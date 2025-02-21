Обойдёт Гретцки и забьёт 900 голов. Какие рекорды Овечкин ещё может побить в этом сезоне?

Турнир четырёх наций завершён, и это значит, что возвращается НХЛ — а вместе с ней и погоня Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Несмотря на невероятную близость капитана «Вашингтона» к, пожалуй, величайшему достижению в истории спорта как минимум в XXI веке, нападающий в оставшейся части сезона может покорить ещё целый ряд крутейших вех.

Впереди у Овечкина и «Кэпиталз» всего 27 матчей до конца чемпионата. Чего же Алекс может добиться в последние месяцы регулярки? Приводим список всех рекордов и достижений, за которыми Ови будет гнаться в оставшейся части сезона.

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Рекорды

Начнём с рекордов — тех показателей, в которых нападающий может стать лучшим.

Количество голов в истории НХЛ = рекорд Гретцки

Естественно, основной рекорд, который Овечкин постарается покорить, — это рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. У канадца на счету 894 шайбы, у капитана «столичных» — 879. В нынешнем сезоне нападающий набрал отличный ход, забив 26 голов в 39 матчах. Так что если он сохранит текущий темп (0,67 шайбы за встречу), то к концу регулярки обойдёт Величайшего. Сейчас отставание от Гретцки составляет всего 15 шайб. До нового рекорда — 16.

Сезоны с 50+ голами

Математика говорит, что Овечкин должен завершить этот чемпионат с 44 голами. Тем не менее Александр уже демонстрировал, что на отдельном отрезке может в среднем забивать и шайбу за встречу. Сейчас на его счету 26 голов, так что дотянуться до отметки в 50 будет сложновато, однако для нападающего «Вашингтона» нет ничего невозможного. Если в каждом из оставшихся матчей Ови сумеет в среднем забросить по шайбе, то ему покорится и этот рекорд.

На данный момент на счету форварда девять сезонов с 50+ шайбами. Он делит первое место по этому показателю с Уэйном Гретцки и Майком Босси. Конечно, лучший результат уже принадлежит ему, но как было бы здорово, если бы он добрался до отметки в 50 голов в 10-й раз в карьере, верно?

Сезоны с 35+ голами

А вот это достижение Овечкин должен покорить. Он находится на расстоянии всего в девять шайб от того, чтобы провести 15-й сезон с 35+ голами. Сейчас нападающий делит первое место с легендой «Вашингтона» Майком Гартнером, но имеет реальные шансы на единоличное лидерство.

Александр Овечкин Фото: G Fiume/Getty Images

Количество голов за сезон для игрока в возрасте 39 лет и 39+ лет

Естественно, отдельной темой для разговора являются ветеранские рекорды, которые могут покориться Овечкину в этом сезоне. Он гонится за достижением Горди Хоу по количеству шайб для хоккеистов в возрасте 39 лет. 57 лет назад, в сезоне-1967/1968, Мистер Хоккей забил 39 голов в 74 матчах, что с отрывом является лучшим результатом в истории НХЛ. Для сравнения: идущий на втором месте Джонни Буцик в 39 лет забросил… всего 29 шайб! Так что Ови может стать ещё и вторым хоккеистом в истории, забившим не менее 30 голов в 39 лет, а также первым, кто в таком возрасте пробивал вратарей соперников 40+ раз.

Что касается рекордов для хоккеистов в возрасте 39+ лет, то тут картина также примечательна. Только троим игрокам в истории покорялась отметка в 30 голов. Теэму Селянне оформил 31 шайбу в 40 лет, Джонни Буцик в этом же возрасте забил 36, а Горди Хоу и вовсе трижды добирался до такой планки. В 39 лет он забросил 39 шайб, в 41 год — 31, а в 40 лет установил главный ветеранский рекорд в истории НХЛ, сумев 44 раза зажечь лампу за воротами соперников. Если Ови сохранит нынешний темп, то завершит сезон как раз с 44-45 голами.

А вот рекорд для европейцев в возрасте 39 лет нападающий «Вашингтона» точно побьёт уже в феврале. Сейчас он отстаёт всего на одну шайбу от лучшего результата в истории НХЛ. Его удерживают швед Даниэль Альфредссон и финн Теэму Селянне — по 27 голов.

Лучший российский бомбардир в возрасте 39+ лет

Сейчас на счету Ови 43 (26+17) очка, и он крайне близок к лучшему ветеранскому бомбардирскому результату в истории НХЛ среди россиян. В сезоне-1999/2000 Игорь Ларионов набрал 47 (9+38) очков. Тогда ему было 39 лет. Профессор стабильно добирался до отметки в 40+ очков аж до 42 лет, однако его показатель в 39-летнем сезоне до сих пор является рекордным для россиян. И в нынешнем сезоне Овечкин точно побьёт его.

