Самый эффективный русский в КХЛ играет в четвёртом звене СКА. Лучше него – только Ливо

В СКА играет целая уйма звёздных нападающих – Евгений Кузнецов, Михаил Григоренко, Сергей Плотников, Арсений Грицюк, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин. Конечно же, нельзя забывать, про юного Ивана Демидова, который прямо сейчас возглавляет список бомбардиров армейцев и идёт в топ-10 наиболее результативных хоккеистов КХЛ. Как вы думаете, кто является самым эффективным форвардом петербуржцев?
Правильный ответ: никто из вышеперечисленных.
Знакомьтесь – Григорий Кузьмин. 21-летний уроженец Ярославля до 2019 года воспитывался в хоккейной школе «Русь», откуда и перебрался в систему СКА. В Санкт-Петербурге он прошёл через всю вертикаль – поиграл в «Варягах», вместе со «СКА-1946» в 2022-м завоевал Кубок Харламова, затем блеснул в «Неве» и после этого попал в основную команду.
Первое появление праворукого форварда в КХЛ пришлось сразу на Кубок Гагарина – в марте 2024 года Григорий стал первым игроком в истории СКА, который дебютировал за команду сразу в плей-офф. Тогда он провёл пять матчей в сериях с «Торпедо» и «Автомобилистом» и даже отметился заброшенной шайбой во встрече с нижегородцами.
Григорий Кузьмин
Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru
Несмотря на такой дебют, в этом сезоне Кузьмин закрепился в основе армейцев далеко не сразу – впервые в текущей регулярке он сыграл лишь в пятом матче СКА (то была домашняя встреча с «Ладой»). Это событие Григорий отметил голевой передачей, а в следующих двух матчах – с «Сочи» и «Торпедо» – он набрал ещё три очка.
Но даже этого оказалось недостаточно, чтобы получать стабильное игровое время в составе петербуржцев – в середине октября Кузьмин даже был ненадолго отправлен в ВХЛ, однако вскоре вернулся в основу и с тех пор в лиги уровнем ниже уже не опускался.
За это время Григорий несколько раз попадал в информационные сводки – вот, например, он завершил отличную комбинацию с Евгением Кузнецовым и Маратом Хайруллиным в декабрьском матче с московским «Динамо».
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Однако самое громкое событие с участием Кузьмина – его травма на Кубке Первого канала – 2024. Тогда форвард угодил под силовой приём нападающего сборной Беларуси Ильи Усова и был вынужден досрочно покинуть площадку. Роман Ротенберг после матча окрестил этот эпизод «ударом Тайсона», и вся шумиха вокруг высказывания и состояния самого Григория, получившего перелом носа, как-то затмила факт, что в той встрече он забросил довольно-таки красивую шайбу
После восстановления Кузьмин не всегда проходил в состав армейцев, но в последних трёх матчах был в ударе: в каждом из них – с «Барысом», «Нефтехимиком» и «Северсталью» – он набрал по два очка.
Общие показатели Григория, на первый взгляд, не так уж и впечатляют – 20 очков в 34 матчах этого сезона. Но прямо сейчас именно он является самым эффективным игроком СКА. Более того, во всей КХЛ лучше него есть всего лишь один хоккеист.
В чём это проявляется? Всё просто – Кузьмин тратит наименьшее в составе армейцев время на совершение одного результативного действия. Дело в том, что играет Григорий преимущественно в четвёртом звене, в среднем получая мизерные 9.12 за матч. Из тех нападающих СКА, кто выходил на лёд хотя бы в 10 играх сезона, меньший айс-тайм только у нынешних партнёров Кузьмина по звену Матвея Короткого (19 матчей) и Павла Дедунова (34), а также у Николая Полякова (21) и пропавшего в лазарете Ивана Зинченко (16).
В КХЛ не так много игроков, которые тратят менее 20 минут, чтобы набрать одно очко. Если быть точнее, то 12. 11 из них входят в топ-50 бомбардиров лиги. Ещё один – герой этого текста.
Самые эффективные игроки КХЛ в сезоне-2024/2025
|№
|Игрок
|Команда
|Матчи
|Очки
|ВП/М
|~ВП/О
|1.
|Джош Ливо
|«Салават Юлаев»
|41
|64
|20.07
|15.24
|2.
|Григорий Кузьмин
|СКА
|34
|20
|9.12
|15.36
|3.
|Иван Демидов
|СКА
|56
|48
|13.32
|15.48
|4.
|Никита Гусев
|«Динамо» М
|55
|56
|17.53
|17.36
|5.
|Тейлор Бек
|«Сибирь»
|46
|44
|17.44
|18.30
|6.
|Николай Голдобин
|«Спартак»
|51
|45
|16.26
|18.36
|7.
|Евгений Кузнецов
|СКА
|37
|35
|17.56
|18.54
|8.
|Виталий Абрамов
|ЦСКА
|44
|35
|15.08
|19.00
|9.
|Ник Петан
|«Ак Барс»
|40
|38
|17.59
|19.00
|10.
|Арсений Грицюк
|СКА
|44
|37
|16:06
|19:12
|11.
|Стефан Да Коста
|«Автомобилист»
|55
|51
|18:09
|19:30
|12.
|Артём Галимов
|«Ак Барс»
|55
|51
|18:25
|19:48
Можно с уверенностью сказать, что своим игровым временем Григорий пользуется сполна. Во многих клубах КХЛ он наверняка бы играл в топ-6, но в СКА ему пока что приходится довольствоваться малым. Однако если армейцы сохранят Кузьмина, чей контракт истекает в конце мая, то уже в следующем сезоне он должен получить новую роль в команде – тем более в свете возможного отъезда Демидова и Грицюка за океан. И в масштабах всей лиги Григорий будет одним из тех игроков, от кого мы будем вправе ждать наибольшего прорыва.