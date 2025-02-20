«Растущая вражда между странами даёт политический заряд». Что пишут о финале США – Канада

В ночь на 21 февраля мск состоится финал Турнира четырёх наций, в котором сойдутся Канада и США. Североамериканская пресса пребывает в полном восторге от всего турнира и предвкушает величайший из финалов, который должен переплюнуть даже огненную битву этих соперников в предварительном раунде.

«Растущая вражда между странами придаёт матчу политический заряд»

«Игроки обоих финалистов сходятся в одном. Это будет самый важный матч в их жизни. Постоянно растущая вражда между этими двумя странами как государствами придаёт матчу-реваншу политический заряд.

Хаотичные первые девять секунд встречи в группе, которые были больше похожи на UFC, а не на хоккей, привлекли новых болельщиков.

Однако для игроков, которые выйдут на лёд в самом важном хоккейном матче за последние 15 лет, дело только в гербе на груди. Все в хоккейном мире думали об этом даже не с начала турнира, а почти 10 лет, задаваясь вопросом, каким может быть финал с участием американских и канадских суперзвёзд нынешнего поколения.

Первый их матч был настолько зрелищным, что привлёк внимание даже тех, кто никогда не интересовался хоккеем.

Весь турнир – просто нет слов, а ледовая история этих стран станет залогом величайшего из финалов. США выиграли только один турнир в формате «лучшие против лучших» — Кубок мира — 1996, когда обыграли Канаду в финале до двух побед. С другой стороны, Канада выиграла 9 из 13 таких турниров, включая три последних.

До старта турнира Канада считалась фаворитом, но единственные, кто мог её обыграть, это американцы.

Для США это матч за Олимпиаду-2002 в Солт-Лейк-Сити. И за Олимпиаду-2010 в Ванкувере. И за следующее поколение американских хоккеистов», — пишет New York Post.

«Американцы не хотят повторения 2010-го, когда минута славы ограничилась победой в группе»

«Субботний аперитив в «Белл-центре» — освистывание гимна, три драки в первые девять секунд, драма – привлёк к финалу внимание даже тех, кто никогда не думал смотреть хоккей, — пишет The Athletic. — Для США это шанс всей жизни на развитие спорта. И американцы не хотят повторения 2010-го, когда их минута славы ограничилась победой в группе.

Телерейтинги первого матча были выше крыши, а на финал никто не сможет попасть меньше, чем за $ 1000, при этом цены на некоторые билеты на вторичном рынке доходят до пятизначных чисел.

Не сомневайтесь, США будут считаться фаворитом у букмекеров, но Канада будет готова к игре. В ней собраны признанные победители, 15 хоккеистов в составе команды выиграли хотя бы один Кубок Стэнли. В составе США таких игроков только три.

«Это седьмая игра, победитель забирает всё. Вы увидите отчаянный хоккей, увидите всё, что было в первой игре, и даже больше. Я ожидаю, что они покажут свою лучшую игру, и они должны ожидать от нас того же самого», — сказал Айкел».

Матч США – Канада на Турнире четырёх наций НХЛ Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

«На стороне Канады опыт, но американцы заряжены злостью»

«Только одно может сделать финал лучше, чем все ожидают, — пишет The Hockey News. — Болельщики с удовольствием посмотрели бы его в формате до двух побед. Или даже до четырёх, но НХЛ и профсоюз никогда бы такого не допустили посреди сезона.

Безумие думать, что мощная Канада будет тёмной лошадкой, а фаворитом являются США. Однако это хоккей, и игрокам всё равно, какие у кого шансы.

Американцы на этом турнире выступают на кураже. Вся Федерация хоккея США гордится тем, какую создала команду. В ней есть «химия», и они хотели бы завершить турнир победой над Канадой в финале. На стороне канадцев больше опыта, но американцы без сомнения заряжены спортивной злостью.

Финляндия проиграла и США, и Канаде, поэтому финского тренера Антти Пеннанена спросили, кто, по его мнению, выиграет в финале. «Возможно, США», — ответил он».