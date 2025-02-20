Звезда в шоке. Главные лица КХЛ нуждаются в особой защите?

В одной книжке, которую я читал в детстве, была шутка «Общество защиты животных? А когда же, чёрт побери, появится общество защиты от животных?». Вот про это я думаю, когда читаю про необходимость «защиты звёзд» в хоккее — причём рассказы про необходимость этого хорошо слышны по обе стороны океана.

Вчера очередной круг этого обсуждения спровоцировал Джош Ливо. Лучший снайпер КХЛ, который гонится за рекордом лиги, немножечко психанул в Тольятти и за пару секунд получил хет-трик из удалений: 2+10+20 = сидение в раздевалке до конца матча. Многие коллеги остались недовольны таким решением судейской бригады: мол, зрители приходят смотреть не на судей, а на звёздных игроков. Некоторые анонимные каналы не упустили повода лишний раз пнуть «птенцов гнезда Анисимова».

Однако если вглядеться в эпизод, всё было сделано в рамках правил. Получить такой триплет из штрафов — задача не самая простая, надо упорствовать в своём поведении и продолжать брыкаться. Ливо же вместо того, чтобы поехать в штрафбокс, рванул сразу в раздевалку, по пути пихнув Андрея Алтыбармакяна, подвернувшегося под руку. И нет, речь не о том, что канадец — исчадие ада, которого за такие вещи надо ещё и дисквалифицировать. Ливо ведь не самый грязный игрок и за один матч с «Ладой» набрал половину своего штрафа за время короткой карьеры в КХЛ. Бывает, один раз выплеснул эмоции.

Судьи КХЛ снова в центре внимания Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Мы ведь совсем недавно видели похожую ситуацию в НХЛ. Половина Эдмонтона с жаром утверждала, что Коннор Макдэвид «совсем не виноватый» и что его решение со всей силы пихнуть Конора Гарланда клюшкой в лицо – это лишь следствие предыдущих действий по отношению к нему. Но как это оправдывает то, что сделал Макдэвид? Почему он не ответил уступающему в габаритах Гарланду в рамках правил? Можно ли пихаться клюшками, если ты набираешь 150 очков за сезон?

Кори Перри тогда возмущался: «Почему НХЛ не защищает суперзвёзд? Все остальные лиги защищают своих лучших игроков. Конечно, им достаётся чаще других. Коннор знает это, но не жалуется. Нужно защищать себя. Если ты этого не сделаешь, из тебя просто продолжат выбивать всё дерьмо». Правда, всего лишь за пару дней до этого капитан «Эдмонтона» вполне целенаправленно двинул локтем в лицо Маркусу Юханссону из «Миннесоты» и не был наказан за это абсолютно никак, и возмущались уже игроки «дикарей».

Впрочем, можно далеко не ходить — у нас есть пример Никиты Кучерова. Кажется, максимальная зацикленность на итоговом результате порой слишком сильно выводит его из себя, и, когда «Тампа» проигрывает, её лидер позволяет себе грязные приёмчики. Относительно свежий пример: Кучеров незадолго до паузы в сезоне сбил Майкла Расмуссена из «Детройта», который уже был в паре метров от абсолютно пустых ворот. Расмуссен мог легко получить травму в столкновении с бортом — и ведь такая история у Никиты была в плей-офф-2020, когда Кучеров рубанул Жан-Габриэля Пажо, который тоже убегал на пустые ворота. Не приводят ли к таким рецидивам постоянные рассказы о том, что в НХЛ нужно особое отношение к звёздам?

Но вернёмся в КХЛ. Мы знаем, кто сильнее всего проповедует линию «защитим звёзд от грязной игры», и это главный тренер СКА Роман Ротенберг. Сколько всего мы прочитали после недавнего эпизода, когда Александр Никишин получил сотрясение мозга! Однако мало кто вспомнил, что Никишин сам частенько любит силовые приёмы на грани фола, которые тоже могут вывести хоккеистов из игры надолго. А уж как любил такими вещами заниматься Дмитрий Яшкин пару лет назад! А как часто шёл на таран Андрей Педан, который год назад умудрился получить травму, когда сам хотел вынести соперника? Но тогда об этом почему-то не говорилось.

И здесь, конечно, проблема и в линии судейства. В телеграм-каналах справедливо вопрошают: почему недавно попавшие в телетрансляцию матерные вопросы от Николая Заварухина не повлекли никакой реакции, а Ливо «уехал»? Тогда тот же Александр Радулов с его экспрессией мог бы теоретически хватать малые штрафы хоть каждый матч. Получается, здесь всё зависит от каждого конкретного рефери?

Объяснения с тренерами тоже выходят горячими Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Не в пользу судей играют и свежие видеопроекты, где они проводят матчи с камерами. Правда, если верить людям, которые работают с полным массивом видео, а не с отредактированной версией после монтажа, в финальную нарезку не попадают многочисленные примеры непереводимой игры слов с использованием идиоматических выражений от самих игроков. Если бы они попадали, то формат превратился бы в бесконечное запикивание. Можно сказать: что, давать удаление за каждый такой эпизод? А почему бы и не давать? Раз, два, десять — а потом, может быть, люди дважды подумают.

В общем, линия «давайте защищать звёзд» крайне нелепа. А если две звезды вступят в конфликт, кого защищать? Кого вообще считать звездой и можно ли считать звездой, например, автора исторического пента-трика Даниила Сероуха? Если звёздам можно чуть больше, почему бы не трактовать сантиметровые офсайды не как офсайды и засчитывать шайбы, которые на 95% пересекли линию ворот?

В общем, правила должны быть едины для всех — это очень просто. Вот только кто будет обеспечивать их соблюдение? Может быть, лет через 20 мечта Андрея Разина сбудется, и хоккейные матчи будут обслуживать андроиды под управлением ИИ — однако пока до этого далеко.