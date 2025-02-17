«Ливо мог перейти к нам, но мы не стали бороться за него». Интервью с боссом «Лады»

«Лада» была одним из самых активных клубов КХЛ накануне дедлайна обменов. Но такая активность вряд ли пришлась по душе местным болельщикам – из-за финансовых проблем тольяттинцы были вынуждены расстаться со многими лидерами команды, включая одного из лучших голкиперов лиги Владислава Подъяпольского.

О том, были ли хоть какие-то шансы оставить Владислава до конца сезона, могла ли «Лада» подписать кого-то ещё, и о несостоявшемся переходе в тольяттинский клуб хоккеиста, который сейчас возглавляет список лучших снайперов и бомбардиров КХЛ, в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» рассказал спортивный директор команды Рафик Якубов.

«Лада» будет биться до конца»

– Что скажете о текущем состоянии команды?

– Команда играет, борется, не хватает только набранных очков. Это самое обидное. Однако ребята не опускают руки. «Лада» будет биться до конца. Не всё зависит от нас, но нам нужна победа. Если добудем её, дальше на эмоциях можно и серию выдать.

– Насколько довольны новичками?

– Считаю, что получилось усилить команду. У нас был стимул, чтобы биться дальше. Довольны игрой всех ребят. От Александра Волкова такого даже не ожидали. Понятно, что парень прошёл школу «Локомотива», однако к нам он пришёл из ВХЛ. Павел Зубов знал, на что он способен, хорошо поработал с ним. Спасибо «Локомотиву», что клуб пошёл нам навстречу и разрешил аренду.

Нам не хватало защитников, по разным причинам мы лишились четырёх игроков обороны. Я говорю о Николае Демидове, который из-за травмы выбыл до конца сезона, Зияте Пайгине, Максиме Минееве и Арсении Коромыслове, которого из аренды отозвал СКА. Нам пришлось в срочном порядке проводить обмены.

Расставание с Остапом Сафиным было вынужденным, это была не наша инициатива. «Трактор» вышел на нас с интересом именно к нему. Посчитали, что обмен одного игрока на двоих будет для нас удачным. Мы приобрели опытного защитника Марселя Ибрагимова и хорошего бомбардира Данила Юртайкина.

Марсель Ибрагимов Фото: Андрей Холмов, photo.khl.ru

– Могла ли «Лада» усилиться до дедлайна кем-то ещё?

– Нет, такой возможности у нас не было. Сейчас пришло новое руководство. Ребятам было сказано, что хуже не будет, но игроки, в которых мы были заинтересованы, стоили дорого. Сейчас нам они не по карману.

– А как игроки реагировали во время проблем? Были те, кто просил отпустить, кого приходилось убеждать остаться?

– Нет, такого не было. У нас честная дружная команда. Все с пониманием подошли к ситуации. Если честно, проблемы у нас начались ещё в августе, просто никто об этом не говорил. Но ребята своё всё равно получили. Да, с задержками, но получили. Обещание, которое дало новое руководство Самарской области, выполнялось.

– Расставание с Джозефсом было бы тяжелее год назад?

– Конечно. В прошлом году он был лучшим бомбардиром, лидером команды. Это был голодный игрок, проводивший свой первый сезон в России. В этом чемпионате он сбавил обороты, изменилось его отношение к делу. Мы ждали, что он вновь заиграет, но он просел. А потом жизнь заставила нас продать его. Всё упёрлось в финансы.

– Почему всё-таки «Лада» рассталась с Олегом Браташом?

– Нарушилась коммуникация с хоккеистами. Я всегда говорил, что хоккеисты в команде не главные, главный – главный тренер. Слушать мнение каждого игрока в вопросах взаимодействия с ним не всегда правильно. Но в данной ситуации у Олега Владимировича потерялась коммуникация с командой. Вдобавок к этому, видимо, с его стороны были какие-то высказывания, которые не понравились новому руководству. Вследствие этого было принято решение расстаться с ним.

«Подъяпольский – вратарь №1 в России»

– Работа Павла Владимировича Зубова вас устраивает?

