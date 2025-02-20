Топ-матчи пятницы: США — Канада в хоккее, Рублёв в Дохе и баскетбол

Хоккейное 21 февраля: динамовское дерби и «Ак Барс» – «Нефтехимик» в КХЛ, финал Турнира четырёх наций, а также яркий матч в регулярке НБА!

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🏀 3:00: «Филадельфия Сиксерс» – «Бостон Селтикс», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат НБА — регулярный чемпионат 21 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК Филадельфия Сиксерс Филадельфия Не начался Бостон Селтикс Бостон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «кельты» не растеряли форму после перерыва?

Дела у «Филадельфии Сиксерс» в чемпионате идут не лучшим образом — 11-е место на довольно слабом Востоке. Явно не на такой результат рассчитывали в команде перед стартом сезона. Действующий чемпион «Бостон Селтикс» находится на второй строчке в конференции после Матча звёзд НБА. Настало время для последнего рывка перед плей-офф. Получится ли у «кельтов» навязать борьбу «Кливленду»? Увидим уже в ближайшем матче с «Филой».

🏒 4:00: Турнир четырёх наций, США — Канада, финал

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли Канада реванш в финале?

Американцы выйдут на финал фаворитами – на предварительной стадии они показали боевитый по духу и идеальный по тактике хоккей с Канадой, одержав победу со счётом 3:1. Но на стороне канадцев опыт, особенно в том, что касается самых главных матчей, а у американцев не сыграет защитник, который закрывал Макдэвида в первой игре.

🎾 16:00*: Елена Рыбакина (Казахстан, 6) – Мирра Андреева (Россия, 12), Дубай, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: доберётся ли Мирра до первого финала «тысячника» в карьере?

Мирра Андреева в Дубае уже установила личный рекорд, впервые дойдя до полуфинала «тысячника». Теперь за место в решающем матче она поспорит с чемпионкой Уимблдона-2022 Еленой Рыбакиной. Девушки ранее встречались один раз — в Пекине-2023 волевую победу одержала Рыбакина. Победительница новой встречи сразится в финале Дубая-2025 либо с Кларой Таусон, либо с кем-то из пары Каролина Мухова — Сорана Кырстя.

🎾 18:00*: Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублёв (Россия, 5), Доха, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: поквитается ли Рублёв с обидчиком Медведева?

Андрей Рублёв с восьмого матчбола героически одолел в четвертьфинале «пятисотника» в Дохе теннисиста топ-10 Алекса де Минора. А вот русскому полуфиналу сбыться было не суждено из-за болезни Даниила Медведева, который снялся посреди матча с Феликсом Оже-Альяссимом. Теперь за место в решающей встрече Рублёв поспорит как раз с канадцем. Теннисисты ранее играли шесть раз, и счёт пока 5-1 в пользу Андрея. В частности, россиянин выиграл их последний поединок в финале Мадрида-2024. Победитель нового матча сразится за титул Дохи-2025 либо с кем-то из пары Карлос Алькарас — Иржи Легечка, либо с победителем матча Маттео Берреттини — Джек Дрейпер.

🏒 19:00: «Торпедо» – «Сочи», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продолжит ли «Сочи» побеждать?

ХК «Сочи» — последняя команда Западной конференции, мечты о плей-офф давно похоронены. Но ближе к концу зимы «леопарды» неожиданно воспряли духом и принялись обыгрывать не только крепких середняков, но и топовые клубы с большими амбициями. За двумя подряд победами над ЦСКА последовал удивительный матч с «Динамо», в котором Даниил Сероух забросил все пять шайб своей команды! Почему бы теперь не выиграть и в пятый раз подряд?

🏒 19:00: «Ак Барс» – «Нефтехимик», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: проснётся ли «Ак Барс»?

Команда Анвара Гатиятулина всё никак не может прийти в себя и проиграла уже четыре матча подряд, в последней встрече уступив как раз «Нефтехимику». Нижнекамцы ещё не распрощались со слабой надеждой на плей-офф и продолжают обыгрывать грандов. Получится ли у «Ак Барса» выйти из кризиса и взять реванш за последнее поражение?

🏒 19:30: «Витязь» – «Салават Юлаев», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК Витязь Московская область Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: начнёт ли Ливо вновь забивать?

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо, который идёт за снайперским рекордом Сергея Мозякина в одном сезоне КХЛ, в последнее время нечасто радует своими голами – всего один в четырёх матчах. Может быть, у него получится проснуться в матче с «Витязем»?

🏒 19:30: «Динамо» Москва – «Динамо» Минск, регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: сравняются ли минчане по личным встречам?

Минское «Динамо» идеально начало московский выезд – с побед над «Витязем» и ЦСКА. А вот команда Алексея Кудашова в своей последней встрече не смогла справиться со скромным нападающим «Сочи» Даниилом Сероухом, который закинул пента-трик в их ворота. Счёт личных встреч в этом сезоне – 2-1 в пользу москвичей, однако последний матч остался за минчанами.