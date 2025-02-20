«Спасибо всем в «Динамо», что организм выдержал. На Шалунова обид нет». Интервью с Ильенко

Накануне, 18 февраля, московское «Динамо» провело домашний матч регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи». В утренней раскатке столичной команды принял участие нападающий Артём Ильенко, который продолжает восстановление от травмы, полученной в скандальном моменте с Максимом Шалуновым.

В конце января нападающий «Локомотива» неосторожно сыграл на вбрасывании, нанеся повреждение форварду бело-голубых. Арбитры выписали Максиму большой штраф за толчок клюшкой, а впоследствии он получил ещё и двухматчевую дисквалификацию от КХЛ. В интервью «Чемпионату» Артём впервые рассказал о своей реакции на тот эпизод и ответил на вопросы о восстановлении.

«Спасибо штабу и персоналу «Динамо», что мой организм выдержал»

— Очень приятно снова видеть тебя на льду. Неоднократно слышал, что тренировки неиграющего состава «Динамо» – это самое сложное, что только можно представить. Расскажи о своих ощущения изнутри.

— Большое спасибо. Мне и самому очень приятно вернуться на лёд, уже соскучился. Да, пока я ещё не приступал к тренировкам с командой и работаю с неиграющим составом, но по-другому никак. По-любому будет тяжело. Однако без этого никуда, если хочешь вернуться в прежнюю форму и быть не хуже. Для этого надо работать.

Артём Ильенко Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

— Можно ли говорить, что в целом всё обошлось? Потому что изначально тот момент выглядел просто страшно, и самые первые предварительные сроки твоего восстановления звучали пугающе.

— В принципе, можно сказать и так. Удалось избежать самого плохого. Опять же, хочу сказать спасибо тренерскому штабу, персоналу и тренерам по ОФП, что мой организм выдержал. Мышцы и связки всё выдержали.

«С Шалуновым был чисто игровой эпизод. После игры мы всё обсудили»

— Как с твоей стороны выглядел тот момент с Шалуновым? Осталась ли у тебя обида на Максима?

— Да нет. Никаких обид у меня не осталось. Сразу после игры мы всё обсудили с Максимом и закрыли тот момент. Там произошёл чисто игровой эпизод. Было вбрасывание, которое каждый хотел выиграть. Думаю, мы оба играли правильно, однако получилось так, как получилось. Но тут нет обид.

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— Слышал ли слова Игоря Никитина на послематчевой пресс-конференции, где он сказал, что ты сам сыграл неправильно, потому и получил травму? Был ли удивлён подобной его позицией или тут нет ничего такого – просто главный тренер соперника защищал свою команду?

— Если честно, то сам я не видел, но мне передавали его слова. Каждый имеет право на своё мнение. Ничего обидного здесь нет.

«В команде мы все друг за друга горой и никого не дадим в обиду»

— Недавно в «Баффало» разгорелся внутрикомандный скандал, когда в матче с «Нью-Джерси» травмировали их главную звезду Тейджа Томпсона, а никто из партнёров за него не заступился. В моменте с твоей травмой Максим Джиошвили сразу же бросился в бой с одним из игроков «Локомотива». Было приятно видеть подобное единение?

— Это всегда очень приятно. После этого эпизода я сразу подошёл к Максу и сказал ему спасибо. Мне кажется, это совершенно нормальная вещь для команды. У нас это так: мы все друг за друга горой и никого не дадим в обиду.

— Летом было много разговоров на тему продления сроков проведения сезона. Раньше в эти дни уже начинался бы плей-офф, а сейчас до него ещё целый месяц. Получается, ты оказался в выигрыше от такого решения, ведь есть много времени для набора формы.

— Да. Конечно, для меня это огромный плюс. До плей-офф ещё целый месяц, и я успею набрать форму и вернуться в кондиции. Безусловно, этот момент сыграл мне на пользу.

Артём Ильенко Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

— Уже есть понимание, когда мы сможем увидеть тебя на льду в официальном матче?

— Скажу так: сейчас это больше зависит даже не от меня, а от нашего штаба. Как только мне дадут отмашку, я сразу же выйду.