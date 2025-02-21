«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски

25-летний Александр Хмелевски – один из лидеров «Салавата Юлаева». Однако форвард не скрывает, что ключевым игроком уфимской команды является канадец Джош Ливо. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Хмелевски рассказал о нынешнем состоянии юлаевцев, подготовке к плей-офф и работе с главным тренером Виктором Козловым. Кроме того, Хмелевски признался, что следил за Турниром четырёх наций, но сборной России, по мнению игрока, на нём явно не хватало.
Александр Хмелевски, нападающий.
Игр в сезоне-2024/2025: 56.
Очков: 45 (22+23).
Показатель полезности: «+15».
«Ливо для нас – ключевой игрок»
— «Салават Юлаев» идёт в лидирующей группе Восточной конференции. Довольны, как проходит регулярный чемпионат?
— В целом всё позитивно, мы показываем хороший хоккей. Бывают спады, но покажите мне команду, у которой их не было. Наоборот, подобные отрезки иногда нужны, чтобы понимать, какие ошибки мы допускаем. Важно разобрать их и не совершать в будущем.
— Лично у вас тоже был спад: восемь матчей подряд не могли набрать очки. Сейчас игра снова пошла.
— Порой такое случается. За мои 200 с лишним игр в КХЛ только один такой отрезок, мне кажется. Стараюсь сильно об этом не думать. У каждого хоккеиста бывают похожие неудачные полосы. Тот, кто их преодолевает, доказывает, что является элитным спортсменом.
— Главный снайпер уфимской команды Джош Ливо схлопотал удаление до конца матча в игре с «Ладой». В команде поддержали форварда и провели с ним беседу?
— Во-первых, Джош сам понимает, что эмоции в игре нужны, но надо грамотно их использовать. Ливо для нас – ключевой игрок. Он прекрасно осознаёт: лучшее, что он может сделать – быть с нами на льду. Конечно, вся команда его поддержала. Хотим, чтобы он показывал хороший хоккей, забивал сам и помогал партнёрам.
— Не удивлены, что у Ливо такой прорывной сезон?
— Нет, не удивлён. Я вижу его каждый день на тренировках. Вижу, что он умеет, как умеет и какие усилия прикладывает. Даже в прошлом сезоне, который получился для Ливо неполным, он доказывал, что является большим мастером и может сделать с шайбой всё.
— Вам как центральном нападающему приятно иметь рядом такого партнёра?
— Да, но в основном мы с ним выходим только в спецбригаде большинства. В прошлом году выступали в одной тройке и здорово друг другу помогали.
— Сейчас вас ставят с Ремпалом и Яном.
— В прошлой игре было так, да. У нас есть «химия», хорошо получается. Главное, чтобы игра шла у всех звеньев, стараемся помогать друг другу.
— Александр, вы согласны, что у «Салавата Юлаева» сильнейшие легионеры в КХЛ?
— Наверное, да. В таких моментах статистика всё показывает.
«Мы проиграли «Адмиралу» в позапрошлом сезоне, но сделали выводы, получили опыт»
— Для вас важно, на каком месте команда в итоге закончит регулярку?
— Сейчас, когда мы идём в группе лидеров, обязательно нужно попасть в топ-4. Места ниже будут означать, что мы плохо провели концовку регулярки. Считаю, нам необходимо играть в свой хоккей, каждый день становиться лучше, готовиться к плей-офф. На сегодняшний день рановато подводить итоги и подсчитывать места. Посмотрим за две-три игры до финиша.
— Вы уже проигрывали в плей-офф КХЛ «Адмиралу». Не хочется снова попадать на клуб из Владивостока?
— Да, мы проиграли им в позапрошлом сезоне, но сделали выводы, получили опыт. Есть фактор долгих перелётов, это некомфортно, однако соперник в аналогичной ситуации.
— Не могу не спросить про Григория Панина на тренерском мостике. Как вам капитан команды в новой для себя роли?
— Он, конечно, не хочет сильно влиять на процесс и тренерские решения. Всё-таки Гриша действующий игрок и наш капитан. Мне нравится, что он не просто стоит в стороне, а всё равно пытается всячески помогать команде. Его мнение важно для всех ребят. Я рад, что Панин с нами даже тогда, когда залечивает травму.
Александр Хмелевски и Джош Ливо
Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru
«Хорошо помню, когда Козлов играл в «Вашингтоне» с Овечкиным»
— У вас у единственного из пяти легионеров «Салавата» долгосрочный контракт с клубом. Всё нравится в Уфе?
— Я подписал контракт, потому что мне нравится здесь играть. Далеко не смотрю, пока всё нормально. Хочу провести нынешний сезон хорошо. Стараюсь каждый день доказывать себе, что являюсь одним из лучших хоккеистов в КХЛ.
— Много раз приходилось слышать, что большим уважением и авторитетом в команде пользуется главный тренер Виктор Козлов.
— Это человек, отыгравший почти 900 матчей в НХЛ. Приятно работать с таким специалистом. Он спокойный, грамотный, понимает, что нужно хоккеисту каждый день, чтобы показывать результат. Знает, когда надо увеличить нагрузку, а когда дать отдохнуть. Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за него.
— Помните его матчи в НХЛ?
— Особенно хорошо помню, когда он играл в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным.
— А ещё он много лет отдал «Флориде».
— Это было пораньше.
— Знали, что он выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым»?
— До того, как приехал в КХЛ, я об этом не знал. А когда уже играешь в Уфе, то знаешь, что 2011 год – это исторический момент для клуба.
Виктор Козлов и Александр Хмелевски на Матче звёзд КХЛ
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
«В России очень много талантов, которые заслужили выступить на Кубке мира»
— Удавалось смотреть Турнир четырёх наций?
— Да, следил. В основном смотрел хайлайты. Мне очень понравился турнир, но на нём не хватало России.
— И чехов тоже не было.
— Этих двух сборных явно не хватало. Я бы хотел посмотреть, как сильнейшие составы России и Чехии смотрелись бы в матчах с США и Канадой.
— Вас, кстати, не удивила драка с участием американских братьев Ткачук в первой встрече США с Канадой?
— Я удивился. Не думал, что такое может произойти, так как сначала не знал о формате турнира. Оказалось, он групповой, а не олимпийский.
— Вы же знакомы с братьями?
— Да, играли вместе в Северной Америке.
— В 2028 году НХЛ анонсировала проведение Кубка мира. Надеемся, там будет сильнейший состав участников.
— Было бы отлично. В России очень много талантов, которые заслужили выступить на Кубке мира. Международный хоккей с лучшими мастерами планеты из всех стран – это всегда интересно.
— Как думаете, удастся Александру Овечкину добраться до рекорда Гретцки в ближайшее время?
— Я хочу, чтобы он побил рекорд уже в этом сезоне. Всегда говорю, что Овечкин – лучший снайпер в мире. Главное, чтобы всё было в порядке со здоровьем. Если оно не подведёт, то оставшиеся 15 шайб до повторения рекорда и 16 для нового достижения он почти наверняка забросит за оставшуюся часть регулярного чемпионата.