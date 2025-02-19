Массовая драка, «золотой» гол Кросби и дикий конфуз Флёри. Лучшие матчи Канады и США

Канада и США в ночь на 21 февраля по Москве сойдутся в финале Турнира четырёх наций НХЛ. За последние 30 с лишним лет это противостояние стало не менее принципиальным, чем зарубы России с Канадой или Финляндии со Швецией. «Чемпионат» вспоминает самые захватывающие и интересные матчи между этими соперниками.

Финал Олимпиады-2002. США — Канада — 2:5

Канада отвратительно провела групповой раунд, уступив Швеции, сыграв вничью с Чехией и еле-еле одолев слабенькую Германию. Канадцы не выигрывали Олимпиаду с 1952 года, а в последнее время терпели неудачи и в турнирах лучших против лучших. За сенсационным поражением на Кубке мира — 1996 последовала неудача на первой Олимпиаде с участием игроков НХЛ, где «кленовые листья» остались вообще без медалей.

Уэйн Гретцки перед четвертьфиналом в Солт-Лейк Сити разразился гневной речью, которая быстро стала легендарной. «Не думаю, что мы не любим эти страны так же, как они ненавидят нас. Это факт. Они нас не любят, они хотят нашего провала. Им нравится нас обыгрывать. Они нас не любят, и мы должны чувствовать к ним то же самое», — говорил он.

После этого в канадцах взыграла национальная гордость. Они дошли до финала, где американцы, вообще не считавшиеся фаворитами турнира, дали им настоящий бой. В конце второго периода счёт был 2:2, но затем канадцы забили ещё трижды и прервали «золотую» олимпийскую засуху, длившуюся полвека.

Финал ОИ-2002 США — Канада Фото: Smiley N. Pool/Getty Images

Финал Олимпиады-2010. США — Канада — 2:3 ОТ

Вновь на кону была национальная честь Канады. Домашняя Олимпиада без хоккейного золота – такое с ними уже было, в 1988 году в Калгари. В этот раз канадцы тоже мучились в группе и в итоге были вынуждены играть квалификацию, чтобы выйти в четвертьфинал (мы все помним, чем он в итоге закончился).

Канадцы едва не упустили преимущество в три шайбы в полуфинале со Словакией, а затем в финале позволили американцам совершить камбэк с 0:2 – Зак Паризе сравнял счёт на последних секундах, когда США сняли вратаря.

Американцы полетели, а канадцы, игравшие четвёртый матч за шесть дней, казались выдохшимися. Героем страны стал молодой Сидни Кросби, к тому моменту уже успевший взять свой первый Кубок Стэнли. В третьем периоде американцам успешно удавалось его закрывать, но в овертайме он забил один из самых важных голов в своей карьере.

Матч предварительного раунда Кубка мира — 1996. США — Канада — 5:3

29 лет назад матч между Канадой и США тоже начался с драки, причём с массовой. Когда ещё увидишь битву стенка на стенку в турнире такого уровня? Кроме легендарной бойни между СССР и Канадой на МЧМ, больше ничего не приходит в голову.

Тогда уже на 20-й секунде игры Билл Герин замахнулся на Эрика Линдроса, после чего завязалась потасовка, в которой участвовали Кит Ткачук, Клод Лемье, Герин, Кит Примо – да и все остальные, находившиеся на льду.

Когда Мэттью и Брэди Ткачук вместе с Джей Ти Миллером устроили три драки за первые девять секунд игры встречи с Канадой на Турнире четырёх наций НХЛ, они наверняка вдохновлялись не только самим противостоянием с Канадой, но и своим папой Китом.

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Третий матч финала Кубка мира — 1996. США — Канада — 5:2

Канадцы выиграли первый матч финала в овертайме, после чего американцы сравняли счёт в серии, и судьба титула нового турнира решалась в третьей встрече. В первом периоде Халл вывел американцев вперёд, а во втором Канада сделала всё, чтобы положить как минимум 10, но сумела пробить Майка Рихтера (его потом признают лучшим вратарём и MVP турнира) только один раз.

В середине третьего периода Канада всё же смогла выйти вперёд, но США отказывались сдаваться, и вскоре Халл подправил шайбу на пятачке, сравняв счёт. Канадцы пытались протестовать, что шайба была заброшена высоко поднятой клюшкой, однако судьи после видеопросмотра с этим не согласились. Хозяев турнира (последние два матча финала проходили в Монреале), вероятно, такое решение вывело из равновесия, и они пропустили ещё три гола, один из которых – в пустые ворота.

Третий матч финала Кубка мира — 1996 США — Канада Фото: Glenn Cratty/Getty Images

Финал МЧМ-2004. США — Канада — 4:3

Этот матч примечателен двумя вещами. Первая – американцы тогда впервые в истории взяли титул молодёжных чемпионов мира. И вторая – удивительный победный гол США, наверное, один из самых курьёзных в истории хоккея, особенно с учётом важности встречи.

Канадцы вели 3:1 после двух периодов и полностью контролировали игру. Патрик О’Салливан – автор победного гола – позже вспоминал, что во втором перерыве в раздевалке «никто не верил, что мы сможем отыграться и победить в этом матче. Не с Канадой».

Но в третьем периоде Эл Монтойя начал вытаскивать 100-процентные моменты канадцев, а американские перестановки в звеньях сработали, и атака завелась. США сравняли счёт, а затем случился главный конфуз в карьере Марка-Андре Флёри. На 55-й минуте он вышел из ворот, чтобы выбить шайбу с курса накатывающего О’Салливана. Но попал в собственного защитника Брэйдона Кобёрна, и в итоге забил сам себе. Такое останется в истории на все времена.