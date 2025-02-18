Почему Александр Якушев и Борис Майоров не разговаривали друг с другом четверть века и как наконец помирились?

«Горжусь, что играл с ним». Легенды российского хоккея помирились после 25 лет молчания

Ссоры случаются у каждого. Они происходят и между близкими людьми, и между незнакомцами, и между коллегами и товарищами. Это нормально, хоть и всегда неприятно.

Важно, что происходит дальше. К сожалению, порой примирения не случается. В отдельных случаях у кого-то из сторон появляется желание помириться слишком поздно. А иногда приходится подождать достаточно долго, чтобы конфликт наконец был улажен.

Главное, чтобы примирение в конце концов всё же произошло.

Вчера, 17 февраля, мы наблюдали именно такую ситуацию. Две легенды советского и российского хоккея, на протяжении целых 25 лет державшие друг на друга обиду, помирились.

Великие нападающие «Спартака» и сборной СССР Александр Сергеевич Якушев и Борис Александрович Майоров наконец пожали друг другу руки и зарыли топор войны!

Почему легенды нашего хоккея не разговаривали друг с другом четверть века и что сподвигло их помириться спустя столько лет?

Конфликт

Совместная история Якушева и Майорова началась ещё 60 лет назад.

Александр Сергеевич дебютировал за красно-белых в конце сезона 1964 года — после того как Борис Александрович получил повреждение. Это произошло в матче с «Крыльями Советов». Тогда «Спартак» одержал крупную победу со счётом 5:1, а Якушев забил свой первый гол за москвичей.

Александр Якушев, Вячеслав Старшинов и Борис Майоров Фото: РИА Новости

Вскоре Майоров вернулся после травмы, и нападающие провели вместе ещё пять лет — вплоть до 1969 года, когда Борис принял решение завершить карьеру. Бок о бок хоккеисты два раза взяли чемпионат СССР, а также успели поиграть за советскую сборную на чемпионатах мира.

В те годы между нападающими были хорошие отношения. Тогда никто не мог подумать о том, что их ждёт в дальнейшем…

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В 1998-м Майоров и Якушев вновь встретились — правда, уже не на хоккейной площадке. Первый в июле того года стал президентом «Спартака», в то время как второй с апреля руководил командой в качестве главного тренера.

Прославленный клуб переживал тяжёлые времена. Советские успехи остались позади, и «Спартак» прочно осел в середине, а то и в конце таблицы. Сезон-1997/1998 — как раз перед приходом двух легенд — москвичи завершили на девятом из 20 мест в сводной таблице.

Однако выправить ситуацию не удалось. Следующий сезон клуб с треском провалил, финишировав на 19-й из 22 строчек. Тогда вылетали сразу шесть команд — красно-белые попали в число отправившихся в Высшую лигу.

Казалось, что «Спартак» даже в такие непростые времена не задержится надолго в «вышке». Однако реальность оказалась суровее. Команда то побеждала, то проигрывала, да и игра вряд ли радовала болельщиков. В итоге красно-белые в мудрёной системе тогдашней Высшей лиги сумели занять третье место в таблице Западной зоны и пройти в финальный турнир (выходили по четыре лучших команды из Западной и Восточной зон).

Но решающий этап москвичи завершили лишь на шестой строчке, а в переходном турнире — когда пришлось сражаться с клубами Суперлиги — оказались только восьмыми (из 12).

Неудачи заставили пойти на серьёзные меры. Майоров был не сильно доволен работой Якушева, хоть и не планировал увольнять того. Он решил, что ситуацию можно исправить иначе: пригласить ещё одного специалиста в тренерский штаб.

Остановились на Владимира Шадрине. В руководстве все были «за», а вот Якушеву это решение не понравилось. Он выступил против кандидатуры Шадрина, причём как в личном разговоре с Майоровым, который вроде бы даже на какой-то момент сумел уговорить тренера, так и на представлении нового члена штаба команде — тогда Александр выступил категорически против.

Отношения между двумя легендами накалились.

Владимир Шадрин Фото: РИА Новости

Позже к Майорову пришли пять ветеранов «Спартака», которые поддержали Якушева. Наставник нравился игрокам своим подходом — его работа строилась в первую очередь на уважении к хоккеистам, а не на жёсткости, присущей тренерам старой закалки.

Так или иначе, Якушев вместе с командой отстояли свою позицию — Шадрина назначили лишь на пост вице-президента красно-белых.

Положительных результатов добиться так и не вышло. «Спартак» в том сезоне не сумел вернуться в высший дивизион, поэтому руководство москвичей решило завершить сотрудничество с главным тренером. Это стало апогеем конфликта — Якушев после увольнения перестал разговаривать с Майоровым.

И на протяжении следующих 25 (!) лет две легенды не обмолвились ни словом. Казалось, что их уже не получится помирить…

Долгожданное примирение

…вплоть до вчерашнего вечера.

На стартовом вбрасывании перед принципиальнейшим матчем с московским «Динамо» оказались… Якушев с Майоровым! Да, две легенды наконец вместе вышли на лёд. А после всю встречу провели в одной ложе.

Александр Якушев и Борис Майоров Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Мы немного поговорили с бывшими хоккеистами о том, как удалось уладить разногласия и что они чувствуют после примирения.

«Не хотел бы говорить много о личном. Но хочу сказать руководству «Спартака» спасибо за поддержку, за идею совместного вбрасывания, за долгие продуктивные разговоры. Команда сейчас развивается, клуб готов решать серьёзные задачи, и мы все, спартаковцы, должны объединиться ради достижения нашей цели», — рассказал Майоров «Чемпионату».

«Я горжусь тем, что играл с Борисом Александровичем в одной команде. Горжусь, что я играл с великим капитаном и хоккеистом. И ещё раз поздравляю Бориса Александровича с прошедшим днём рождения, дай бог здоровья, энергии, семейного благополучия.

Предложение о совместном вбрасывании исходило от президента клуба Олега Усачёва, за что большое ему спасибо. Сейчас клуб сплочён по-настоящему, мы все готовы помогать нашей команде, очень переживаем за неё. Тренерский штаб во главе с Алексеем Жамновым — молодцы, команда сделала большой шаг вперёд. И большое спасибо нашим болельщикам, благодаря которым атмосфера на трибунах просто невероятная», — высказался в разговоре с «Чемпионатом» Якушев.

Что ж, ссоры бывают у всех. Конечно, важно уметь их избегать — это отличный навык. Но коль ссора всё-таки случилась, важно, чтобы люди сумели спокойно обговорить всё и разрешить конфликт.

Иногда на это уходит значительно больше времени, чем могло бы. И это очень грустно. Хочется, чтобы ссоры разрешались как можно скорее. Чтобы люди были способны помириться как можно скорее.

Хорошо, что в итоге Майоров и Якушев смогли сделать это. В таких ситуациях лучше уж поздно, чем никогда. Так что теперь можно порадоваться, что две легенды нашего хоккея зарыли топор войны, пожали друг другу руки и показали, что даже после 25 лет молчания его можно прервать.