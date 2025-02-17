Что на самом деле вы любите в нашем виде спорта больше всего?

Дайте шанс Турниру четырёх наций! Да, он без России, но это праздник для любителей хоккея

Вынужден в самом начале предупредить: в этом тексте будет заявлена не самая популярная (или, по крайней мере, не самая громкая) позиция относительно Турнира четырёх наций, хоккея и любви к этому виду спорта.

Уже неоднократно высказывалась позиция, что это мероприятие будет ничем без сборной России. Последний год это была, кажется, основная и главная позиция относительно турнира в нашей стране. Да и у меня самого был скепсис. Всё-таки в соревновании не будут принимать участие реально все сильнейшие.

Скепсис сохранялся ровно до момента, пока я не увидел сочетание пятёрок большинства сборной Канады на матч открытия.

Сидни Кросби, Натан Маккиннон, Коннор Макдэвид в одном звене. Что это, если не чистейшее хоккейное наслаждение? Буквально картинка из игры, когда ты собираешь себе звёздный состав и рвёшь всех соперников.

Уже на этом моменте я задумался: а точно ли ненависть и презрение к турниру справедливы?

Затем стартовал матч между Канадой и Швецией, и мои сомнения развеялись окончательно. Как только Макдэвид и Кросби сотворили розыгрыш, который завершил точным броском Маккиннон. Спустя 56 секунд после старта турнира.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Давайте сразу расставим все точки над i. Да, очень грустно, что сборной России не нашлось места на этом празднике хоккея. Наша команда — самая звёздная по составу из числа не приглашённых на турнир. Она точно боролась бы за золото. Это всё понятно.

Как и понятны причины, по которым российская сборная не получила приглашение. Всё-таки сейчас по-прежнему не самая спокойная политическая обстановка — а год назад, по ощущениям, она была даже поострее. В НХЛ, вероятнее всего, подумали именно так.

Мне очень грустно из-за того, что нашей команды не оказалось на турнире.

Однако мне сложно представить, как человек, называющий себя фанатом хоккея, может не любить то, что видит на Турнире четырёх наций.

Здесь — хоккей таких высоких скоростей, что, кажется, ничего подобного мир хоккея ещё не видел. Здесь — яростные битвы наподобие первых девяти секунд матча Канада — США, в которые уместились аж три драки. Здесь — всё ещё приятная атмосфера, когда хоккеисты полностью отдают себя игре, но при этом не забывают получать удовольствие.

Гляньте на раздевалку сборной США после победы над канадцами. Радость от успеха — и вместе с тем расслабленность. Хоккеисты умудряются подпевать хиту Dream On группы Aerosmith и даже немного повыпендриваться, делая это. По-хорошему, по-доброму. Так, как делаем и мы — в компании друзей или оставаясь наедине с собой, в душе. От сердца.

Конечно, можно дальше критиковать НХЛ. Мол, турнир получился «кастрированным» — и это по-своему будет справедливо. На мероприятие не попала не только сборная России, но и чемпион мира Чехия со звёздами типа Давида Пастрняка и Мартина Нечаса, и Германия с лучшим снайпером и вторым бомбардиром сезона Леоном Драйзайтлем, и всегда крепкая Швейцария, и хоккейная Словакия… Много кто оказался за бортом турнира. За это справедливо покритиковать лигу.

Можно найти оправдания и для НХЛ. Мол, она организовала свой турнир — так, как сама захотела. Имела право. Это не чемпионат мира, не Олимпийские игры, даже не Кубок мира. Это крутой междусобойчик, который НХЛ посреди сезона организовала вместо своего же Матча всех звёзд. Лига более чем может оформить его так, как посчитает нужным.

Но… как же не хочется заниматься ни первым, ни вторым. Хочется просто открыть трансляцию любого матча и наслаждаться.

Пока ни один из них не разочаровал.

Кратко о каждом. Крутой и неожиданный камбэк Швеции, которая отчаянно терпела два периода, во встрече с Канадой, которая абсолютно доминировала эти 40 минут и всё-таки забрала своё в овертайме. Уничтожение Финляндии в матче с США. Парад ошибок в скандинавском дерби, которое обычно берёт своей напряжённостью, а не обилием голов — оно в этот раз порадовало и большим количеством шайб. Яростное североамериканское дерби с главными звёздами НХЛ, драками, напряжением, рядом сюжетов и самоотверженным хоккеем.

А впереди нас ждут последние матчи группового этапа, которые, так уж вышло, по сути, станут играми плей-офф.

Это праздник хоккея. Это битвы лучших против лучших. Конечно, не все лучшие добрались до Турнира четырёх наций, но за последние почти 10 лет это — единственный турнир, на котором так много реальных звёзд. Не чемпионаты мира, на которые из НХЛ приезжали по остаточному принципу — те, чьи клубы не смогли пробиться в плей-офф или рано вылетели. Не Олимпиады, до которых в последние два раза добирались только звёзды КХЛ. Не Кубки мира, которые проводятся раз в несколько поколений.

Можно не любить Турнир четырёх наций по всем вышеописанным причинам. Но что тогда вам нравится в хоккее? Вы смотрите хоккей только потому, что болеете за кого-то конкретного, или потому, что любите этот вид спорта, саму игру? Или что-то среднее? Что тогда для вас значит быть фанатом? Презирать и ненавидеть нечастые высококлассные проявления нашей любимой игры только из-за политических причин?

Честно, я всей душой люблю хоккей. Я люблю и сборную России, конечно же. Но и хоккей сам по себе тоже. Я могу не любить стиль, который проповедует та или иная сборная. Это нормально. У всех свои вкусы. Но на турнире настолько разношёрстные команды, что можно без труда найти ту, игра которой придётся по душе. Каждому любителю хоккея.

Турнир четырёх наций Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

НХЛ подарила нам возможность насладиться реально крутым хоккеем, и проведение Турнира четырёх наций — это сама по себе победа. Начало возвращения топовых соревнований международного уровня. А также первый шаг лиги, у которой есть большие планы на Кубок мира и Олимпийские игры.

Вот почему стоит если и не смотреть турнир (всё-таки насильно мил не будешь), то хотя бы уважать его. И по возможности дать ему шанс.

Турнир пока удаётся на славу. Кому-то он не нравится, и это нормально, но позиции, что этот междусобойчик никому не нужен, не имеют под собой никаких оснований. Потому что есть факты. Например, о матче между Канадой и США.

ESPN отмечает, что встречу посмотрело в среднем 4,4 млн человек, а на пике аудитория трансляции составляла целых 5,2 млн зрителей. Насколько это много? Что ж, если не брать в расчёты финалы Кубка Стэнли, этот матч стал самым просматриваемым с допандемийного 2019 года. Тогда встречу плей-офф между «Коламбусом» и «Бостоном» в эфире NBC посмотрело в среднем 4,5 млн зрителей.

Конечно, пока это уступает, например, аудитории седьмого матча финала Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» — 7,67 млн, но мы всё ещё сравниваем главную игру сезона (ещё и с таким драматическим сюжетом в виде сумасшедшего камбэка «Ойлерз») и встречу группового этапа.

Ещё немного для сравнения: поединок между Канадой и США на Кубке мира в 2016 году — когда в последний раз они встречались в плюс-минус оптимальных составах — посмотрело 766 тысяч человек.

Так что НХЛ добилась своего: она организовала турнир, который уже можно назвать успешным. Если ещё не включали его, пожалуйста, дайте ему шанс. Он точно заслужил этого.