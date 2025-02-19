У «Ак Барса» самая длинная серия поражений в сезоне. В плей-офф Казань ждёт провал?

«Ак Барс» до перерыва на Матч всех звёзд и после – словно две разные команды. Ещё две недели назад после пятиматчевой серии побед казанцы выглядели монолитным коллективом и теневым фаворитом розыгрыша Кубка Гагарина. Накануне же подопечные Анвара Гатиятулина уступили в четвёртом матче кряду и формально до сих пор даже не оформили прописку в плей-офф, оставляя шансы на восьмёрку тому же «Нефтехимику».

Перестало работать большинство, развалилась вратарская бригада, вскрылись системные проблемы в нападении и защите. Но всё ли так печально для трёхкратных обладателей главного трофея КХЛ на самом деле?

Индекс силы КХЛ – весьма странная история, отношение к которой как у болельщиков, так и у вовлечённых в хоккей напрямую людей скорее скептическое. Но так или иначе этот рейтинг позволяет определить, какая команда находится сейчас в оптимальной форме. В начале февраля среди лидеров был, например, «Ак Барс». И кто скажет, что не по делу – казанцы мало того, что набрали приличный ход благодаря пяти победам кряду, так ещё и непосредственно перед паузой на Матч всех звёзд вынесли СКА в Санкт-Петербурге, а дома уверенно обыграли «Автомобилист» – лидера того самого индекса силы трёх последних недель. У команды Анвара Гатиятулина будто бы не было слабых мест: забивали все четыре тройки нападения, наладилась игра в большинстве, а в меньшинстве казанцы и вовсе лучшие в лиге.

Вратари доставляли приятную головную боль – Тимур Билялов постепенно выходил из кризиса, который преследовал его со старта сезона, и начал отвечать скептикам, за что именно в Казани его сделали самым высокооплачиваемым вратарём лиги. Амир Мифтахов, в свою очередь, также свои позиции сдавать не собирался. Даже травмы Ника Петана, Митчелла Миллера и Ильи Сафонова не надломили «Ак Барс» – в новой роли раскрылся, например, Егор Коршков. Анвар Гатиятулин вынужденно использовал его в качестве центрального нападающего первого звена, а у того быстро образовалась «химия» с Артёмом Галимовым и Александром Барабановым. Дмитрий Яшкин освоился в роли капитана, продолжал феерить Никита Лямкин, ожил многими забытый Артём Князев, даже Алексей Пустозёров, от которого едва ли кто-то ждал больших свершений, добавил команде креатива и энергии в атаке. Казалось бы, что может пойти не так?

Примерно всё. Матч с «Торпедо» в прошлый вторник – худший для «Ак Барса» на «Татнефть Арене» с прошлогоднего плей-офф с «Автомобилистом» и, вероятно, худший при Гатиятулине. Казанцы неплохо действовали в первые 10 минут, но стоило только Мифтахову точным пасом подарить гол давнему товарищу Евгению Свечникову, как игра у хозяев разладилась. Следом матч в Уфе. По движению за него «Ак Барс» можно даже похвалить, особенно во второй половине игры территориальное преимущество явно было за гостями. Однако «Салават Юлаев» умело воспользовался своими моментами, а забить Семёну Вязовому никто так и не смог. Окончательно диагностировать кризис можно было после первого периода в Омске, когда «Авангард» смял соперника 3:0. Наиболее показательно в этот момент смотрелся Алексей Тертышный. Его потерянный взгляд быстро разлетелся среди болельщиков на мемы.

Именно в Тертышном казанские СМИ видят основную причину поражений. У команды разладилась игра в большинстве, за которую в штабе и отвечает Алексей. Причём казанцы не просто перестали забивать, когда у них на одного игрока больше. Теперь «Ак Барс» регулярно в большинстве пропускает. С «Нефтехимиком» случилась уже шестая подобная осечка в сезоне, и по этому показателю с клубом из столицы Татарстана соперничать может только СКА. Налицо и кадровые проблемы: Эрик О'Делл так и не набрал нужных кондиций и смотрится пока откровенно лишним, Петан старается, однако и он после травмы потерял в остроте и креативе. Лямкин хорош, но не одному ему же «поливать» с синей линии. В отсутствие Миллера роль квотербека мог взять на себя Альберт Яруллин, однако в этом сезоне Альберт играет настолько плохо, что регулярно выпадает из заявки.

Альберт Яруллин Фото: ak-bars.ru

Явно не от хорошей жизни из Альметьевска выписали брата Семёна Терехова Степана, продолжает играть, несмотря на близкий к нулевому КПД, Артур Бровкин, прощаются регулярные обрезы Даниилу Журавлёву. Выяснилось, что скамейка у «Ак Барса» не такая уж и длинная, и в плей-офф этот фактор наверняка ещё сыграет свою роль. Прямо сейчас Гатиятулин играет теми, кто есть, и пытается нащупать игру хотя бы перестановками звеньев. Полем для экспериментов стал последний матч с «Нефтехимиком». По ходу третьего периода в звене с Пустозёровым и Яшкиным стал выходить Кирилл Семёнов, Петана отправили к О'Деллу и Семёну Кошелеву. Больше игрового времени стал получать «лимитчик» Радэль Замалтдинов. Он здорово отдал на Никиту Дыняка и оформил свой первый результативный балл в КХЛ. Близок был и к первому голу – подтащил Филипп Долганов.

Вообще, несмотря на поражение от аутсайдера, игра с «Нефтехимиком» говорила скорее о том, что казанцы постепенно выходят из пике, нежели о том, что кризис продолжается. Тренерский штаб «Ак Барса» всё-таки сделал выводы из предыдущих поражений и как минимум в желании отказать казанцам было нельзя. Добавилась агрессия, видна была и продуктивность – моментами банально не хватало везения. Стали просыпаться теневые лидеры, например, Никита Дыняк. Впереди два домашних матча с командами из нижней части турнирной таблицы – очередная игра с всё тем же «Нефтехимиком» и встреча с обескровленной тольяттинской «Ладой». В состав вернётся Сафонов, так что центральная ось явно окрепнет. Отличный момент, чтобы нащупать свою игру и вернуть уверенность в себе. И уже на багаже этой уверенности отправляться в сложный уральский выезд – к лидеру конференции «Трактору», крепкой «Сибири» и неуступчивому «Автомобилисту».

Дмитрий Яшкин Фото: ak-bars.ru

Есть ощущение, что многое для казанцев решится именно в этих матчах – либо команда останется в борьбе за первые две места в конференции и в этом случае получит неприятные, но рабочие матчи плей-офф во Владивостоке или Новосибирске. Либо уже в первом раунде получит в соперники магнитогорский «Металлург» или омский «Авангард». Надо ли говорить, какой вариант смотрится предпочтительнее?