«Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Новые откровения Малкина

Джино высказался о завершении карьеры, встрече с Овечкиным и его погоне за рекордом Гретцки, а также о восстановлении после травмы.

Нынешний сезон складывается для Евгения Малкина крайне неоднозначно. С одной стороны, нападающий шикарно начал регулярку и долгое время шёл в лидерах снайперской и бомбардирской гонок. С другой — Джино быстро притормозил, а потом ещё и получил несколько травм.

Однако сезон ещё не завершён. «Питтсбургу» предстоит совершить небольшое чудо, чтобы выйти в плей-офф — «пингвины» отстают от топ-8 на шесть очков. И Малкин готов отдать всего себя, чтобы помочь команде попасть в розыгрыш Кубка Стэнли.

Так что перерыв в НХЛ точно пришёлся кстати. Евгений наконец смог залечить свою травму. В субботу, 22 февраля, «Питтсбург» сыграет с принципиальным соперником — «Вашингтоном». Джино будет в строю.

«Готов играть, конечно. Ожидалось, что я приму участие в последнем матче с «Рейнджерс», но это было немного опасно, да и я знал, что у нас будет 10 дней перерыва. Это помогло восстановиться на 100%. Да, в субботу, конечно, сыграю. У нас осталось сколько, 25 матчей? Важный отрезок для нас, и я рад вернуться», — рассказал Малкин официальному сайту клуба.

Нападающий получил травму 25 января в Сиэтле после столкновения в средней зоне, где он коленом задел ногу форварда «Кракен» Чандлера Стивенсона. Малкин ушёл в раздевалку, ненадолго вернулся на лёд, а затем снова покинул его. Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан позже сказал, что повреждение оставило форварда вне игры на несколько недель.

38-летний хоккеист признался, что был рад услышать этот прогноз, особенно учитывая его историю травм колена, а также две перенесённые в ходе карьеры операции, которые потребовали длительной реабилитации.

«Перед МРТ ты всегда очень сильно нервничаешь. Я не чувствовал особой боли. Это, вероятно, помогло мне. Но когда проблема в твоём колене и это то, что уже случалось с тобой раньше, ты всегда думаешь о плохом. Однако я рад, что после МРТ мне сказали, что восстановление займёт всего две или три недели. Я задышал спокойнее с того момента. Да, ситуация выглядела плохо, но я рад, что не было ничего опасного, счастлив вернуться», — рассказал Малкин.

Евгений Малкин Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Перерыв на Турнир четырёх наций Евгений провёл с пользой. Нападающий занимался с тренером, находясь в своей резиденции в Майами, но также постарался насладиться прекрасной погодой: «Я плавал. И это удивительно, ведь я никогда не плавал в феврале! Но это полезно для тела. У меня была парочка отличных деньков».

В Майами Джино проводил время со своей семьёй и, что удивительно, даже встретился с… Александром Овечкиным! Заклятые друзья вместе поужинали, однако, несмотря на все усилия Малкина, не стали обсуждать Великую погоню Ови. А ведь капитану «Вашингтона» не хватает всего 16 голов, чтобы обойти Уэйна Гретцки.

«Он просто расслабился. Я пытался расспросить Ови о голах. Но он не хочет слишком много говорить. Хочет просто наслаждаться этим, просто расслабиться.

Пару лет назад я бы не поверил, что он сможет побить рекорд. Однако теперь других вариантов нет. Может, не в этом сезоне, но 100% в следующем. Он русский, родился в России, так что, надеюсь, это хорошо для всех в России. Овечкин — мой лучший друг.

То, что происходит сейчас — это потрясающе. Надеюсь, у него не будет травм. Сейчас это самое важное. Все это знают. «Вашингтон» тоже играет невероятно. Матч со «столичными» — большой вызов для нас. Мы будем готовы, это уж точно», — сказал Евгений. Он, к слову, занимает второе место в списке лучших российских снайперов в истории НХЛ — сразу после Овечкина.

Матч с «Вашингтоном» точно станет важным событием для форварда «Питтсбурга». Его главная цель — вернуть «Пингвинз» в плей-офф после того, как два года подряд команда пролетала мимо розыгрыша. Сыну Малкина Никите в июне исполнится девять лет, он был слишком мал, чтобы оценить последний успех «Питтсбурга» в плей-офф.

А ведь «Пингвинз» не выиграли ни одной серии плей-офф с 2018 года.

«Я мечтаю, чтобы он увидел нас в плей-офф — это оставит ему хорошие воспоминания. Надеюсь, что буду играть достаточно долго, чтобы увидеть это», — рассказывал Малкин ранее в этом сезоне.

Однако эта регулярка не последний шанс для Евгения. В свежем интервью The Athletic хоккеист впервые решительно высказался о своём будущем.

