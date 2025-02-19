Травмы испортят США финал с Канадой на турнире НХЛ? Всё не так страшно, как могло быть

Турнир четырёх наций закончится именно так, как и должен был – суперфиналом США – Канада. Две североамериканские сборные, которые по праву считались фаворитами первого с 2016 года столкновения «лучших против лучших», уже подарили зрителям самый яркий матч этого небольшого междусобойчика, устроив настоящую жару в Монреале несколькими днями ранее.
Три драки уже на первых секундах, камбэк «звёздно-полосатых» и интрига практически до финальной сирены – как болельщики по обе стороны канадско-американской границы, так и сами игроки изголодались по этому противостоянию в таком виде. Качество самого хоккея, конечно, в какие-то моменты оставляло желать лучшего, но согласитесь – многие из вас не ожидали даже такого уровня, предвкушая серию выставочных встреч в духе Матча звёзд НХЛ, а не настоящую зарубу за честь и гордость хоккейных наций.
В результате такой накал обернулся не лучшими последствиями для хозяев предстоящего финала – по итогам встречи с Канадой травмы получили нападающие Остон Мэттьюс и Мэттью Ткачук, а также защитник Чарли Макэвой. А уже через несколько смен матча со Швецией игру был вынужден покинуть и брат Мэттью Брэди, из-за чего в распоряжении Майка Салливана осталось всего 11 здоровых форвардов – если потерю в оборонительных редутах удалось компенсировать, то вот для ротации в атаке попросту не хватило людей.
Это поставило сборную США в крайне неприятное положение перед решающей встречей – американцы рисковали остаться всего лишь с тремя полноценными атакующими звеньями вместо четырёх. Если это сказалось даже в игре со шведами, то что уж говорить о том, как отсутствие не просто двух игроков в заявке, но ещё и лидеров команды могло сказаться на шансах «звёздно-полосатых» забрать трофей себе. Трофей, за который оба участника финала обещают биться со всей серьёзностью.
Впрочем, кажется, для Салливана и его дружины всё обошлось лёгким испугом – наставник американской сборной выразил уверенность, что Мэттьюс и братья Ткачук в полной готовности подойдут к заключительной игре Турнира четырёх наций. А вот единственный представитель «Брюинз» – команды из Бостона, в котором и состоится титульная встреча – Чарли Макэвой в финале участия не примет.
Это, несомненно, большая потеря для США – вспомнить хотя бы его влияние на игру своей сборной во время первого матча с канадцами. Несмотря на «-1», Чарли неплохо сыграл против лидеров «кленовых» и совершил пять силовых приёмов, включая сокрушительный хит на Конноре Макдэвиде, спустя считаные секунды после которого американцы смогли сравнять счёт.
Согласно регламенту, в случае серьёзной травмы сборная имеет право заменить игрока. Так, например, сделала Канада, когда из-за повреждения продолжить участие в Турнире четырёх наций не смог защитник Ши Теодор. Сменивший его Томас Харли даже успел сыграть в том же самом матче с американцами – но лишь потому, что из-за болезни игру был вынужден пропустить Кейл Макар.
Лучший защитник канадцев готов сыграть в финале, что автоматически вычёркивает Харли из заявки – шанс есть, только если кто-либо ещё из канадцев не получит повреждение. Поэтому и американцам замена может не потребоваться. Но на всякий случай она будет.
В расположение сборной США в срочном порядке отправился Куинн Хьюз. Защитник «Ванкувера» должен был принять участие в Турнире четырёх наций, однако едва ли не в последний момент отказался из-за повреждения, а вместо него состав пополнил Джейк Сандерсон.
Сейчас Хьюз получает шанс хотя бы немного побыть с командой во время турнира. Однако для его выхода на лёд необходимо, чтобы кто-то из американцев не смог сыграть в предстоящей встрече. В противном случае даже тренироваться вместе со своей сборной он не сможет – регламент этого не позволяет.