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Расписание спортивных матчей 17 февраля 2025 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события понедельника: Александрова в теннисе, Финляндия — Канада в хоккее и баскетбол
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 17 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
Начинаем новую рабочую неделю со спорта: Матчи звёзд НБА, московское дерби, «Амур» — «Трактор» и «Северсталь» — СКА в КХЛ! Не пропустите!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 4:20: Команда Кенни — Команда Чака, Матч звёзд НБА, 1/2 финала

НБА — Матч Звёзд . 1/2 финала
17 февраля 2025, понедельник. 04:20 МСК
Команда Чака
Не начался
Команда Кенни
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто поборется за главный трофей?

Команда Чака на бумаге смотрится намного сильнее оппонента, так как в ней присутствуют сразу два главных фаворита в борьбе за награду MVP в этом сезоне — Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич. Состав, который выбирал Кенни Смит, оказался не таким уж звёздным, но очень крепким. Главными звёздами его команды являются Энтони Эдвардс и Джейлен Брансон. Кто окажется в финале?

Какие проблемы были у величайших?
Дончича выгнали за лишний вес? А какие проблемы были у величайших игроков в истории НБА?
Дончича выгнали за лишний вес? А какие проблемы были у величайших игроков в истории НБА?

🏀 5:10: Команда Шака — Команда Кэндис, Матч звёзд НБА, 1/2 финала

НБА — Матч Звёзд . 1/2 финала
17 февраля 2025, понедельник. 05:10 МСК
Команда Шака
Не начался
Команда Кэндис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: Леброн, Карри и Дюрант разберутся с молодыми соперниками?

Новый формат Матча всех звёзд предполагает полуфинальный матч, после которого победитель поборется за главный трофей. Стефен Карри, Леброн Джеймс и Кевин Дюрант в одной команде — это что за безумие? Легендам НБА предстоит сыграть с победителями Матча восходящих звёзд. Во главе талантливых юнцов стоят Стефон Касл, Далтон Кнехт и Зак Иди. Удастся ли им хотя бы немного навязать борьбу опытным старожилам лиги?

Белые умеют прыгать?
Белый парень с прыжком в стратосферу. Легенда НБА за пять игр — это круто!
Видео
Белый парень с прыжком в стратосферу. Легенда НБА за пять игр — это круто!

🏒 12:00: «Амур» — «Трактор», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Амур» серию поражений?

«Амур» занимает предпоследнее место в Восточной конференции и фактически уже распрощался с шансами на плей-офф. Однако это не мешает команде периодически кусаться, отбирая очки то у «Автомобилиста», то у «Магнитки». Вот и с «Трактором», лидером конференции, последняя встреча получилась упорной, с камбэком в третьем периоде и победой в овертайме. Получится ли у хабаровчан прервать четырёхматчевую серию поражений и порадовать своих болельщиков?

Все интриги регулярки теперь связаны с распределением мест внутри кубковых восьмёрок:
За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?
За месяц до плей-офф в КХЛ определены все участники Кубка Гагарина. Почему так произошло?

🎾 16:00*: Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия, Q), Дубай, первый круг

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:00 МСК
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
         
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Интрига: кто из россиянок доберётся до Соболенко в Дубае?

Уже на второй день «тысячника» в Дубае состоится второе по счёту российское дерби. В воскресенье Людмила Самсонова переиграла Анастасию Павлюченкову, а теперь в понедельник «скрестят» ракетки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, успешно преодолевшая до этого квалификацию. Девушки ранее встречались пять раз, и счёт пока 3-2 в пользу Екатерины. В частности, она выиграла их последнюю встречу в Аделаиде-2024. Победительница нового матча сразится во втором круге Дубая с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

Екатерина прекрасно выступает на турнирах февраля:
Александрова неудержима в Дохе! Она в третий раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника»
Александрова неудержима в Дохе! Она в третий раз в карьере вышла в полуфинал «тысячника»

🏒 19:00: «Северсталь» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли СКА опередить «Северсталь» в турнирной таблице?

В последнее время СКА чередует победы с поражениями и сейчас занимает шестую строчку на Западе. Выше – «Северсталь», у которой столько же очков, но преимущество за счёт дополнительных показателей. Последнюю свою встречу обе команды наверняка отлично помнят – череповчане в Петербурге вели 6:1 в середине игры, и только качественный третий период в исполнении СКА не дал счёту остаться совсем разгромным. Сейчас у СКА будет возможность взять реванш, а заодно опередить прямого конкурента в турнирной таблице.

Как «Северсталь» раскатала армейцев в последний раз:
У СКА отменили два гола в начале матча! А потом команда Ротенберга развалилась
У СКА отменили два гола в начале матча! А потом команда Ротенберга развалилась

🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: кто одержит верх в московском дерби?

Бело-голубые находятся в великолепной форме, идут вторыми на Западе, а в последнем матче переиграли «Спартак». Зато красно-белые два дня назад впервые в КХЛ смогли победить, уступая 0:4 по ходу встречи. Хватит ли у них эмоций после такого мощного камбэка ещё и на «Динамо» или же верх в дерби возьмёт команда Алексея Кудашова?

«Нервно, шумно, весело», — так охарактеризовал Мальцев победу над нижегородцами:
«У нас всё как всегда». Михаил Мальцев — о сверхволевой победе «Спартака» над «Торпедо»

🏒 21:00: Турнир четырёх наций, Финляндия — Канада

💬 Матч с текстовой трансляцией

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК
Финляндия
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдет ли Канада в финал?

После двух туров Турнира четырёх наций НХЛ Канада – грозная, страшная Канада, не знавшая поражений в формате «лучшие против лучших» на протяжении 17 матчей, – рискует не попасть в финал. В последней встрече они проиграли США, причём проиграли по делу, американцы были сильнее тактически, а у «кленовых листьев» ещё и вратарь не выручал. Теперь команде Джона Купера надо брать три очка в игре с Финляндией, чтобы, не оглядываясь на результаты конкурентов, обеспечить себе борьбу за трофей и возможность взять реванш у США, которые уже в финале.

Это поражение стало и первым для Канады с Кросби в составе за 27 матчей:
Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой
Грандиозное зрелище на Турнире сборных НХЛ! 3 драки за 9 секунд и победа США над Канадой

⚽️ 23:00: «Барселона» — «Райо Вальекано», Примера, 24-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 24-й тур
17 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Барса» сравняется по очкам с «Реалом»?

«Барса» — одна из лучших команд Европы прямо сейчас. Каталонцы вышли напрямую в 1/8 финала Лиги чемпионов. А в последних трёх турах Примеры «Барса» одержала три победы, разница мячей составила 12:2. Следующая потенциальная жертва — «Райо Вальекано». Однако эта игра вряд ли станет простой для каталонцев. «Райо Вальекано» не уступает в девяти турах подряд: за это время они победили в пяти встречах, а ещё четыре завершились вничью. Клуб поднялся на шестое место в Примере и претендует на попадание в Лигу Европы. Но у «Барселоны» есть классная мотивация: в случае победы команда сравняется по очкам с лидирующим «Реалом».

Неймар мечтает о камбэке в «Барсу». Но пока что не тащит даже в «Сантосе»:
Неймар разрывает Бразилию после возвращения. Но не футболом
Неймар разрывает Бразилию после возвращения. Но не футболом
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