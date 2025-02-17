«Это не футбол, а хоккей – битва на льду». Почему рукопожатия после матчей себя изжили

Совсем недавно, по итогам стычки между вратарями «Ак Барса» и «Торпедо» Амиром Мифтаховым и Иваном Кульбаковым соответственно, я уже затрагивал тему послематчевых рукопожатий в хоккее. После встречи в Казани дело едва не дошло до массовой драки. Эмоции зашкаливали, внутри игроков всё кипело и бурлило, а тут ещё и руки соперникам приходится жать.

Нужно понимать, что конкуренция в Континентальной лиге стала намного жёстче, и особенно это бросается в глаза ближе к концу регулярки, когда обостряется борьба за попадание в плей-офф. Например, в НХЛ, к которой мы так стремимся, руки пожимают только после завершения серий в розыгрыше Кубка Стэнли. Нам нужно перенимать этот опыт.

«Я считаю, что рукопожатий вообще не должно быть. С самого старта лиги я сказал, что рукопожатия должны быть только после серии плей-офф, это правильно.

Понятно, что после матчей это джентльменский знак и так далее, но это игра, эмоции, особенно когда играешь на арене с 10 тысячами болельщиков.

Я не сторонник того, чтобы игроки разговаривали после матчей. Это не футбол, а хоккей – битва на льду, борьба. И эмоции напоказ должны быть спрятаны внутри каждого игрока.

После матча, за кулисами вообще без проблем, но я всегда был против рукопожатий. Это моё мнение, и не знаю, как отреагирует на это лига, но такого быть не должно», – заявил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Легенда не только отечественного, но и всего мирового хоккея. Игорь Николаевич прекрасно понимает, о чём говорит.

Действительно, эта известная мужская церемония, демонстрирующая уважение к стоящему напротив тебя человеку не только в спорте, но и в повседневной жизни, не должна превращаться в какую-то рутину и обыденность. И тем более не должна быть регламентирована законом, так как подобные вещи всегда носят исключительно добровольный характер и делаются по желанию обеими сторонами.

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«Я считаю, что они абсолютно не нужны. Это к нам пришло ещё со времён, когда была одна игра в неделю и не было таким раздражающим фактором.

Сейчас, когда игры идут через день, когда накал борьбы очень высокий, борьба за плей-офф накаляется, я абсолютно не вижу смысла в послематчевых рукопожатиях. В лучшем случае клюшки на синей линии подняли, поблагодарили друг друга и ушли в раздевалку каждый со своей стороны.

Такие моменты [как стычка Кульбакова c Мифтаховым] будут повторяться, это не последний», – поддержал инициативу Ларионова бывший нападающий сборной России, а ныне хоккейный эксперт Андрей Николишин.

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В нашем же случае рукопожатия действительно превратились в какой-то сюр и обязаловку, а значит, начали носить технический характер, утратив свою главную функцию. Более того, они реально могут привести к массовому побоищу, ведь спорных эпизодов, взаимных претензий и прочих напряжённых моментов всегда хватает с лихвой. Лучше успокоиться, уйти в раздевалку, а затем остынуть и при желании пожать руку оппоненту в подтрибунном помещении. Здесь очень подходит по смыслу известная хоккейная мудрость: «Это в обычной жизни мы друзья. А на льду друзей нет».

Другое дело, когда речь идёт о плей-офф. Там рукопожатия после каждой встречи не предусмотрены в принципе, а вот после завершения серий они абсолютно логичны. Одна команда идёт дальше, другая же автоматически завершает сезон, поэтому каких-то эмоций уже не испытывает: в них попросту нет смысла. В таких случаях поблагодарить друг друга за серию и пожелать удачи в дальнейшем – вполне нормальная история.