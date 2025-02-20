Восхождение АКМ, спад «Югры» и «Горняка», решающие игры за плей-офф. Что происходит в ВХЛ?

Сезон OLIMPBET-ВХЛ продолжает радовать всех обывателей невероятными интригами, которым могут позавидовать даже в КХЛ. На данный момент регулярный чемпионат начинает потихоньку подходить к логическому завершению, а это значит, что напряжённых матчей становится всё больше. Давайте посмотрим, что случилось в лиге за последние две недели.

Три команды лишились шансов на плей-офф

Да, это было и так неизбежно, но теперь информация стала официальной – «Юнисон», «Олимпия» и «Ижсталь» остались в этом году без плей-офф.

Все пертурбации (как в составе, так и в тренерском штабе) московского новичка ВХЛ закончились ожидаемым крахом. Однако за последние две недели «Юнисон» одержал одну очень крутую победу, одолев на выезде одного из лидеров чемпионата «Горняк» со счётом 5:4. Как многие знают, остальные матчи были проиграны, а после поражения 0:4 от «Магнитки» главный тренер Михаил Звягин сказал: «Мы сегодня из кожи вон лезли, показывали, что по праву занимаем то место, которое занимаем, и никому его не отдадим никогда». Если не знать контекста, то можно даже счесть за комплимент.

Игроки ХК «Юнисон» Фото: vhlru.ru

«Ижсталь» продлила свою серию без плей-офф до страшных уже цифр – восемь лет ижевчане не играют во второй части чемпионата. Но зато они порадовали жителей одной из близлежащих деревень, проведя там выходной и сыграв в местном любительском турнире. Главный творец побед «Ижстали» в прошлом Андрей Разин недавно предложил заменить судей искусственным интеллектом, а может быть, руководству ижевского клуба стоит провести настоящую революцию и назначить таким образом тренера? Хуже не станет, а шумиха и реклама гарантированы. Но первооткрывателями во всём мире стать не получится, недавно один из норвежских футбольных клубов уже сделал это.

Самые горячие команды

Две недели назад мы говорили, что санкт-петербургское «Динамо» идёт на спаде, но после этого подопечные Гришина выиграли пять матчей подряд и вернули себе лидерство, переиграв в последнем матче новокузнецкий «Металлург». Главным творцом успеха среди полевых игроков можно с полной уверенностью назвать опытного защитника Георгия Бердюкова, который на этом отрезке набрал шесть очков, забросив три шайбы.

Недавно Георгий рассказал, в чём сложность лидерства: «Гораздо больше давления, когда постоянно идёшь на первом месте. Все хотят обыграть лидера. По себе знаю: когда идёшь где-то в середине или в конце таблицы, как в прошлом году, когда играл в Новокузнецке, то настрой на лидера у тебя значительно сильнее».

Ожил и обладатель Кубка Петрова — 2023 воскресенский «Химик», одержавший шесть побед подряд и забравшийся уже на шестое место. Зажигает там первая тройка нападения: Прохор Корбит, Даниэль Усманов и Данил Пивчулин выдали сумасшедший отрезок и помогли команде совершить рывок. Особенно хорош на данном отрезке Корбит, который в четырёх матчах набрал девять очков и даже заслужил вызов в «Спартак».

Можно ли констатировать, что АКМ обезопасил себя от борьбы за плей-офф, выиграв четыре матча за двухнедельный отрезок? Наверное, да. Пока ставка на Ирека Галявиева работает, туляки смогли с молодым тренером начать восхождение. Отдельного внимания заслуживает молодой форвард Яромир Ермаков, совсем недавно участвовавший в Кубке Вызова и Матче звёзд, а сейчас получивший твёрдое место в основе.

Хорош и челябинский «Челмет», который с 9 января проиграл лишь один матч в основное время и сейчас спокойно чувствует себя в турнирной таблице. Может быть, искромётной игру команды не назовёшь, но это ли самое главное в нынешних обстоятельствах? Для челябинской молодёжи опыт игры в плей-офф будет хорошим подспорьем перед началом следующего сезона.

Команды на спаде

Ещё две недели назад «Горняк» был лидером чемпионата, однако сразу после этого команда проиграла пять матчей подряд. Что самое удивительное, прямых конкурентов в соперниках не было. Но поражения эти были в духе команды из Верхней Пышмы – в трёх матчах подопечные Алексеева уступили со счётом 4:5 в овертайме. Статус одной из самых весёлых команд не был утерян даже во время спада. Однако переживать «горнякам» не надо – в конце регулярки будет шесть подряд домашних матчей, которые помогут подготовиться к плей-офф.

Фрагмент матча ХК «Горняк-УГМК» Фото: vhlru.ru

Разочаровывает и «Югра», которая проиграла четыре матча подряд и только в последнем матче прервала неудачную серию, победив дома «Барс». Вратарь ханты-мансийцев Владимир Сохатский рассказал, в чём главная проблема: «В реализации моментов. У нас едва ли не лучшее меньшинство в лиге, полевые хоккеисты много помогают нам, вратарям, в обороне в целом порядок. Но вот в атаке, в реализации лишнего способны прибавить. Это наш главный резерв».

Можно смело говорить, что смена главного тренера после Нового года не помогла «Челнам», так как с высокой долей вероятности они следующими потеряют математические шансы на выход в плей-офф. За две недели команда проиграла пять матчей (всего серия из шести поражений) и сама де-факто завершила сезон.

Борьба за плей-офф

В прошлом материале мы прилагали слова Марселя Шолохова о том, что плотность в таблице ВХЛ гораздо выше, чем в КХЛ. Недавно Владимир Сохатский согласился с этим: «Не припомню такой плотности в результатах. Практически каждый тур переворачивает турнирную таблицу, цена победы высока. Много молодых команд, каждая способна сначала выстрелить, а потом уйти в тень. Отсюда качели. Только в ВХЛ на старте плей-офф 16-я команда может остановить первую. КХЛ — более консервативная лига, в регулярке там происходят сенсации, но в плей-офф всё стабильно».

Какой у нас расклад на этот раз? «Тамбов» расположился на 13-м месте и возглавляет группу, которая будет бороться за четыре места в топ-16. Но им ничего не гарантировано – недавно там произошла тренерская отставка, и, как команда отреагирует на уход Фетисова, неизвестно. В зоне плей-офф ещё идут «СКА-Нева», «Звезда» и «Дизель», который под руководством Шандурова буквально воскрес и совершил рывок, достойный восхищения.

Недалеко от вышеперечисленных команд расположилось аж четыре коллектива – у «Зауралья», «Барса», «Бурана» и «Динамо-Алтай» по 61 очку. Борьба ожидается сумасшедшей.