Количество голов после 30 лет

Овечкин забросил ровно 400 шайб после того, как ему исполнилось 30 лет. Нападающий занимает второе место по этому показателю и уступает лишь… да, конечно же, Горди Хоу. Легенда «Детройта» забросил 415 шайб после 30 лет. Этот рекорд Ови также должен побить в нынешнем сезоне.

Количество победных шайб

В сезон-2024/2025 Ови вступал, отставая от Яромира Ягра на шесть победных голов. За 39 матчей Александр пять раз своими шайбами приносил победу «Вашингтону» — столько же, сколько за весь предыдущий чемпионат, и вплотную приблизился к рекорду чешской легенды. На счету Ягра 135 победных голов, на счету Овечкина — 134. Мало сомнений, что капитан «Вашингтона» сумеет догнать и перегнать Яромира уже в нынешнем сезоне.

Количество матчей с 2+ голами

А вот это достижение едва ли покорится Овечкину, но шансы всё ещё есть. Гретцки за карьеру провёл 189 матчей, в которых забрасывал не менее двух шайб. Это лучший результат в истории НХЛ. Ови же занимает второе место по этому показателю со 177 встречами. Вряд ли, конечно, Александр сумеет провести аж 12 матчей, в которых оформит по дублю, но такими темпами нападающий сможет добраться до отметки в 50 голов за сезон. А он этого наверняка хочет. Так что шансы не равны нулю.

900 голов

Ещё одно маловероятное достижение, но всё же реальное. Сейчас на счету Овечкина 879 голов, а до отметки в 900 шайб, ещё никому в истории не покорявшейся, ему не хватает 21 точного броска. Сумеет ли Алекс управиться за 27 матчей? Пока сложно сказать, но в этом году у него был отрезок с 17 голами за 20 встреч. Так почему бы и нет?

1600 очков в НХЛ

Овечкин также может стать первым россиянином в истории НХЛ, добравшимся до отметки в 1600 очков. Вернее, почти наверняка им станет. На данный момент Ови набрал 1593 (879+714) очка и занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. До планки в 1600 очков всего семь шажков. Александр может преодолеть её уже в феврале.

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

Достижения

Теперь поговорим о достижениях — значимых, но рекордных результатах.

Количество голов после 36 лет

На данный момент Овечкин забил 149 голов после того, как ему стукнуло 36 лет. Он точно станет четвёртым хоккеистом, покорившим планку в 150 шайб по достижении 36 лет. Больше Александра сумели забить только Теэму Селянне (192), Джонни Буцик (193) и Горди Хоу (235).

Количество голов в равных составах в регулярках и плей-офф НХЛ

Ови в нынешнем сезоне добрался до отметки в 600 шайб в регулярных чемпионатах и розыгрышах Кубка Стэнли. Он занимает третье место, уступая лишь Горди Хоу (615) и Уэйну Гретцки (692). Тем не менее нападающий уже в этой регулярке может обойти Мистера Хоккей. 15 голов в равных составах, когда учитываются и матчи плей-офф, — задача более чем выполнимая, не так ли?

1100 голов в карьере без учёта плей-офф

Если не учитывать любые матчи плей-офф на клубном уровне, то у Овечкина 1091 гол. Он забросил 953 шайбы на клубном уровне, а также 138 — в играх за национальную команду. За сборную России его голы распределились следующим образом: 35 — на чемпионатах мира, восемь — на Олимпийских играх, два — на Кубках мира. Остальное пришлось на иные турниры, включая юниорские, юношеские и молодёжные. Теперь Овечкину нужно забросить всего девять шайб, чтобы добраться до круглой отметки.

Для справки: с учётом плей-офф он забил 1165 голов.

Количество матчей в НХЛ. 2100 встреч в карьере

В НХЛ Ови провёл 1465 матчей в регулярных чемпионатах, он занимает 29-е место в истории лиги по этому показателю. Завершить регулярку форвард может на 25-й строчке с 1492 сыгранными встречами. В таком случае Овечкин обойдёт ещё и Уэйна Гретцки, который расположился как раз на 25-м месте с 1487 матчами за спиной.

Кроме того, Александр может разменять 2100 игр в карьере. Сейчас на его счету 2092 матча. Распределились они следующим образом: 1465 — за «Вашингтон» в регулярных чемпионата НХЛ, 151 — в плей-офф НХЛ; 152 — за московское «Динамо» в регулярном чемпионате Суперлиги, 21 — в плей-офф Суперлиги, ещё 19 — в КХЛ. Овечкин также немало сыграл за сборную России: 83 встречи — на чемпионатах мира, 17 — на Олимпийских играх. Ещё 184 матча нападающий провёл на менее крупных турнирах — как на клубном, так и на международном уровне, во всех возрастных категориях.