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Новости дня в хоккее за 21 февраля 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

Разгром в динамовском дерби, «Ак Барс» официально в плей-офф. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Новости дня в хоккее за 21 февраля 2025 года
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«Торпедо» и «Сочи» на двоих забили девять голов, «Салават Юлаев» снова оступился.

21 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 1
Лада
Тольятти
1:0 Дронов (Попов) – 05:42 (5x5)     2:0 Дер-Аргучинцев (Кадейкин, Дэй) – 18:23 (5x5)     3:0 Горюнов-Рольгизер (Кравцов, Блажиевский) – 31:21 (5x5)     3:1 Государев (Романов, Фисенко) – 50:51 (5x5)     4:1 Кэмпфер (Коростелёв) – 54:31 (5x5)    

В форме «Трактора» сегодня появился голубой цвет — это было связано со спонсорской интеграцией. Впрочем, на игре челябинского клуба, который теперь выступает практически в оптимальном составе, это никак не сказалось, «Трактор» предсказуемо обыграл «Ладу» на своём льду. Бо́льшую часть матча челябинцы владели инициативой и чуть расслабились лишь тогда, когда счёт стал 3:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 О'Делл (Лучевников, Бровкин) – 05:19 (5x5)     2:0 Князев (Яруллин, Дыняк) – 15:07 (5x5)     2:1 Хоружев (Хлыстов) – 36:09 (5x5)     2:2 Шафигуллин (Хоружев) – 48:46 (5x5)     3:2 Яшкин (Лямкин) – 63:09 (3x3)    

«Ак Барс» после паузы шокировал своей игрой и несколько матчей не мог обеспечить себе официальный выход в плей-офф, де-факто гарантированный давно. «Нефтехимик», в свою очередь, собственной игрой в последних матчах заставил задуматься, что борьба на Востоке всё-таки не завершена. Казанский клуб довольно быстро повёл 2:0, первым голом за «Ак Барс» отметился Эрик О’Делл, однако нижнекамцы — во многом благодаря молодому Никите Хоружеву — перевели игру в овертайм. Там сильнее оказался более богатый клуб.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
6 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Авершин (Никонов, Мачулин) – 09:14 (5x5)     1:1 Шавин (Воронин, Белевич) – 14:14 (5x5)     2:1 Белевич (Шавин, Бокун) – 28:26 (5x5)     3:1 Артамонов (Виноградов) – 31:17 (5x5)     4:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 33:52 (5x5)     5:1 Виноградов (Атанасов, Артамонов) – 45:52 (5x5)     6:1 Артамонов (Виноградов, Атанасов) – 50:59 (5x5)     6:2 Попов – 52:55 (5x4)     6:3 Авершин (Грэм, Венгрыжановский) – 53:25 (5x4)    

Чудо имени Даниила Сероуха осталось в Москве: «Торпедо» довольно легко разбирается с аутсайдерами, даже с учётом проблемной игры на своём льду. Молодые торпедовцы сегодня покуражились: Никита Артамонов оформил хет-трик, Егор Виноградов — ассистентский хет-трик, а Антон Силаев провёл зрелищную драку с Василием Мачулиным.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ»

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ливо, Уилсон) – 42:57 (5x4)     1:1 Рой (Макеев, Бучельников) – 47:10 (5x4)     2:1 Дарьин (Воробьёв, Рой) – 56:27 (5x5)     3:1 Савчик (Педан) – 59:31 (en)    

«Салават Юлаев» во второй раз за неделю оступился в матче с клубом, который идёт вне зоны плей-офф. 40 минут счёт не был открыт во многом благодаря усилиям вратарей, однако «Витязь» не только сравнял счёт, но и за три минуты до конца матча вышел вперёд. За 120 минут против «Лады» и «Витязя» уфимский клуб отличился лишь раз.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 февраля 2025, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Горбунов (Лайл, Усов) – 10:11 (4x5)     0:2 Гросс (Шипачёв, Мороз) – 27:44 (5x4)     0:3 Липский (Бориков, Улле) – 34:33 (5x5)     0:4 Энас (Волков) – 35:39 (5x5)     0:5 Волков (Энас) – 44:47 (5x5)    

Московское «Динамо» провело чуть ли не худший матч в сезоне: на площадке «ВТБ Арены» тотально доминировало «Динамо» минское. Команда Дмитрия Квартальнова была быстрее, напористее, наглее и выигрывала почти все единоборства. Исход матча был решён в концовке второго периода, когда 2:0 превратились в почти безнадёжные по такому матчу 4:0. Очередной «сухой» матч на счету Василия Демченко.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Матчи 22 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
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Кто победит в основное время?
П1
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