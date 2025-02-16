Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее за 16 февраля 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

«Авангард» разбил «Ак Барс», «Трактору» пообещали новую арену. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 16 февраля 2025 года
Аудио-версия:
Комментарии
«Салават Юлаев» забронировал себе место в плей-офф, обыграв «Локомотив».

16 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось два матча. Коротко подводим итоги хоккейного дня.

«Ак Барс» проиграл «Авангарду» и потерпел третье поражение подряд

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
6 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Леука (Шарипзянов, Окулов) – 06:51 (5x5)     2:0 Кулик (Коледов, Каблуков) – 14:16 (5x5)     3:0 Спунер (Шарипзянов, Якупов) – 19:23 (5x4)     3:1 Галимов (Яшкин, Лямкин) – 22:12 (5x4)     4:1 Спунер (Окулов) – 32:25 (4x5)     5:1 Якупов – 51:49 (4x5)     5:2 Яшкин (Петан, Журавлёв) – 54:24 (5x5)     6:2 Окулов (Меркли, Гуляев) – 57:28 (en)    

В составе «Авангарда» отличились нападающие Павел Леука, Наиль Якупов, Константин Окулов и Райан Спунер, который оформил дубль, а также защитник Евгений Кулик. За «Ак Барс» заброшенные шайбы на свой счёт записали нападающие Артём Галимов и Дмитрий Яшкин.

После первого периода вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов был заменён на Тимура Билялова. За первый период голкипер казанской команды пропустил три шайбы. Кроме того, концовка матча была отмечена дракой Марка Вербы и Никиты Лямкина.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Салават Юлаев» дома одолел «Локомотив». Уфимцы гарантировали себе выход в плей-офф КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Локомотив
Ярославль
1:0 Науменков (Хмелевски, Ян) – 00:35 (5x5)     1:1 Черепанов (Фрейз, Гернат) – 20:57 (5x5)     1:2 Елесин (Алексеев, Кирьянов) – 27:42 (5x5)     2:2 Комаров (Варлов, Ефремов) – 35:35 (5x5)     3:2 Уилсон (Хмелевски, Науменков) – 60:58 (3x3)    

Защитник «Салавата Юлаева» Михаил Науменков уже на 35-й секунде открыл счёт в матче. На 21-й минуте защитник «Локомотива» Никита Черепанов сравнял счёт во встрече. На 28-й минуте Александр Елесин увеличил преимущество гостей. На 36-й минуте Александр Комаров сравнял счёт в матче. Третий период прошёл без заброшенных шайб, а игра перешла в овертайм. Победный гол в дополнительное время на свой счёт записал Скотт Уилсон.

По итогам этого матча «Салават Юлаев» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 75 очков. Клуб обеспечил себе участие в Кубке Гагарина — 2025. «Локомотив» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, заработав 85 очков за 57 игр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В Челябинске могут построить новую арену в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в случае победы «Трактора» в Кубке Гагарина в Челябинске могут построить новый стадион. На данный момент клуб выступает на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова, вмещающей 7,5 тыс. зрителей, которая была построена в 2009 году.

«Что касается вот этого обещания, то действительно такой разговор с командой был. Да, город, регион нуждается в большой арене, поэтому могу подтвердить эти слова», — цитирует Текслера ТАСС.

Матчи 17 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
ХК Сочи
Сочи
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android