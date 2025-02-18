Судейство в КХЛ сводит с ума главных тренеров. Это просто эмоции или им дают повод?

За пять недель до окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги фактически уже определены все участники плей-офф. Формально борьбу за Кубок Гагарина на данный момент обеспечили только четыре команды, но на деле никакой интриги за распределение остальных путёвок в плей-офф давно уже нет. В нашем недавнем материале изложено подробнее, почему так произошло.

Однако по мере приближения решающей части сезона накал страстей всё равно неумолимо растёт. Результаты каждого игрового дня влияют на перемещение команд внутри кубковых восьмёрок, что может напрямую отразиться на их дальнейших перспективах в этом сезоне. Неудивительно, что всё чаше сдают нервы и у главных тренеров, которые срываются в случае неудач и ищут виновных в посторонних вещах. Разумеется, чаще всего под гнев специалистов попадают главные арбитры. Порой критика в их адрес оказывается несправедливой, но зачастую в этом сезоне судьи своей некачественной работой действительно дают повод быть ими недовольными.

Как обычно, дальше всех пошёл главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, предложивший заменить судей искусственным интеллектом. Обладатель Кубка Гагарина – 2024 убеждён, что в будущем камеры смогут безошибочно фиксировать нарушения, а субъективность в арбитраже должна быть устранена.

«Я не пойму, почему все всполошились по поводу искусственного интеллекта вместо судей. Это веление времени! Спорт и хоккей в частности становится быстрее. Иногда определить нарушение правил судьям невозможно. Я уверен, что в ближайшем будущем положение «вне игры», пробросы, нарушение численного состава будут определять камеры, а не «на усмотрение судьи»! Подножка, задержка и другие технические нарушения должны определяться всегда, а не в зависимости от счёта или рева трибун. Вообще не должно быть такого термина «на усмотрение судьи»!!! Нарушение или есть, или его нет (ТОЧКА)!!!

Современные технологии идут вперёд. В беге, плавании или в лыжах победитель определяется фотофинишем в тысячные доли СЕКУНДЫ!!! Судейство меняется в таком субъективном спорте, как фигурное катание. Если бы это произошло намного раньше, тогда вся страна радовалась бы победе Ирины Слуцкой на Олимпиаде! Если бы камеры были установлены в воротах сборной США во время Олимпийских игр, тогда мы все увидели бы был гол после броска Самсонова, или его всё-таки не было!» – заметил Разин.

51-летний специалист зачастую высказывает здравые суждения, но в этот раз с тренером действующего чемпиона КХЛ согласиться крайне сложно. Разин приводит в пример Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити, но с тех пор прошло уже 23 года. Современные технологии действительно шагнули настолько далеко, что сейчас и так уже практически не возникает вопросов, связанных с определением того, пересекла шайба линию ворот или нет.

Сейчас невозможно представить ситуацию и из 2005 года, когда арбитр Рафаэль Кадыров засчитал гол-фантом Игоря Мирнова в полуфинале Суперлиги. С момента одного из самых скандальных моментов в истории российского хоккея прошло 20 лет, а болельщики «Авангарда» и московского «Динамо» то и дело до сих пор сходятся в жарких дискуссиях относительного легитимности взятия ворот «ястребов». Сейчас современные камеры позволяют со всех ракурсов изучить игровой момент, и подобных споров больше не возникает.

Однако с полной заменой судей на искусственный интеллект ситуация обстоит куда сложнее. В хоккее существует огромное количество пограничных моментов, которые всё равно отдаются на откуп арбитрам. И от этого никуда не уйти. Гибридный проброс, отложенное положение «вне игры», был ли удар ногой по шайбе перед взятием ворот, был ли умысел при нанесении травмы и стоит ли удалять игрока до конца матча или можно ограничиться большим штрафом?

Список подобных вещей перечислять можно очень долго. Как всё это будет определять ИИ? Это вам не теннис, где система «ястребиный глаз» используется при фиксации аута. Там всё понятно – попал мяч в корт или нет. Но даже в теннисе всё равно всё ещё остаётся судья на вышке, который и управляет игрой. Так и в хоккее – как бы технологии ни развивались – без человеческого контроля всё равно этот вид спорта просто невозможен. По крайней мере, это невозможно представить в 2025 году.

