кросби сыграл на уровне Майкла Джордана, что заставило тренера Джона Купера предположить, что он войдёт в историю как величайший игрок, когда-либо носивший на груди кленовый лист. Встреча США — Финляндия в четверг была не такой уж и интересной, и она определённо не идёт ни в какое сравнение с захватывающей победой финнов над Швецией в овертайме в субботу.

Но знаменательный матч в воскресенье не просто оправдал ожидания — он полностью разбил их вдребезги за первые две минуты.

А затем нам всем пришлось перевести дух, прежде чем американцы и канадцы перехватывали его бесчисленное количество раз в течение следующих 58:30.

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Кто бы не хотел большего?

Финны и шведы, естественно.

Но только они. И трудно представить, что канадцы позволят им добиться своего», — журналист Sportsnet Эрик Энджелс.

«Оправдала ли игра шумиху? Да, и даже больше»

Журналист The Hockey News Райан Кеннеди подробнее высказался о ярком начале встречи между сборными.

«Всё началось с сообщения в групповом чате. Вот как трио сборной США — Ти Джей Миллер и братья Ткачук, Мэттью и Брэди, — породило идею сбросить перчатки как можно скорее.

В конце концов, прошло всего девять секунд игрового времени, а три подряд боя с хоккеистами сборной Канады уже наэлектризовали шумную толпу в «Белл-центре».

Это был, по словам тренера сборной Канады Джона Купера, «беспредел». А если вы хотите узнать, понравился ли ему этот беспредел, Купер также отметил, что он «не видел, чтобы кто-то бежал к выходу».

Проще говоря, это войдёт в историю как один из самых известных матчей в истории хоккея.

Матч Канада — США

Матч Канада — США

Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Когда на турнире играют шесть лучших бомбардиров НХЛ, можно предположить, что голов будет больше. Но самоотверженность обеих команд доказала обратное, и ни одна из сторон не приблизилась к 30 броскам в створ.

Оправдала ли игра шумиху? Да, и даже больше. Увидим ли мы матч-реванш в Бостоне? Сборная США уже вышла в финал благодаря победе. Теперь Канаде нужно обыграть Финляндию, чтобы сохранить свои шансы.

В любом случае сегодня болельщики хоккея увидели нечто совершенно незабываемое», — написал Кеннеди.

Высказывались о встрече и бывшие хоккеисты НХЛ. Например, экс-защитник ряда клубов Алекс Голигоски.

«Это тот матч, который будет подзаряжать будущее профессионального хоккея. Я говорю о развитии игры… Никакой другой вид спорта не смог бы создать такой турнир посреди сезона. Этот вид спорта и эти игроки настолько особенные! Молодцы, NHLPA», — написал Голигоски.

«План сборной США состоял в том, чтобы ударить соперника по лицу»

«Майк Тайсон однажды размышлял о том, что у каждого есть план, пока его не ударят по лицу.

Что ж, план сборной США состоял в том, чтобы ударить соперника по лицу.

Приняв роль злодея в Канаде, Мэттью Ткачук сказал младшему брату Брэди, что он хочет оторвать себе кусочек Брэндона Хагеля, как только увидел имя своего соперника из другого штата и страны в составе.

Затем он сделал предложение Хагелю, который тут же согласился. Запал загорелся сразу после падения шайбы на лёд.

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В матче Канада — США произошли три драки за девять секунд

Да, долгожданное противостояние Канада — США началось с двух драк за три секунды и с трёх стычек за первые девять секунд.

Этот вечер оправдал ожидания и ажиотаж.

Это было отвратительно и с примесью политики, громко и подло, нервно и волнующе.

Высококлассное мастерство в сочетании с жёсткой игрой в защите. Голы мирового уровня и костоломные силовые приёмы, 31 из которых были оформлен в задающем тон первом периоде, от которого волосы встают дыбом.

Нелепое отсутствие национальных турниров у НХЛ в эту эпоху (позор, который должны признать и лига, и игроки) помогло встряхнуть бутылку с колой.

То же самое сделал и двойной ответ на предматчевые гимны, которые, как и следовало ожидать, были исполнены после того, как представили команду хозяев, чем возмутили массы.

Канадцы, уставшие от угроз президента Дональда Трампа аннексировать страну, освистали звёздно-полосатый флаг во весь голос.

21 105 счастливчиков, которым посчастливилось застать драки до начала хоккея, орали «О Канада» во весь голос.

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Когда всё закончилось, американцы громко орали песню Dream On группы Aerosmith в гостевой раздевалке, а канадцы впали в спокойную решимость.

Но все звёзды с обеих сторон описали это событие как один из лучших и самых интенсивных матчей, в которых они когда-либо играли», — написал журналист Sportsnet Люк Фокс.

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