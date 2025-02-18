У России нет проблемы, которая подвела европейские сборные? Чему учит Турнир четырёх наций

Турнир четырёх наций завершится тем финалом, на который наверняка надеялись сами организаторы. Не для того лига разогревала всех будущей сшибкой Канады и США, чтобы в финал пролезли какие-то странные ребята с фамилиями на «-сон» и «-лунд». НХЛ хватило прошлого Кубка мира, где финал с Европой в Канаде был менее просматриваемым, чем полуфинал с Россией.

О чём же нам говорит короткий групповой турнир? Хотя бы о том, что хоккейный бог на стороне больших батальонов. Банально, но на международной арене преимущество получают страны с большим населением, что было доказано ещё на примере футбольных первенств мира. Кроме того, здесь вступили в силу и небольшие организационные хитрости: Канаде после травм Ши Теодора и Кейла Макара позволили дозаявить Томаса Харли с аргументацией «не играть же в пять защитников». США, например, ЧМ-2022 доигрывали в две пары из-за того, что все свободные места для дозаявки закрыли форвардами.

Европейские сборные лишились здесь своего старого преимущества — возможности сидеть на сборах, наигрывать тактику и брать не самых громких звёзд, а тех, кто удобен тренерам. Фактически у всех команд перед началом Турнира было буквально два-три дня на тренировки и подбор звеньев, однако канадцы и американцы в таком форс-мажорном режиме работают каждый год, а вот для финнов и шведов это в новинку. Для Антти Пеннанена, главного тренера сборной Финляндии, это вообще первый большой международный турнир.

Юкка Ялонен после сенсационной победы на ЧМ-2019, где финны последовательно выбили почти полностью энхаэловские составы Швеции, России и Канады, рассказывал о важных для его сборной принципах. Ялонен подчёркивал возможность здорового коллектива, правильной ментальности и хороших сборов. Тренера иногда критиковали на родине за то, что он не всегда брал в сборную лучших игроков, но это обернулось четырьмя подряд финалами на ЧМ и ОИ и двумя победами. Здесь, конечно, никто таких условий бы не дал — и уж тем более не дали бы взять условного Марко Анттилу вместо высокооплачиваемой звезды.

Сборной Финляндии голкиперы не помогли Фото: Steve Babineau/Getty Images

Ещё одно важное впечатление от турнира — слабая игра вратарей. В принципе, это было легко представить: сильная бригада голкиперов была только у американцев, которые легко могли бы укомплектовать голкиперами остальные три команды. Где-то команды сами себя подставили — канадцы, например, решили не вызывать Логана Томпсона, который выдаёт потрясающий сезон в «Вашингтоне», так как у него есть трения даже не с главным тренером Джоном Купером, а с его ассистентами. Эдин Хилл якобы сидит в запасе по этой же причине. В результате Канада хватается за сердце, пока Джордан Биннингтон пускает довольно лёгкие шайбы.

Но Биннингтон здесь не один. Конечно, тем же шведам сильно всё испортила травма Якуба Маркстрёма, но его сменщики вроде бы показывали пристойный уровень в сезоне НХЛ. Финны, которые ещё 10 лет назад привезли на сочинскую Олимпиаду чуть ли не самое ровное трио вратарей, на этот турнир делегировали проваливающего сезон Юусе Сароса и второго вратаря «Ванкувера» Кевина Ланкинена. Результат виден хорошо — шведы и финны, по данным продвинутой статистики, за 60 минут игры создали шесть явных голевых моментов и забили шесть голов. Это хороший контраргумент для тех, кто говорит, что это уровень форвардов так вырос по сравнению с уровнем голкиперов — обе команды не очень-то и много создали.

Кстати, нынешняя ситуация с вратарями — очень показательный знак для разговоров о потенциальном расширении НХЛ. Вратарей очевидно не хватает на 32 команды — но оказалось, что и на Турнир четырёх сборных их очевидно не набирается. Откуда же тогда взять голкиперов на 34 или тем более 36 команд? Хотя, возможно, лига планирует, что лет через 10 Конноры Бедарды и Гэвины Маккенны будут повторять рекорды Гретцки по очкам, играя в схожих условиях 80-х, когда у голкиперов лиги почти не было никакой школы.

А теперь прикинем: как выглядела бы Россия на этом турнире. Здесь всё очень сильно зависело бы от фигуры главного тренера и его помощников. В условиях краткосрочного турнира, где половину игр приходилось бы проводить против североамериканских команд, во главе нужен человек, который бы умел этому стилю противостоять и выжимать максимум за короткое время.

Американцы показали, как нужно побеждать Канаду — не тушеваться и бить первыми. Финны попробовали потерпеть против канадцев в своей привычной манере и пропустили легчайшие голы почти что из воздуха, хотя за пару дней до этого сами очень прилично прессинговали шведов. Кто в КХЛ сейчас лучше всего умеет прессинговать соперника, хотя почему-то получил имидж откатной команды? «Локомотив». И у Игоря Никитина есть хороший опыт в национальной команде — правда, в качестве помощника, но на разных турнирах.

Сергей Бобровский на Кубке мира Фото: Dave Sandford/Getty Images

Другое дело, насколько имеющиеся у нас ресурсы подошли бы такому главному тренеру. Нынешний «Локомотив» строился долго и усердно, в первом сезоне Никитина получил 0-4 в первом раунде, а ещё через год прозвучала та самая цитата про «лицо в соплях». Кроме того, большинство выпускников ярославской школы хоккея обучены как раз для такого стиля игры, который и ставит нынешний главный тренер. Потенциальная сборная «Россия 2025» воплощает в себе всё, к чему мы в последнее время привыкли: множество вингеров-волшебников, довольно сомнительная центральная ось и громкие имена в воротах.

И именно вратари могли бы стать тем фактором, который мог бы склонить ситуацию в пользу России. Андрей Василевский — один из самых стабильных голкиперов лиги, а Сергей Бобровский даже на фоне последних проблем в регулярке два года подряд показал, как умеет играть в ключевых матчах. А ведь голкипер-ветеран в теории мог бы даже не попасть в эту сборную, уступив место кому-то из наших нью-йоркских вратарей.

Впрочем, всё это альтернативная реальность. В настоящей реальности нас ждёт финал Канады и США, к которому американцы подходят, очень сильно поломанные травмами. Судьба трофея, который, вполне возможно, разыгрывается единственный раз в истории, будет зависеть от того, смогут ли американцы снова закошмарить канадцев и найдёт ли команда Джона Купера противоядие после первой игры.