Сенсационный автор пента-трика или «воскресший» вратарь? 15 лучших игроков месяца в КХЛ

«Чемпионат» совместно с «Кинопоиском», который показывает абсолютно все матчи КХЛ, предлагает читателям выбрать, кто из хоккеистов лиги, блеснувших в последнем месяце, впечатлил больше всего. Поскольку предыдущие итоги мы подводили 21 января, в этом списке учитываются результаты игроков с 22 января.

Если вы хотите поднять кого-то из игроков в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что кто-то должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите лишь сформированный список без кнопок для голосования.