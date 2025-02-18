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США — Швеция — 1:2, видео, голы, обзор матча Турнира четырёх наций НХЛ

Сенсация на Турнире четырёх наций! Шведы хлопнули дверью и обыграли американцев у них дома
Максим Макаров
Шведы обыграли американцев
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Обескровленная потерями сборная США забросила лишь одну шайбу.

После матча Канады и Финляндии, в котором «кленовые листья» обеспечили себе выход в финал, стало ясно, что игра США и Швеции не несёт никакого турнирного значения. У американцев сразу три игрока пропускали последнюю встречу группового этапа – Мэттью Ткачук, Остон Мэттьюс и Чарли Макэвой, которого местные болельщики наверняка ждали в составе. У шведов не сыграли Рикард Ракелль и Мика Зибанеджад.

«Звёздно-полосатые» начали встречу так, будто только победа в основное время прокладывает им дорогу в финал – Зак Веренски на скорости залетел в зону, убрал с пути Густава Форслинга, бросил по воротам, а на добивании первым оказался Крис Крайдер, проводивший первый матч на турнире.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Американская сборная, воодушевлённая поддержкой на бостонской арене, имела две прекрасные возможности удвоить преимущество, но Дилан Ларкин не реализовал убойные моменты. Шведы, как и в матче с канадцами, перетерпели стартовый штурм и принялись за дело. Сначала Густав Нюквист наглядно показал, почему именно Коннор Хеллебайк основной вратарь Штатов – Джейк Эттингер откровенно пустил то, что должен был брать.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А на последней минуте Йеспер Братт точным броском в дальний угол вывел «Тре Крунур» вперёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В первом периоде хозяева потеряли и второго Ткачука, который неприятно ударился о штангу шведских ворот, поэтому во втором отрезке вынужденно перешли на игру в три тройки. Да, «звёздно-полосатые» имели возможности сравнять счёт, но должного темпа поддерживать больше не могли.

Турнир четырёх наций . Турнир четырёх наций
18 февраля 2025, вторник. 04:00 МСК
США
Окончен
1 : 2
Швеция
1:0 Крайдер (Веренски, Айкел) – 00:35     1:1 Нюквист (Карлссон, Арвидссон) – 13:39     1:2 Братт (Нюландер) – 19:04    

В третьей двадцатиминутке американцы вновь несколько раз были близки к голу, Айкел даже попал в штангу, но постоянного давления на ворота Самуэля Эрссона оказать не удалось.

2:1 – шведы одержали первую победу на турнире, но все равно покинули его. США и Канада сыграют в финале 21 феврался в 4:00 мск. На повестке так и остаётся вопрос, примут ли участие в решающем матче братья Ткачук и Винсент Трочек, который получил повреждение во втором периоде.

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