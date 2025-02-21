«Американский президент разочарован». Что пишут о победе Канады над США в финале

В обеих странах отмечают, что в этом матче спорт снова стал политикой.

Спорт – это тоже политика, и в Канаде победу своей команды над США в финале Турнира четырёх наций воспринимают именно так. А ещё призывают НХЛ участвовать в Олимпиадах постоянно, а также проводить Кубки мира каждые два года, потому что это важно для игроков. Они выкладывались на 100%, рубились, как в финале Кубка Стэнли, не жалея здоровья, хотя это была не Олимпиада и не Кубок мира — лишь турнир для четырёх стран.

В американской прессе тоже отмечают политический подтекст финала, а также с воодушевлением смотрят в будущее, видя сборную США главным фаворитом Олимпиады-2026.

«Американский президент остался разочарован»

«Спорт снова стал международной политикой в миниатюре. Между Канадой и США было немало запоминающихся матчей, но сегодняшняя встреча ощущалась иначе. Растущая на фоне всё более турбулентных отношений между двумя странами температура добавила чуть больше личного – политика снова проявилась в спорте.

А может, так просто виделось через очки цвета пошлин.

В этот раз не было драк, как в первом матче, но противостояние не смогло уйти от вражды и напряжённого политического климата. Например, Джей Ти Миллер перед матчем лебезил по поводу звонка Дональда Трампа. «Надеюсь, мы сможем сегодня победить для нашей страны и для Трампа», — до этого говорил Ноа Ханифин.

Но американский президент остался разочарован, так как канадцы взяли верх в эпичном овертайме. Коннор Макдэвид – кто же ещё? – забил решающий гол на девятой минуте дополнительного времени и принёс гостям победу, которая, по ощущениям, вышла за рамки просто хоккея», — пишет канадское издание The Province.

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«Если игроки просят такие турниры каждые два года, дайте им это»

«Невероятные девять дней хоккея лучших против лучших. Это было лучше, чем кто-либо ожидал, и надо отдать должное игрокам всех четырёх стран за то, что они сделали этот турнир обязательным к просмотру. Они 10 лет этого просили, а когда получили, то выдали 100%.

Если игроки хотят чего-то такого каждые два года, дайте им это, потому что они точно знают, о чём говорят, когда разговор заходит о таких вещах. Игроки – это продукт. И когда они просят предоставить им возможность сиять, НХЛ должна найти способ дать им это», — пишет The Hockey News.

«Канадские фанаты хотели, чтобы их игроки приструнили США, угрожающих им аннексией»

«Американцы говорили, что пришло их время, но канадцы напомнили им, что это – их игра. Реклама сборной Канады в Монреале гласила: «Наша команда. Наш спорт». И канадцы сыграли по этому лозунгу, продлив 15-летнюю серию титулов в турнирах лучших против лучших.

Они выиграли пять из шести последних таких турниров, а всего 9 из 13, так что неудивительно, что и сейчас выиграла Канада. Она так много раз выигрывала, взяла столько медалей и трофеев, но сегодня для Канады на кону стояло нечто большее.

И хотя игроки говорили, что политический климат между двумя странами не влиял на этот матч, канадские фанаты хотели, чтобы их игроки приструнили страну, чей президент Дональд Трамп не раз угрожал им аннексией», — пишет New York Post.

Финал Турнира четырёх наций между США и Канадой Фото: Steve Babineau/4NFO/World Cup of Hockey via Getty Images

«На Олимпиаде-2026 США будут фаворитами»

«Как и все американские хоккеисты последние 45 лет, звёзды НХЛ, игравшие за США на Турнире четырёх наций, одержимы «Чудом на льду». Оно до сих пор отзывается в сердце, потому что это величайший момент в истории американского хоккея и последний раз, когда сборная брала золото. В следующие 40 лет были многообещающие команды и талантливые игроки с претензией на олимпийское величие, но все они не смогли достичь главной цели.

Олимпийская сборная по хоккею – 2026 кажется кульминацией всех этих лет погони за золотом. Целые поколения, вдохновлённые «Чудом». Расширение НХЛ на нетрадиционные рынки, которое вызвало беспрецедентный всплеск элитного таланта. Медленное, но верное доминирование США на других уровнях хоккея, например, на МЧМ, где американцы выигрывают два года подряд.

Когда в следующем году американцы ступят на олимпийский лёд в Италии, они будут фаворитами турнира. Как показал Турнир четырёх наций, потенциальный состав США обладает глубиной, полон больших атакующих талантов, жёстких игроков, специалистов по обороне и имеет величайший набор вратарей в мире. Они могут биться с любой хоккейной супердержавой и – благодаря таким ребятам, как братья Ткачук – верят в то, что они лучше них», — пишет ESPN.