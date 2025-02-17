Избежит ли Канада провала? Все расклады на финал Турнира четырёх наций

Её матч со сборной Финляндии станет своего рода полуфиналом соревнования. Но надежда на чудо пока не умерла и у сборной Швеции.

По итогам двух туров предварительного раунда Турнира четырёх наций был определён первый участник финального матча. Им стала сборная США, одержавшая две подряд победы в основное время. Сначала команда Майка Салливана учинила разгром сборной Финляндии (6:1), а затем в принципиальном североамериканском противостоянии переиграла канадцев (3:1). С шестью очками американцы уверенно обосновались на первой строчке в турнирной таблице, досрочно гарантировав себе выход в финал.

Дальше – интереснее. Со второй по четвёртую строчку в таблице последовательно расположились сборные Канады, Финляндии и Швеции. При этом в активе каждой из команд сейчас по два зачётных балла. В первом матче сегодняшнего игрового дня встретятся канадцы и финны. Хоть регламент Турнира четырёх наций и не предусматривает промежуточных стадий плей-офф, но встречу Канада – Финляндия в Северной Америке уже успели окрестить как полуфинал соревнования.

Матч Финляндия — США Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Всё дело в том, что первым критерием при равенстве очков является победа в очном матче. Так как канадцы и финны ранее уже успели обыграть сборную Швецию, то успех в основное время сегодня гарантирует победителю путёвку в финал вне зависимости от исхода встречи между сборными США и Швеции. В свою очередь, если канадцы и финны доиграют до овертайма, тогда у «Тре Крунур» появится надежда на выход в решающую стадию турнира, но для этого подопечным Сэма Халлама уже самим будет необходимо в основное время переиграть потерявших турнирную мотивацию американцев.

«Не думаю, что ситуация в турнирной таблице как-то влияет на нашу подготовку к матчу. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы подготовиться к игре с США и дать себе возможность выйти в финал. Мы не можем оказать никакого влияния на результат первой встречи игрового дня, поэтому рассматриваем свой матч как шанс на выход в финал», — отделался дежурными словами главный тренер шведов.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК США Не начался Швеция Кто победит в основное время? П1 X П2

Впрочем, 45-летний наставник наверняка понимает, что его команде может помочь только чудо. После поражения от сборной США канадские хоккеисты сегодня должны выйти предельно мотивированными на поединок с финнами. Коннор Макдэвид, Сидни Кросби, Натан Маккиннон и другие канадские звёзды точно не рассчитывали, что их выступление на фактически домашнем турнире будет завершено уже по итогам предварительного раунда. Хоть Турнир четырёх наций и не является олимпийским турниром или Кубком мира, но в Северной Америке всё равно он вызвал огромный интерес.

Матч Канада – США Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

По данным ESPN, матч Турнира четырёх наций между Канадой и США посмотрели в среднем 4,4 млн зрителей. Пик аудитории пришёлся на 22:45 (местное время), когда за игрой следили 5,2 млн человек. Это самая просматриваемая хоккейная трансляция (не считая финалов Кубка Стэнли) с 2019 года, когда матч плей-офф между «Коламбусом» и «Бостоном» на NBC собрал в среднем 4,5 млн зрителей.

Компания также отметила, что аудитория игры выросла на 369% по сравнению с текущей средней зрительской базой встреч НХЛ на ABC. В прошлом году средняя аудитория матчей плей-офф НХЛ на ABC, ESPN, ESPN2, TNT, TBS и truTV составляла 1,54 млн зрителей, согласно данным Sports Business Journal.

В такой ситуации канадцев просто не поймут на их родине, если они упустят шанс на выход в финал, где их уже дожидается американская команда. Рейтинги возможного финала между двумя североамериканскими сборными очевидно зашкалят за все мыслимые пределы. К тому же от канадцев в этом финале будут ждать реванша за поражение в группе, тогда как от американцев – подтверждения их превосходства. Вот только для финала североамериканской мечты сегодня канадцам нужно победить финнов.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций 17 февраля 2025, понедельник. 21:00 МСК Финляндия Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это будет похоже на седьмую игру в серии плей-офф. Многие парни в нашей команде уже бывали в такой ситуации. Нам нужно победить», – высказался Макдэвид о встрече с Финляндией.

В кратком изложении ключевые расклады на решающий день группового раунда выглядят так:

Канада/Финляндия победа в основное время: Канада/Финляндия – США в финале;

Канада/Финляндия победа в дополнительное время, Швеция победа в основное время: Швеция – США в финале;

Канада/Финляндия победа в дополнительное время, Швеция победа в дополнительное время: Канада/Финляндия – США в финале.

Стоит заметить, что два первых тура группового этапа соревнования были сыграны полностью в Монреале на канадской арене «Белл-Центр». Заключительные же встречи турнира пройдут в Бостоне на американском стадионе «Ти-Ди Гарден». Ближайшей ночью в США будет определён второй участник финала, а сам решающий матч также пройдёт в Бостоне в ночь с 20 на 21 февраля (начало встречи – в 4:00 мск).