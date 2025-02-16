«Авангард» разбил «Ак Барс», «Трактору» пообещали новую арену. Итоги дня в КХЛ

«Салават Юлаев» забронировал себе место в плей-офф, обыграв «Локомотив».

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16 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Коротко подводим итоги хоккейного дня.

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» и потерпел третье поражение подряд

В составе «Авангарда» отличились нападающие Павел Леука, Наиль Якупов, Константин Окулов и Райан Спунер, который оформил дубль, а также защитник Евгений Кулик. За «Ак Барс» заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин.

После первого периода вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён на Тимура Билялова. За первый период голкипер казанской команды пропустил три шайбы. Кроме того, концовка матча была отмечена дракой Марка Вербы и Никиты Лямкина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават Юлаев» дома одолел «Локомотив». Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков уже на 35-й секунде открыл счёт в матче. На 21-й минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов сравнял счёт во встрече. На 28-й минуте Александр Елесин увеличил преимущество гостей. На 36-й минуте Александр Комаров сравнял счёт в матче. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а игра перешла в овертайм. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Скотт Уилсон.

По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Челябинске могут построить новую арену в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина в Челябинске могут построить новый стадион. На данный момент клуб выступает на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, вмещающей 7,5 тыс. зрителей, которая была построена в 2009 году.

«Что касается вот этого обещания, то действительно такой разговор с командой был. Да, город, регион нуждается в большой арене, поэтому могу подтвердить эти слова», — цитирует Текслера ТАСС.

Матчи 17 февраля

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