«Я не заканчиваю карьеру. Знаю, что говорят некоторые люди — типа я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда этого не говорил, понимаете?

Я завершу карьеру в «Питтсбурге». «Пингвинз» — моя команда. Я люблю её. Повешу коньки на гвоздь именно в Питтсбурге, — заявил Малкин.

Ему уже 38 лет, и свой 19-й сезон он проводит не так ярко: всего девять голов и 34 очка в 47 матчах. Хотя Малкин в сентябре 2024 года говорил о желании провести ещё один сезон в НХЛ со 100 очками, его дни как доминирующего бомбардира, вероятно, сочтены. У него остался один полноценный сезон по контракту, и Джино по-прежнему не решил, будет ли он последним.

Однако его последний контракт, каким бы он ни был, точно будет с «Питтсбургом».

«Когда настанет момент, я выйду на пенсию здесь — в «Пингвинз». Это моя единственная команда», — сказал хоккеист.

Кроме того, вероятно, после завершения карьеры, когда бы это ни случилось, нападающий получит должность в руководстве клуба.

Компания Fenway Sports Group, которой принадлежит «Питтсбург», считает, что лучшим сценарием для «Пингвинз» как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе будет тот, при котором Евгений будет играть только за «пингвинов» — как и капитан Сидни Кросби. Номера Сида и Джино будут выведены из обращения — точно так же, как и номера Марио Лемье (№66), Яромира Ягра (№68) и покойного Мишеля Бриера (№21).

Евгений Малкин Фото: Getty Images

Лемье больше не участвует в делах франшизы на ежедневной основе, а Ягр, несмотря на публичное воссоединение с «пингвинами» год назад, живёт в Чехии, поэтому, как сообщают источники в клубе, Fenway Sports Group предполагает, что Малкин и Кросби получат должности в «Питтсбурге» после того, как каждый из них закончит играть — как послы, если не больше.

Кросби, подписавший контракт до конца сезона-2026/2027, неоднократно заявлял, что будет играть только за «Пингвинз». Он и Малкин являются лидерами франшизы по количеству сыгранных матчей и единственными хоккеистами в её истории, которые выиграли «Харт Трофи», «Конн Смайт» и несколько титулов лучших бомбардиров — наряду с Лемье.

Евгений отыграл три сезона, с 2003 по 2006 год, за родной магнитогорский «Металлург» и вновь присоединился к клубу во время локаута НХЛ в сезоне-2012/2013. Давно ходили слухи, что нападающий завершит свою профессиональную карьеру в Магнитогорске, учитывая, что его родители всё ещё живут в этом городе. Но Джино решил развеять эти слухи.

«Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Может быть, проведу один матч за родную команду в России. Только один — чтобы попрощаться», — уверенно заявил нападающий.

Впрочем, о России Малкин, конечно же, не забывает. Он очень надеется, что сборной удастся сыграть на Олимпийских играх в 2026 году.

«Я надеюсь, что Россия вернётся на международную арену. Мы, естественно, рады играть на турнирах. Я знаю, что сейчас был перерыв в НХЛ. Это было полезно для организма. Но я хочу играть за национальную команду. Надеюсь, бан от ИИХФ будет снят к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии», — сказал хоккеист.

Разговор также коснулся Турнира четырёх наций. Евгений рассказал, что следит за соревнованием. И особенно за своим близким другом — Сидни Кросби. Капитан «Питтсбурга» не смог сыграть в последних двух матчах регулярки перед стартом турнира.

Джино также будет следить за финальным матчем — между Канадой и США.

«Он был признан первой звездой первого же матча — это ошеломительно. У Сида было, кажется, три результативные передачи. Он создавал потрясающие моменты. Неважно, как он себя чувствует, он всегда играет на 100%. Вот что мне в нём нравится, понимаете? Сид выкладывается на все сто в каждом матче. Он старается сделать всё, что может. Но, опять же, у Америки тоже отличная сборная. Это, вероятно, лучшие национальные команды на данный момент. Удачи им обеим завтра на турнире», — пожелал Евгений.

Его также спросили о том, за кого он будет болеть в финале. Это был непростой выбор, поскольку сборную США тренирует Майк Салливан, с которым у Малкина хорошие отношения, а Канаду ведёт за собой Кросби.

«Сид или Салли… это сложный выбор. Но я думаю, что выберу Канаду», — сказал хоккеист.

Впрочем, основные мысли Евгения всё же о продолжении сезона. В нынешней регулярке Малкин и «Питтсбург» сильно похожи. Они вместе проходят через взлёты и вместе переживают падения.

«Это всё связано. Конечно, я чувствую мало хорошего относительно того, как провожу этот сезон и как его проводит команда. Но всё же он ещё не закончен. У нас осталось 25 матчей. Всё может быстро измениться», — сказал Малкин.