«Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за Козлова». Интервью с Хмелевски

25-летний Александр Хмелевски – один из лидеров «Салавата Юлаева». Однако форвард не скрывает, что ключевым игроком уфимской команды является канадец Джош Ливо. В эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Хмелевски рассказал о нынешнем состоянии юлаевцев, подготовке к плей-офф и работе с главным тренером Виктором Козловым. Кроме того, Хмелевски признался, что следил за Турниром четырёх наций, но сборной России, по мнению игрока, на нём явно не хватало.

Справка «Чемпионата»



Александр Хмелевски, нападающий.

Игр в сезоне-2024/2025: 56.

Очков: 45 (22+23).

Показатель полезности: «+15».

«Ливо для нас – ключевой игрок»

— «Салават Юлаев» идёт в лидирующей группе Восточной конференции. Довольны, как проходит регулярный чемпионат?

— В целом всё позитивно, мы показываем хороший хоккей. Бывают спады, но покажите мне команду, у которой их не было. Наоборот, подобные отрезки иногда нужны, чтобы понимать, какие ошибки мы допускаем. Важно разобрать их и не совершать в будущем.

— Лично у вас тоже был спад: восемь матчей подряд не могли набрать очки. Сейчас игра снова пошла.

— Порой такое случается. За мои 200 с лишним игр в КХЛ только один такой отрезок, мне кажется. Стараюсь сильно об этом не думать. У каждого хоккеиста бывают похожие неудачные полосы. Тот, кто их преодолевает, доказывает, что является элитным спортсменом.

— Главный снайпер уфимской команды Джош Ливо схлопотал удаление до конца матча в игре с «Ладой». В команде поддержали форварда и провели с ним беседу?

— Во-первых, Джош сам понимает, что эмоции в игре нужны, но надо грамотно их использовать. Ливо для нас – ключевой игрок. Он прекрасно осознаёт: лучшее, что он может сделать – быть с нами на льду. Конечно, вся команда его поддержала. Хотим, чтобы он показывал хороший хоккей, забивал сам и помогал партнёрам.

— Не удивлены, что у Ливо такой прорывной сезон?

— Нет, не удивлён. Я вижу его каждый день на тренировках. Вижу, что он умеет, как умеет и какие усилия прикладывает. Даже в прошлом сезоне, который получился для Ливо неполным, он доказывал, что является большим мастером и может сделать с шайбой всё.

— Вам как центральном нападающему приятно иметь рядом такого партнёра?

— Да, но в основном мы с ним выходим только в спецбригаде большинства. В прошлом году выступали в одной тройке и здорово друг другу помогали.

— Сейчас вас ставят с Ремпалом и Яном.

— В прошлой игре было так, да. У нас есть «химия», хорошо получается. Главное, чтобы игра шла у всех звеньев, стараемся помогать друг другу.

— Александр, вы согласны, что у «Салавата Юлаева» сильнейшие легионеры в КХЛ?

— Наверное, да. В таких моментах статистика всё показывает.

«Мы проиграли «Адмиралу» в позапрошлом сезоне, но сделали выводы, получили опыт»

— Для вас важно, на каком месте команда в итоге закончит регулярку?

— Сейчас, когда мы идём в группе лидеров, обязательно нужно попасть в топ-4. Места ниже будут означать, что мы плохо провели концовку регулярки. Считаю, нам необходимо играть в свой хоккей, каждый день становиться лучше, готовиться к плей-офф. На сегодняшний день рановато подводить итоги и подсчитывать места. Посмотрим за две-три игры до финиша.

— Вы уже проигрывали в плей-офф КХЛ «Адмиралу». Не хочется снова попадать на клуб из Владивостока?

— Да, мы проиграли им в позапрошлом сезоне, но сделали выводы, получили опыт. Есть фактор долгих перелётов, это некомфортно, однако соперник в аналогичной ситуации.

— Не могу не спросить про Григория Панина на тренерском мостике. Как вам капитан команды в новой для себя роли?

— Он, конечно, не хочет сильно влиять на процесс и тренерские решения. Всё-таки Гриша действующий игрок и наш капитан. Мне нравится, что он не просто стоит в стороне, а всё равно пытается всячески помогать команде. Его мнение важно для всех ребят. Я рад, что Панин с нами даже тогда, когда залечивает травму.

Александр Хмелевски и Джош Ливо Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Хорошо помню, когда Козлов играл в «Вашингтоне» с Овечкиным»

— У вас у единственного из пяти легионеров «Салавата» долгосрочный контракт с клубом. Всё нравится в Уфе?

— Я подписал контракт, потому что мне нравится здесь играть. Далеко не смотрю, пока всё нормально. Хочу провести нынешний сезон хорошо. Стараюсь каждый день доказывать себе, что являюсь одним из лучших хоккеистов в КХЛ.

— Много раз приходилось слышать, что большим уважением и авторитетом в команде пользуется главный тренер Виктор Козлов.

— Это человек, отыгравший почти 900 матчей в НХЛ. Приятно работать с таким специалистом. Он спокойный, грамотный, понимает, что нужно хоккеисту каждый день, чтобы показывать результат. Знает, когда надо увеличить нагрузку, а когда дать отдохнуть. Каждому в раздевалке «Салавата Юлаева» хочется биться за него.

— Помните его матчи в НХЛ?

— Особенно хорошо помню, когда он играл в «Вашингтоне» с Александром Овечкиным.

— А ещё он много лет отдал «Флориде».

— Это было пораньше.

— Знали, что он выиграл Кубок Гагарина с «Салаватом Юлаевым»?

— До того, как приехал в КХЛ, я об этом не знал. А когда уже играешь в Уфе, то знаешь, что 2011 год – это исторический момент для клуба.

Виктор Козлов и Александр Хмелевски на Матче звёзд КХЛ Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru

«В России очень много талантов, которые заслужили выступить на Кубке мира»

— Удавалось смотреть Турнир четырёх наций?

— Да, следил. В основном смотрел хайлайты. Мне очень понравился турнир, но на нём не хватало России.

— И чехов тоже не было.

— Этих двух сборных явно не хватало. Я бы хотел посмотреть, как сильнейшие составы России и Чехии смотрелись бы в матчах с США и Канадой.

— Вас, кстати, не удивила драка с участием американских братьев Ткачук в первой встрече США с Канадой?

— Я удивился. Не думал, что такое может произойти, так как сначала не знал о формате турнира. Оказалось, он групповой, а не олимпийский.

— Вы же знакомы с братьями?

— Да, играли вместе в Северной Америке.

— В 2028 году НХЛ анонсировала проведение Кубка мира. Надеемся, там будет сильнейший состав участников.

— Было бы отлично. В России очень много талантов, которые заслужили выступить на Кубке мира. Международный хоккей с лучшими мастерами планеты из всех стран – это всегда интересно.

— Как думаете, удастся Александру Овечкину добраться до рекорда Гретцки в ближайшее время?

— Я хочу, чтобы он побил рекорд уже в этом сезоне. Всегда говорю, что Овечкин – лучший снайпер в мире. Главное, чтобы всё было в порядке со здоровьем. Если оно не подведёт, то оставшиеся 15 шайб до повторения рекорда и 16 для нового достижения он почти наверняка забросит за оставшуюся часть регулярного чемпионата.