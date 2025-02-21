«Торпедо» и «Сочи» на двоих забили девять голов, «Салават Юлаев» снова оступился.

Разгром в динамовском дерби, «Ак Барс» официально в плей-офф. Итоги дня в КХЛ

21 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим итоги матчей.

В форме «Трактора» сегодня появился голубой цвет — это было связано со спонсорской интеграцией. Впрочем, на игре челябинского клуба, который теперь выступает практически в оптимальном составе, это никак не сказалось, «Трактор» предсказуемо обыграл «Ладу» на своём льду. Бо́льшую часть матча челябинцы владели инициативой и чуть расслабились лишь тогда, когда счёт стал 3:0.

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«Ак Барс» после паузы шокировал своей игрой и несколько матчей не мог обеспечить себе официальный выход в плей-офф, де-факто гарантированный давно. «Нефтехимик», в свою очередь, собственной игрой в последних матчах заставил задуматься, что борьба на Востоке всё-таки не завершена. Казанский клуб довольно быстро повёл 2:0, первым голом за «Ак Барс» отметился Эрик О’Делл, однако нижнекамцы — во многом благодаря молодому Никите Хоружеву — перевели игру в овертайм. Там сильнее оказался более богатый клуб.

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Чудо имени Даниила Сероуха осталось в Москве: «Торпедо» довольно легко разбирается с аутсайдерами, даже с учётом проблемной игры на своём льду. Молодые торпедовцы сегодня покуражились: Никита Артамонов оформил хет-трик, Егор Виноградов — ассистентский хет-трик, а Антон Силаев провёл зрелищную драку с Василием Мачулиным.

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«Салават Юлаев» во второй раз за неделю оступился в матче с клубом, который идёт вне зоны плей-офф. 40 минут счёт не был открыт во многом благодаря усилиям вратарей, однако «Витязь» не только сравнял счёт, но и за три минуты до конца матча вышел вперёд. За 120 минут против «Лады» и «Витязя» уфимский клуб отличился лишь раз.

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Московское «Динамо» провело чуть ли не худший матч в сезоне: на площадке «ВТБ Арены» тотально доминировало «Динамо» минское. Команда Дмитрия Квартальнова была быстрее, напористее, наглее и выигрывала почти все единоборства. Исход матча был решён в концовке второго периода, когда 2:0 превратились в почти безнадёжные по такому матчу 4:0. Очередной «сухой» матч на счету Василия Демченко.

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