А вот с человеческим фактором в КХЛ сейчас дело действительно обстоит куда сложнее. Только за последний месяц своё недовольство арбитрами выражали Роман Ротенберг, Игорь Никитин, Николай Заварухин и Алексей Кудашов. Главный тренер железнодорожников и вовсе уже неоднократно возмущался работой арбитров, сначала раскритиковав их после матча с московским «Динамо», а затем – и после игры с «Салаватом Юлаевым». Надо заметить, что в обоих случаях повод у Никитина был. Хотя в матче его команды со СКА уже у главного тренера армейцев были основания злиться на работу арбитров, которые пропустили то самое удаление Максима Шалунова.

Главный же тренер «Автомобилиста» и вовсе потерял контроль над собой в концовке недавней встречи с «Амуром», когда защитника уральской команды Никиту Трямкина удалили в крайне спорной ситуации. «Тигры» реализовали важнейшее большинство, переведя игру в овертайм за секунду до конца основного времени, после чего Заварухин откровенно наехал на арбитра Антона Лаврентьева, использовав нецензурные выражения.

Стали ли в КХЛ судить хуже, чем в прошлые годы? Однозначно – да. Почему так происходит? Ответов может быть много, но один из них лежит на поверхности. После известных политических событий несколько лет назад лига разом потеряла всех иностранных арбитров. Не все из них были судьями экстра-класса, но те же Мартин Франё и Эдуард Одиньш обладали огромным опытом работы на международных соревнованиях и в большинстве случаев демонстрировали свой высокий уровень.

Тогда же в один из иностранных чемпионатов уехал работать Роман Гофман, а в минувшее межсезонье завершил карьеру и перешёл на руководящую должность, возможно, лучший арбитр в истории российского хоккея Константин Оленин. Помимо этого, повесили свисток на гвоздь и ещё несколько опытных арбитров. В начале же нынешнего сезона из-за полученной травмы больше не смог выходить на лёд и Алексей Раводин.

Алексей Раводин Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

В своё время многие болельщики любили критиковать перечисленных арбитров, а тому же Гофману в отдельных городах даже посвящали отдельные кричалки. Но, как ни крути, а эти судьи всё равно обладали высоким классом, и зачастую претензии к их работе были продиктованы в первую очередь болельщицким восприятием действительности. После же их ухода из лиги стало очевидно, что стало лишь хуже.

Буквально в течение нескольких лет КХЛ потеряла целый пласт судей, на который судейский департамент мог опираться в течение долгого времени. На смену аксакалам пришли молодые арбитры, которые только набивают шишки в судействе матчей элитного уровня. Раньше их подключение к обслуживанию игр могло проходить куда более незаметным образом, но сейчас судейский корпус был вынужден осуществлять этот процесс намного интенсивнее.

Дополнительным фактором, который также привёл к падению уровня судейства, стало увеличение количества встреч в регулярном чемпионате. Здесь прослеживается прямая взаимосвязь: классных судей стало меньше, тогда как матчей стало больше – соответственно возросла нагрузка на молодых арбитров и тех судей, которые раньше оставались в КХЛ на вторых и даже третьих ролях. Например, свою эмоциональную речь в Хабаровске Заварухин посвятил арбитру Лаврентьеву.

Антон Лаврентьев Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

Этому судье исполнился 41 год, и для него нынешний сезон уже 10-й на уровне КХЛ. При этом за столько лет в активе Лаврентьева до сих пор значится всего шесть встреч в плей-офф. Никогда судейский департамент лиги не доверял Антону работать даже на матчах второго раунда Кубка Гагарина, что буквально кричит об уровне этого судьи. Но из-за увеличения количества встреч офису КХЛ приходится увеличивать нагрузку на довольно посредственного арбитра в регулярном чемпионате, поэтому его косяки и стали бросаться в глаза.

Скорее всего, после окончания нынешнего сезона из-за достижения предельного возраста завершит свою карьеру и Сергей Кулаков, отсудивший уже свыше 900+ матчей в лиге. Процесс омоложения судейского корпуса будет происходить и дальше, так что у главного судьи КХЛ Алексея Анисимова и его коллег впереди много работы по улучшению качества работы их подчинёнными. А пока тренерам и игрокам КХЛ остаётся лишь набраться терпения.