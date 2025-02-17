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Результаты матчей КХЛ за 17 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

«Спартак» сильнее «Динамо» в дерби, ЦСКА опять проиграл аутсайдеру. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Результаты матчей КХЛ за 17 февраля 2025 года
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«Автомобилист» официально забронировал место в плей-офф, а «Амур» полностью потерял шансы на восьмёрку.

17 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось семь встреч. Коротко подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 07:07 (5x5)     0:2 Робинсон (Глотов, Телегин) – 16:01 (5x5)     0:3 Дер-Аргучинцев (Ткачёв, Сафин) – 28:01 (5x5)     1:3 Гиздатуллин (Слепец, Гуркин) – 33:35 (5x5)     2:3 Броссо (Барулин, Коротких) – 48:54 (5x3)     2:4 Блажиевский (Кадейкин) – 53:47 (5x5)     2:5 Светлаков (Горюнов-Рольгизер, Дэй) – 54:12 (5x5)    

Одно очко, набранное в матче с «Автомобилистом», чуть оттянуло неизбежную развязку сезона «Амура», однако ненадолго. В отличие от прошлого февраля, «Трактор» довольно спокойно выиграл в Хабаровске, позволив сопернику лишь незначительно приблизиться к себе — однако два гола за 25 секунд окончательно сломили сопротивление. «Амур» потерял даже математические шансы на плей-офф, «Трактор» — на другом полюсе таблицы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
0 : 5
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Кизимов (Хрипунов, Ишимников) – 13:20 (5x5)     0:2 Трямкин (Эберт, Бывальцев) – 16:44 (5x5)     0:3 Мэйсек (Да Коста, Голышев) – 19:39 (5x5)     0:4 Шаров – 46:58 (5x5)     0:5 Шаров (Воробьёв, Кашников) – 57:36 (5x5)    

Судьба игры была решена уже в первом периоде: «Сибирь» нанесла лишь один бросок за 20 минут, а «Автомобилист» грамотно забил черновые голы. Отыграть три шайбы у уральцев почти нереально, тем более «Сибирь» не пользовалась моментами в большинстве. Разгромным счёт сделал бывший игрок новосибирцев Александр Шаров, который помог «Авто» официально обеспечить место в Кубке Гагарина — 2025.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Рахманов – 14:54 (5x5)     1:1 Маклюков (Джозефс, Рендулич) – 26:59 (5x5)     1:2 Козлов (Силантьев, Коробкин) – 34:54 (5x5)     1:3 Зернов (Силантьев, Паливко) – 45:51 (5x5)    

В Астане на матч пришло менее трёх тысяч зрителей — и это лучшая оценка качеству игры «Барыса» в этом сезоне. Несмотря на то что хозяева открыли счёт, больше голов они не забили. «Металлург» спокойно довёл встречу до победы и сохраняет неплохие шансы даже на то, чтобы закончить регулярку в топ-2 Востока.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
2 : 4
Динамо Мн
Минск
1:0 Яровой (Чивилёв, Бусыгин) – 15:23 (5x5)     1:1 Энас (Улле) – 20:32 (5x5)     1:2 Тирни (Бориков) – 33:20 (5x5)     2:2 Макеев (Бучельников, Цицюра) – 38:46 (5x4)     2:3 Горбунов (Мороз) – 39:29 (5x5)     2:4 Энас (Улле, Горбунов) – 41:35 (5x4)    

Небольшой зрительский интерес вызвал и матч в Балашихе, где на трибунах не было и двух тысяч зрителей. Немногочисленные болельщики увидели очередное поражение «Витязя», который совершенно расклеился в последнее время. Андрей Кареев не смог повторить свой подвиг из игры в Минске, где отразил почти 40 бросков: сегодня атака минчан была лучше.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
3 : 5
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Кузьмин (Дедунов, Юдин) – 08:49 (5x5)     1:1 Котляревский – 14:06 (5x5)     2:1 Лишка (Абросимов, Давыдов) – 22:00 (5x5)     2:2 Хайруллин (Короткий, Демидов) – 30:57 (5x4)     2:3 Кузнецов (Никишин, Кузьмин) – 39:34 (5x4)     2:4 Короткий (Воробьёв, Демидов) – 50:24 (5x4)     3:4 Калдис (Лишка, Абросимов) – 51:43 (5x5)     3:5 Кузнецов (Григоренко, Бардаков) – 59:33 (en)    

Большинство СКА сбоит почти весь сезон, однако сегодня оно вышло на авансцену, когда игра складывалась неудачно. 1+1 набрал Матвей Короткий, который в последнее время получает доверие от тренерского штаба питерского клуба. Дубль оформил Евгений Кузнецов, который забил впервые с конца ноября.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
ХК Сочи
Сочи
1:0 Карнаухов (Нестеров, Охотюк) – 14:58 (5x5)     1:1 Швырёв (Сероух, Авершин) – 22:01 (5x5)     1:2 Сероух (Волков) – 37:46 (4x5)     1:3 Грэм (Авершин) – 51:53 (5x5)     1:4 Хохлачёв (Биттен) – 59:22 (en)    

«Сочи», в отличие от «Витязя», в последних матчах чуть оживился — возможно, команда Сергея Зубова не хочет закончить сезон на последнем месте Запада. Совсем недавно «леопарды» всухую обыграли ЦСКА на своём льду, а теперь повторили успех и в гостях. Показательно, что победную шайбу Даниил Сероух забросил в меньшинстве. Что происходит с ЦСКА в 2025-м, до сих пор непонятно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Адамчук, Рашевский) – 25:33 (5x5)     1:1 Ружичка (Пашин) – 31:27 (5x5)     1:2 Уил (Гусев, Сикура) – 35:15 (5x5)     2:2 Филин (Мальцев, Беляев) – 55:35 (5x5)     3:2 Голдобин (Морозов, Орлов) – 62:14 (3x3)    

В «Мегаспорте», как и на Автозаводской, встречались две команды, которые совсем недавно играли между собой на другой арене. На этот раз московское дерби осталось за «Спартаком», и в воротах тащил уже Подъяпольский, отразивший 40 бросков. Бо́льшую часть встречи «Динамо» вело в счёте, однако хозяева сравняли счёт за пять минут до сирены и одержали победу в овертайме.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матч 18 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 февраля 2025, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирная таблица КХЛ
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