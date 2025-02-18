Суоми за третий период превратила 0:4 в 3:4, но затем забил Кросби.

Канада чуть не опозорилась с финнами на турнире НХЛ! Но теперь нас ждёт великий финал

Этот матч предварительного раунда Турнира четырёх наций для сборных Канады и Финляндии должен был стать встречей жизни. США уже досрочно обеспечили себе выход в финал, в то время как оставшиеся команды набрали по два очка. Но при этом и канадцы, и финны обыграли шведов в овертайме, а это означало, что если сегодняшний матч закончится в основное время, то победитель забирает всё, а именно – путёвку в финал.

Хорошими новостями для Канады стало возвращение в состав защитника Кейла Макара, которого сильно не хватало во встрече с американцами. В воротах остался Джордан Биннингтон, сыгравший с американцами не лучшим образом. Антти Пеннанен же вновь сделал ставку на Кевина Ланкинена, который сменил на последнем рубеже Юусе Сароса, пропустившего шесть на старте турнира от США.

Канадцы накануне сравнивали этот матч с седьмой игрой плей-офф. «Это ещё далеко не конец», – говорил Коннор Макдэвид. Можно было не сомневаться, что «кленовые листья» будут заряжены и мотивированы – вылетать сильнейшим составом за последние девять лет, да ещё и практически на домашнем турнире (хотя сейчас действие уже переместилось из Монреаля в Бостон) для них должно было быть немыслимо.

Тем более что этот турнир – пусть и не Кубок мира, но всё равно вызвал небывалый ажиотаж. Матч Канады и США, например, стал самым просматриваемым в Северной Америке с 2019 года (без учёта финалов Кубка Стэнли).

Капитан «Эдмонтона» подкрепил слова делом уже на пятой минуте. Роопе Хинц допустил чудовищную ошибку, подарив ему шайбу в своей зоне, и через несколько секунд Макдэвид пальнул через трафик впритирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Серьёзный настрой демонстрировала вся сборная Канады, особенно её лидеры. Спустя 46 секунд Натан Маккиннон включил ноги, прошмыгнул за спину Эсы Линделля и разобрался с Ланкиненом.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Пеннанен тут же взял тайм-аут, но это не помогло ему расшевелить своих подопечных. Позже Брэйден Пойнт сыграл на добивании после броска Трэвиса Санхайма, и стало окончательно понятно, что эту игру канадцы уже точно не отпустят.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде финны прибавили в бросковой активности, но продолжила забивать всё равно исключительно Канада. Кросби выдал Маккиннону передачу из угла, и тот в окружении двух соперников оформил дубль.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом матч для Ланкинена был закончен, вышедший ему на замену Сарос не пропустил, а финны всё же вернули интригу в третьем периоде, превратив 0:4 в 3:4. Гол Линделля подарил им надежду, и за четыре с половиной минуты до конца Пеннанен пошёл ва-банк и поменял Сароса на шестого полевого, после чего Микаэль Гранлунд дуплетом вколотил дубль. Канадцы чуть не опозорились, но Сидни Кросби поставил точку голом в пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Теперь нас ждёт великий финал Канада – США. Повторится ли сценарий Олимпиады-2010 в Ванкувере? Тогда канадцы тоже проиграли американцам в группе, чтобы затем взять реванш в финале, а «золотой» гол в овертайме забил Кросби.