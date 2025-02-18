Самый эффективный русский в КХЛ играет в четвёртом звене СКА. Лучше него – только Ливо

В СКА играет целая уйма звёздных нападающих – Евгений Кузнецов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин. Конечно же, нельзя забывать, про юного Ивана Демидова, который прямо сейчас возглавляет список бомбардиров армейцев и идёт в топ-10 наиболее результативных хоккеистов КХЛ. Как вы думаете, кто является самым эффективным форвардом петербуржцев?

Правильный ответ: никто из вышеперечисленных.

Знакомьтесь – Григорий Кузьмин. 21-летний уроженец Ярославля до 2019 года воспитывался в хоккейной школе «Русь», откуда и перебрался в систему СКА. В Санкт-Петербурге он прошёл через всю вертикаль – поиграл в «Варягах», вместе со «СКА-1946» в 2022-м завоевал Кубок Харламова, затем блеснул в «Неве» и после этого попал в основную команду.

Первое появление праворукого форварда в КХЛ пришлось сразу на Кубок Гагарина – в марте 2024 года Григорий стал первым игроком в истории СКА, который дебютировал за команду сразу в плей-офф. Тогда он провёл пять матчей в сериях с «Торпедо» и «Автомобилистом» и даже отметился заброшенной шайбой во встрече с нижегородцами.

Григорий Кузьмин Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Несмотря на такой дебют, в этом сезоне Кузьмин закрепился в основе армейцев далеко не сразу – впервые в текущей регулярке он сыграл лишь в пятом матче СКА (то была домашняя встреча с «Ладой»). Это событие Григорий отметил голевой передачей, а в следующих двух матчах – с «Сочи» и «Торпедо» – он набрал ещё три очка.

Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы получать стабильное игровое время в составе петербуржцев – в середине октября Кузьмин даже был ненадолго отправлен в ВХЛ, однако вскоре вернулся в основу и с тех пор в лиги уровнем ниже уже не опускался.

За это время Григорий несколько раз попадал в информационные сводки – вот, например, он завершил отличную комбинацию с Евгением Кузнецовым и Маратом Хайруллиным в декабрьском матче с московским «Динамо».

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Однако самое громкое событие с участием Кузьмина – его травма на Кубке Первого канала – 2024. Тогда форвард угодил под силовой приём нападающего сборной Беларуси Ильи Усова и был вынужден досрочно покинуть площадку. Роман Ротенберг после матча окрестил этот эпизод «ударом Тайсона», и вся шумиха вокруг высказывания и состояния самого Григория, получившего перелом носа, как-то затмила факт, что в той встрече он забросил довольно-таки красивую шайбу

После восстановления Кузьмин не всегда проходил в состав армейцев, но в последних трёх матчах был в ударе: в каждом из них – с «Барысом», «Нефтехимиком» и «Северсталью» – он набрал по два очка.

Общие показатели Григория, на первый взгляд, не так уж и впечатляют – 20 очков в 34 матчах этого сезона. Но прямо сейчас именно он является самым эффективным игроком СКА. Более того, во всей КХЛ лучше него есть всего лишь один хоккеист.

В чём это проявляется? Всё просто – Кузьмин тратит наименьшее в составе армейцев время на совершение одного результативного действия. Дело в том, что играет Григорий преимущественно в четвёртом звене, в среднем получая мизерные 9.12 за матч. Из тех нападающих СКА, кто выходил на лёд хотя бы в 10 играх сезона, меньший айс-тайм только у нынешних партнёров Кузьмина по звену Матвея Короткого (19 матчей) и Павла Дедунова (34), а также у Николая Полякова (21) и пропавшего в лазарете Ивана Зинченко (16).

В КХЛ не так много игроков, которые тратят менее 20 минут, чтобы набрать одно очко. Если быть точнее, то 12. 11 из них входят в топ-50 бомбардиров лиги. Ещё один – герой этого текста.

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Можно с уверенностью сказать, что своим игровым временем Григорий пользуется сполна. Во многих клубах КХЛ он наверняка бы играл в топ-6, но в СКА ему пока что приходится довольствоваться малым. Однако если армейцы сохранят Кузьмина, чей контракт истекает в конце мая, то уже в следующем сезоне он должен получить новую роль в команде – тем более в свете возможного отъезда Демидова и Грицюка за океан. И в масштабах всей лиги Григорий будет одним из тех игроков, от кого мы будем вправе ждать наибольшего прорыва.