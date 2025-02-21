МАКДЭВИД! Канада чудом выжила в овертайме, а затем США прихлопнул гол главной звезды НХЛ

«Возможно, США выиграют», — сказал главный тренер сборной Финляндии, которая проиграла на Турнире четырёх наций как Канаде, так и США. Американцы собрали здесь сильнейший состав за последние лет 20, причём не только на бумаге, но и на деле. За канадцев говорил опыт главных международных матчей, а также тот факт, что дважды обыграть одного соперника за турнир кому угодно тяжело.

Важность матча подчеркнули и на уровне стран. Знаменитые небоскрёбы — «Эмпайр Стейт Билдинг» в Нью-Йорке и «Си-Эн Тауэр» в Торонто подсветили в национальные цвета, а президент США Дональд Трамп по телефону пожелал удачи в финале сборной США.

На утренней раскатке американцев участвовали все травмированные – и Остон Мэттьюс, и братья Мэттью и Брэди Ткачуки. Куинн Хьюз, которого в спешном порядке вроде бы вызвали в команду, до Бостона так и не доехал. Единственной серьёзной потерей перед финалом остался защитник Чарли Макэвой, из-за травмы которого руководство «Бостона» устроило настоящую бучу. Макэвой мог только поддерживать партнёров морально и с перевязанной рукой зачитал стартовый состав перед главным матчем сезона.

В составе Канады не оказалось защитника Джоша Моррисси – он заболел, и вместо него сегодня играл Томас Харли. Кейл Макар вернулся в состав ещё в предыдущем матче, других изменений у канадцев не было.

Харли поучаствовал в первой же голевой атаке финала – на пятой минуте он отдал шайбу Маккиннону, который издалека нанёс точный бросок через трафик, который Коннор Хеллебайк никак не мог даже увидеть, не то что среагировать.

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В концовке периода американцы уравняли счёт на табло, и сделал это не кто иной, как Брэди Ткачук. Он с пятачка замкнул передачу Мэттьюса из-за ворот. Американские трибуны завелись на полную катушку – несмотря на невероятно дорогие билеты (официальные цены начинались с $ 1000, а покупка с рук могла обойтись в несколько тысяч), свободных мест на арене не было – чтобы посмотреть на всех североамериканских суперзвёзд разом, люди ехали со всей страны.

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В середине второго периода Сандерсон вывел американцев вперёд. Ткачуки в протоколе не отметились, но Брэди создавал суету на пятачке, и канадцы упустили подключение защитника.

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Травмы всё-таки начали сказываться на американцах. Мэттью Ткачук редко выходил на лёд во втором периоде, а в третьем окончательно присел на лавку, но продолжал подбадривать товарищей и был готов в случае крайней необходимости вступить в игру. Канадцы тем временем постепенно начали перехватывать инициативу. Макдэвид и без опеки Макэвоя довольно тихо проводил матч, зато четвёртое звено «кленовых листьев» было заметно с первых минут. Сэм Беннетт, например, был самым активным в бросках, и в итоге пробил Хеллебайка в ближний угол.

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У американцев же нашёлся другой герой обороны – Джейкоб Славин сегодня не раз спасал США от пропущенной шайбы. В третьем периоде соперники стали играть ещё плотнее, с оглядкой на счёт, и в итоге игра ушла в овертайм.

Американцы создали уйму моментов в первые минуты, канадцы буквально держались на волоске, но Биннингтон, по которому было много вопросов как до, так и во время турнира, вдруг стал тащить по-взрослому.

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А затем забил молчавший весь матч Макдэвид. Кто ещё, если не главная звезда лиги? Прямо как Кросби в Ванкувере-2010 – лучший игрок мира прихлопнул США в овертайме.

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Канада – победитель Турнира четырёх наций НХЛ!