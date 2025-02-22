Сенсационный автор пента-трика или «воскресший» вратарь? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в последнем месяце, впечатлил больше всего. Поскольку предыдущие итоги мы подводили 21 января, в этом списке учитываются результаты игроков с 22 января.
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Никита Серебряков
Глядя на игру Никиты в «Авангарде», где-то на северо-западе страны сейчас могут кусать локти руководители его бывшего клуба – Серебряков вернул себе ту форму, в которой когда-то становился лучшим голкипером КХЛ. Несмотря на то что за семь матчей в последнем месяце он не оформил ни одного «сухаря», общие показатели новоиспечённого «ястреба» впечатляют – 94,4% ОБ, 1,73 КН и всего один матч, в котором Никита отразил менее 90% бросков.
Константин Окулов
В Омске Константин всё больше становится похож на того Окулова, которого мы привыкли видеть в его лучшие годы в ЦСКА. Пусть своё выступление на рассматриваемом нами отрезке он начал с трёх матчей без очков, дальше он разошёлся не на шутку, совершив 12 (5+7) результативных действий в следующих восьми играх (даже в семи, поскольку во встрече с «Ладой» форвард промолчал). После 20 матчей за «Авангард» у Константина 20 очков – напомним, в 36 матчах в ЦСКА в этом сезоне у него их было всего 16.
Даниил Сероух
Разве можно было не включить в этот список автора второго пента-трика в истории КХЛ? Вот и мы думаем, что нельзя. Перформансом в игре с «Динамо» Даниил навсегда вписал себя в историю нашей лиги и в чём-то даже превзошёл Алексея Морозова – в отличие от президента КХЛ, Сероух в матче с пента-триком был единственным автором голов своей команды. Эта игра помогла форварду «Сочи» выйти на показатель «очко за игру» за последний месяц – в 10 матчах у него 7+3.
Райан Спунер
Интересно, насколько бы тяжело приходилось «Авангарду», если бы они не вернули Райана в сентябре, особенно с учётом эпидемии травм центральных нападающих команды. В отсутствие Рида Буше и Владимира Ткачёва в последнее время Спунер вполне успешно взял на себя бремя лидерства – в 11 матчах он набрал 13 (4+9) очков, организовав классную связку с Константином Окуловым и Джованни Фьоре.
Сергей Иванов
Как и для всего «Сочи», этот отрезок для Иванова начался с разгрома от «Салавата», но для Сергея та встреча оказалась единственной, где он отразил менее 90% бросков. В остальных шести он парировал не менее 91% – успел засушить и ещё один раз почти засушить ЦСКА, едва не остановил «Трактор» и ни разу не пропустил от «Динамо» в матче имени Даниила Сероуха, пока не получил травму. При КН 2,46 (нужно сделать скидку на уровень «южан) Иванов имеет очень солидные 93,7% ОБ, один шат-аут и даже один ассист.
Александр Пашин
В этом сезоне Александр стал настоящим лидером красно-белых и в какой-то момент даже возглавлял список лучших бомбардиров клуба – и это при живом Голдобине. И пусть Николай вернул себе лидерство, Пашин тоже может занести себе этот месяц в актив – 10 (2+8) очков в 10 матчах, включая две отличные встречи с «Локомотивом» и ЦСКА, и всего три игры без результативных действий.
Стефан Да Коста
Француз сражается с Тревором Мёрфи за звание лучшего ассистента КХЛ и пока что лидирует с небольшим преимуществом – в последних 10 матчах на его счету 10 голевых передач, к которым он добавил ещё два гола. Более того, прямо сейчас Стефану принадлежит наиболее продолжительная действующая серия результативных матчей – Да Коста набирает очки на протяжении 14 игр подряд!
Александр Хмелевски
Ещё недавно Александр переживал восьмиматчевую серию без результативных действий. «Порой такое случается. За мои 200 с лишним игр в КХЛ только один такой отрезок, мне кажется. Стараюсь сильно об этом не думать. У каждого хоккеиста бывают похожие неудачные полосы. Тот, кто их преодолевает, доказывает, что является элитным спортсменом», – рассказал Хмелевски о своём неудачном периоде в интервью «Чемпионату». И вот теперь от него не осталось и следа – за последний месяц форвард «Салавата» всего два раза оставался без очков, а всего за 10 матчей оформил 4+9.
Николай Голдобин
Нынешний сезон складывался для Николая не всегда хорошо, но последний месяц он точно может занести себе в актив – Голдобин оформил 13 (5+8) очков в 10 матчах, вновь выйдя на первый план в составе красно-белых. Без результативных действий форвард уходил дважды – в дерби с ЦСКА и «Динамо». Зато в последней встрече с бело-голубыми на его счету победная шайба – как и в игре с «Локомотивом» в начале февраля.
Никита Гусев
Лучший бомбардир прошлой регулярки борется за аналогичное звание и в этом чемпионате – за последний месяц он сократил отставание от Джоша Ливо и сделал это благодаря 13 (7+6) очкам в 10 последних матчах. На этом отрезке Никита провёл серию из семи игр с результативными действиями, уйдя с площадки без них лишь в двух случаях. А его лучшим выступлением за это время стал перформанс в домашнем дерби со «Спартаком» – там Гусев оформил 2+1 и обеспечил победу бело-голубым.
Дмитрий Яшкин
Капитан казанцев вместе с одноклубником Артёмом Галимовым борется за звание лучшего снайпера КХЛ после Джоша Ливо – на счету обоих форвардов «Ак Барса» по 29 точных бросков. Шесть из них Дмитрий оформил за последний месяц, добавив к ним ещё пять результативных передач за 10 матчей. Яшкин даже успел провести результативную серию из шести игр, однако она была прервана в «зелёном дерби».
Артём Галимов
После ударного отрезка в январе, когда Артём набирал очки в восьми матчах подряд, он не всегда мог похвастаться стабильностью. Но когда у него идёт, тогда идёт – он стал одним из главных героев «зелёного дерби» в Казани 27 января, поиздевался над СКА в Санкт-Петербурге, оформив хет-трик уже в первом периоде, и принёс победу «Ак Барсу» во встрече с «Автомобилистом». 10 (7+3) очков в 10 матчах – ещё год назад Галимов о таком мог только мечтать.
Тейлор Бек
Канадец ударно начал рассматриваемый отрезок – стал главным героем победы «Сибири» в Челябинске (4:3), приложив руку ко всем голам своей команды, а через пару дней забросил единственную и, соответственно, победную шайбу во встрече новосибирцев с «Ак Барсом» в Казани. Всего за это время на счету Тейлора 5+8 в 10 матчах, включая ещё один победный гол в игре с «Амуром» в Хабаровске и участие в обеих шайбах «Сибири» в неудачном матче со «Спартаком».
Шелдон Ремпал
Несмотря на то что в последних трёх матчах «Салавата» канадец уходил без очков, в целом месяц ему удался – до этой небольшой засухи он шёл на результативной серии из семи игр, в которых забросил восемь шайб и отдал четыре голевые передачи. На этот же отрезок пришёлся его первый хет-трик в КХЛ – 23 января от его (и не только) рук пострадал «Сочи».
Джордан Уил
Один из лучших бомбардиров прошлого сезона сейчас далековат от топ-5, в который он забрался годом ранее. Однако в последнем месяце Джордан был едва ли не лучшей версией себя в этой регулярке – за девять матчей он оформил 4+8, оставшись без очков всего в двух играх. Его лучшие выступления пришлись на встречи со «Спартаком» (13 февраля) и «Торпедо» (30 января) – там Уил набрал по три очка.