– Мне нравится, что он пытается привить команде новый стиль хоккея, команда хочет играть активно. Мне нравилась работа тренерского штаба Олега Браташа, но сейчас всё происходит более интенсивно. В любом случае голова всему – результат. Будет результат – будем радоваться. Не будет – будем думать, что делать дальше. Или кто-то будет думать за нас.

– Насколько получается компенсировать уход Владислава Подъяпольского за счёт внутренних резервов?

– Такое нельзя компенсировать. Это огромная потеря для клуба. Говорят, что вратарь – половина команды, однако для «Лады» Влад был 75% команды. Не только в этом сезоне, но и в предыдущем. Он получился для нас успешным, мы попали в плей-офф, и в том была очень большая заслуга Влада. Его потеря стала неожиданной, команда подсела после этого. Сейчас это вратарь №1 в России.

– Что помогло ему дорасти до такого статуса в «Ладе»?

– Он и в «Северстали» хорошо играл. Видать, повзрослел. Бывает, что вратари раскрываются поздно. Видимо, это как раз такой случай. Сейчас он вышел на пик, обрёл уверенность в собственных силах. Влад – молодец.

– Можете назвать клубы, которые были заинтересованы в нём?

– Знаю об интересе «Авангарда», но он выходил на нас давно.

– Были ли шансы удержать его?

– Никаких.

Владислав Подъяпольский и Александр Трушков Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

– Поговаривали, что он сам собирался доигрывать в «Ладе» до конца сезона и только потом уходить.

– Это правда. Мы с ним общались, у него был контракт до конца сезона, после чего он должен был стать неограниченно свободным агентом. Влад хотел здесь остаться до конца сезона, но так сложились обстоятельства. Он знал об интересе со стороны разных команд, однако хотел перейти только в «Динамо».

«Хотели брать Ливо в паре с Райаном Мёрфи»

– Были ли разговоры с «Динамо» о Магомеде Шараканове?

– Пока не обсуждали это. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить его аренду. Но такого, думаю, не будет. Есть устная договорённость, что он вернётся в «Динамо» и будет проходить с клубом предсезонную подготовку. Дальше всё зависит от того, подойдёт ли он под стиль главного тренера. Если нет, тогда его снова отправят в аренду в «Ладу».

– Павел Десятков как-то сказал, что «Лада» могла подписать Джоша Ливо в прошлом сезоне. Что пошло не так?

– Да, на нас вышел его агент. Мы проработали этот вариант, узнали о нём. Но всё опять упёрлось в цену. Таких денег на одного игрока у нас нет. Мы интересовались им, вели переговоры. Хотели брать Джоша в паре с его другом Райаном Мёрфи, однако тот отказался. После этого переговоры по Ливо тоже сошли на нет. Не стали бороться за него из-за финансовых вопросов.

– Что скажете о письме лиги с требованием обратить внимание на такие моменты, как удары в голову?

– Я поиграл и в советские времена, и в российские. И мне вот такое немного непонятно. Раньше и силовые приёмы были жёстче, и на бедро игроков ловили. Конечно, за «грязь» необходимо удалять. Однако за удары в спину зачастую не удаляют. А вот за подбивку клюшки – две минуты. Мне новая трактовка правил не по душе. Потому что хоккей – сама по себе жёсткая игра. Силовые приёмы – важная составляющая красоты хоккея, как и голы. Удары в спину, в голову – «грязь». Но я сам люблю силовой хоккей, люблю игроков такого плана.

– Как восприняли слова Павла Зубова о паразитировании игроков из-за невозможности ротации?

– Не согласен с формулировкой «паразитирование». У нас короткая скамейка, нет какой-то безумной конкуренции из-за этого.

– У вас есть такие претензии к игрокам?

– У нас хороший здоровый коллектив. Звёзд здесь нет, все рабочие ребята, все это знают. Может, есть один-два капризных игрока, но не настолько, чтобы они вносили сумятицу в команду. У нас хороший сильный капитан Миша Фисенко. Раздевалка стоит за ним.