«Северсталь» продлила кошмар «Барыса», а «Локомотив» одержал победу на классе.

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«Спартак» разобрался с «Сибирью», «Автомобилист» рвётся в лидеры Востока. Итоги дня КХЛ

20 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялись четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Дубль Шарова помог «Автомобилисту» дома победить «Амур»

В Екатеринбурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Автомобилист» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

На седьмой минуте первого периода Ник Меркли открыл счёт во встрече. На 10-й минуте Александр Щемеров с передач Ефима Гуркина и Олега Ли восстановил равенство в счёте. На 12-й минуте Девин Броссо с передач Олега Ли и Игната Коротких вывел гостей вперёд.

На 29-й минуте Даниил Валитов с передачи Стефана Да Косты сделал счёт 2:2. На 32-й минуте Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Анатолия Голышева вновь вывел «Автомобилист» вперёд.

На 46-й минуте Александр Шаров с передач Брукса Мэйсека и Стефана Да Косты сделал счёт 4:2, оформив дубль. На 50-й минуте Сергей Лапин с передач Ефима Гуркина и Александра Щемерова сократил отставание «Амура» до минимума. На 58-й минуте Степан Хрипунов установил окончательный счёт во встрече.

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На 26-й минуте защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин и канадский форвард «Амура» Девин Броссо устроили драку. Отметим, что после драки с Броссо Трямкин попытался подраться с другим игроком хабаровского клуба.

Материалы по теме Видео Защитник «Автомобилиста» Трямкин устроил драку с Девином Броссо из «Амура»

«Северсталь» в гостях крупно победила «Барыс» со счётом 6:2

В Астане, Казахстан, закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:2.

На 11-й минуте Руслан Абросимов с передач Данила Аймурзина и Кирилла Пилипенко открыл счёт.

На 24-й минуте Николай Буренов с передач Николая Чебыкина и Алексея Кручинина удвоил преимущество гостей. На 31-й минуте Алексей Кручинин с передач Николая Чебыкина и Егора Смирнова сделал счёт 3:0. На 34-й минуте Роман Старченко с передач Николая Шульги и Кирилла Панюкова забросил первую шайбу хозяев в игре. На 35-й минуте Михаил Ильин с передач Данила Аймурзина и Николая Буренова сделал счёт 4:1. На 38-й минуте Кирилл Пилипенко с передач Данила Аймурзина и Михаила Ильина довёл счёт до крупного.

На 46-й минуте Андрей Чуркин с передачи Янни Калдиса забросил шестую шайбу гостей в игре. На 53-й минуте Семён Симонов сделал счёт 2:6.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Локомотив» в четвёртый раз в сезоне победил «Куньлунь Ред Стар»

В Ярославле закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Локомотив» принимал «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте Илья Николаев с передач Егора Сурина и Даниила Бута открыл счёт во встрече. На девятой минуте Максим Шалунов с передач Богдана Киселевича и Дениса Алексеева удвоил преимущество хозяев. На 13-й минуте Колин Кэмпбелл с передачи Яна Дрозга забросил первую шайбу гостей в матче.

На пятой минуте третьего периода Степан Никулин сделал счёт 3:1 в пользу «Локомотива». В конце встречи Максим Берёзкин забросил четвёртую шайбу хозяев.

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«Спартак» одержал третью победу подряд, одолев дома «Сибирь»

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Спартак» принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 6:2.

На 14-й минуте Дмитрий Вишневский с передачи Николая Голдобина открыл счёт во встрече. На 18-й минуте Валентин Пьянов с передач Энди Андреоффа и Тейлора Бека восстановил равенство в счёте. На последней минуте первого периода Михаил Мальцев с передач Александра Пашина и Адама Ружички вновь вывел хозяев вперёд.

На 30-й минуте Ансель Галимов сделал счёт 3:1. На 33-й минуте Адам Ружичка с передач Егора Филина и Даниила Орлова забросил четвёртую шайбу «Спартака» в игре.

На 44-й минуте Тейлор Бек с передач Энди Андреоффа и Брендана Лайпсика сделал счёт 4:2. На 56-й минуте периода Андрей Локтионов с передач Николая Голдобина и Дмитрия Вишневского забросил пятую шайбу хозяев во встрече. За минуту до конца Прохор Корбит установил окончательный счёт во встрече.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи на 21 февраля:

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