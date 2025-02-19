Форвард «Сочи» забил 5 голов за матч, повторив рекорд президента КХЛ! Кто такой Сероух?

Красота делается тогда, когда этого никто не ждёт. Седьмые матчи финалов и яркие вывески порой на выходе дают унылые игры, которые забываются почти сразу после просмотра. Исторические юбилейные голы часто оказываются ковыряшками, а иногда вообще попадают в пустые ворота. Вот и сейчас история КХЛ переписана в матче, который уже почти не имел турнирного значения.

«Сочи» математически ещё не потерял шансы на плей-офф, но реально они у клуба испарились ещё где-то до Нового года. Не помог и трансфер Александра Хохлачёва, который не показал себя в «Амуре», зато подобранный из списка отказов Уилл Биттен начал заколачивать голы целыми сериями. Однако в последних встречах «леопарды» дважды обыграли ЦСКА и оттолкнулись ото дна таблицы.

Матч на «ВТБ Арене» казался проходным: «Динамо» в последних встречах набрало отличный ход, даже несмотря на поражение от «Спартака», а единственная мотивация для «Сочи» (если не считать личных целей игроков) — обогнать «Витязь» и не стать последними на Западе. Однако, как оказалось, этот матч вошёл в историю — и это обеспечил форвард второго звена «Сочи» Даниил Сероух.

«Сочи» открыл счёт, забив первый гол лишь со второго броска — отличный пас бывшего динамовца Василия Мачулина организовал контратаку «два в один», которую закончил Сероух. Хозяева продолжали давить и наносили больше бросков по воротам, и жизнь гостям осложнила травма основного вратаря Сергея Иванова, которого заменил Евгений Волохин.

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Второй гол «Сочи» пришёл после почти идентичной ситуации: только здесь контратаку организовал Амир Гараев, который вместе с Сероухом завершал предшествующий момент. Сероух здесь не стал подключать партнёра, а закончил атаку сам.

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Третий гол Даниила получился самым красивым: форвард получил шайбу за воротами, вполне мог заходить на лакросс, однако предпочёл более эффективный в такой ситуации бросок с неудобной руки. Показательно, что это оказался лишь 11-й бросок гостей в створ ворот, а у хозяева их было уже 28. После этого Максим Моторыгин покинул ворота.

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Впрочем, динамовцы смогли вернуться в матч — этому помог гол Антона Слепышева, который забил впервые с 6 сентября. Однако у этой игры был другой главный герой, который вскоре вновь себя проявил. «Леопарды» получили большинство, хозяева решили убивать его в чужой зоне и заигрались — да так, что после пары ошибок получили выход «два в ноль» в меньшинстве. Здесь и Владислав Подъяпольский не спас.

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Ну а когда дело дошло до игры с пустыми воротами, было понятно, кто должен по ним бросать. Так форвард «Сочи» вошёл в историю и стал лишь вторым игроком в истории КХЛ, который забрасывал пять шайб в одном матче. Первым был нынешний президент лиги Алексей Морозов, который 21 ноября оформил пента-трик в ворота «Барыса», а «Ак Барс» выиграл матч со счётом 7:0.

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При этом Сероух, в отличие от Морозова, проводит лишь свой второй сезон в КХЛ. Нападающий является воспитанником омского хоккея, но за «Авангард» так и не поиграл. Как рассказывал Сероух, после выпуска из юниорской лиги он год выступал в любительской лиге, а потом отправился в МХЛ, во владивостокский «Тайфун», где тоже не был на ведущих ролях: три очка за 29 игр и 10 минут за матч. Форварду пришлось пробиваться через натуральное хоккейное чистилище: он поиграл и в МХЛ-Б, и за фарм «Зауралья» в ещё существовавшей ВХЛ-Б.

В 2020-м контракт Сероуха истёк. «Ждал любых предложений. В июле пригласили в «Молот» на просмотр. Я согласился и через четыре-пять дней был в Перми. Друг Дима Мехоношин из Перми и постоянно что-то рассказывал про этот город. По счастливой случайности его тогда взяли на просмотр», — рассказывал Сероух в интервью. В «Молоте» Даниил смог стать игроком основного состава — правда, звездой он не был и в лучшем сезоне в «вышке» набрал 23 очка. Однако форвард обратил на себя внимание «Сочи», с которым подписал просмотровый контракт весной 2023-го и успешно прошёл просмотр.

Теперь же Даниил провёл лучшую встречу в карьере, с которой его уже поздравил сам Алексей Морозов: «Бывают такие дни, когда шайба идёт в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него. Это говорит о том, что всего можно достичь – здорово, что нашёлся игрок, который смог не просто повторить рекорд, но и стать автором всех голов своей команды в одном матче».

В «Сочи» Сергея Зубова, несмотря на плохой результат, в этом году раскрылись многие старательные ребята — это касается и Тимура Хафизова, и Дениса Венгрыжановского в том числе. Не обратит ли теперь летом внимание на Сероуха «Авангард», который захочет вернуть воспитанника, которому не дал шанс? Кто знает.