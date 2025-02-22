«Такого в карьере у меня ещё не было». Новый канадец «Ак Барса» забил только в 11-й игре

«Ак Барс» в игре с «Нефтехимиком» преодолел две важные серии. Во-первых, командную – до этого казанцы единственный раз в сезоне довели дело до четвёртого поражения кряду. Во-вторых, прервалась сухая серия новичка казанцев Эрика О’Делла. Нападающего подписали ещё в декабре, но до вчерашнего дня на его счету не было ни одного балла за результативность.

Сначала почти месяц Анвар Гатиятулин ждал, пока Эрик будет готов физически играть в основе. Затем долго пытался найти ему место в составе. И, несмотря на отдельные всплески, критика в его адрес только росла. О том, как неудачный старт в «Ак Барсе» переживал сам игрок, О’Делл рассказал в интервью после дерби Татарстана.

«У меня были моменты, штанги, перекладины – очень нужен был любой гол»

– Эрик, какие у вас впечатления от победы над «Нефтехимиком»?

– Всё отлично. Это очень важная победа, прежде всего эмоционально. До этого у нас была серия из сложных, не самых удачных игр, поэтому нам нужна была сегодня победа, как никогда. Ребята выложились, отдали все свои силы, и это принесло результат.

– Вам наконец-то удалось забить за «Ак Барс». Радость переполняет?

– Честно, это очень здорово. Я очень долго не мог забить. У меня были моменты в нескольких встречах, хорошие шансы, но я не смог их реализовать. Наконец-то всё получилось, я чувствую себя теперь лучше.

– Целых 10 матчей подряд вы не набирали очки. Как это ощущалось?

– Трудно, очень трудно. Наверное, ещё никогда ничего подобного в моей карьере не было, скажу честно. При этом я работал, старался, выкладывался. В каждой игре у меня были шансы, иногда было много шансов, партнёры по звену играли хорошо, старались мне всячески помочь. Но шайба просто не шла в ворота и всё, что бы я ни делал. Такое бывает, старался не расстраиваться, не обращать внимания на эту ситуацию. Продолжать работать, выполнять тренерские установки, показывать хороший хоккей, какой я могу показывать. Командный результат важнее, самое главное – чтобы команда побеждала.

– Вас пробовали в разных звеньях по ходу месяца. С кем вам было играть комфортнее всего?

– Трудно сказать. Я сменил несколько разных партнёров, но в целом у нас сложилось неплохое взаимопонимание по звену. Как по мне, мы достаточно здорово сейчас играем. Пусть не забиваем, не так много забиваем, хотя шансы есть, моменты создаём, но при этом здорово проявляем себя на своей половине площадки, хорошо защищаемся. Матч с «Нефтехимиком» как раз это и показал.

– Согласны, что ваш гол – это во-многом удача? По сути, шайбу перенаправил в ворота игрок Нижнекамска.

– Возможно, это такая компенсация мне за все те моменты, когда я не мог забить. У меня было много хороших моментов, штанги, перекладины. Мне нужен был гол, любой гол.

– Теперь спало эмоциональное напряжение? Чувствуете, что дальше «пойдёт»?

– Определённо. Давление спало, дальше будет легче.

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«Когда собираются лучшие из лучших и играют друг против друга – это наслаждение»

– После отличного начала «Ак Барс» едва не упустил нить игры и довёл до овертайма. Что, на ваш взгляд, произошло?

– Мы действительно здорово начали, не просто забили несколько голов, а в целом действовали очень хорошо. Затем будто убрали ногу с педали газа после первого периода.

– Команда до этого была в определённом кризисе. Причины схожие?

– В целом мы действовали неплохо, особенно в двух последних матчах, в Омске и в Нижнекамске. Мы показывали неплохой хоккей, но не могли найти ключ к победе. Сегодня мы его нашли, и это очень важно с точки зрения морального духа команды. Мы должны закрепить это ощущение и развивать его, отталкиваться от него.

– По итогам матча с «Нефтехимиком» казанская команда официально стала участницей розыгрыша Кубка Гагарина. Уже есть мысли касательно будущих соперников по сетке?

– Нет, мы об этом вообще не думаем сейчас, не заморачиваемся. Фокусируемся на себе, на своей игре. Впереди важные игры, заключительные матчи регулярного сезона, мы должны прибавить и показать себя с лучшей стороны. В том числе заложить определённый фундамент игровой перед плей-офф. Нужно думать прежде всего об этом.

– Сборная Канады стала победителем Турнира четырёх наций. Вам удалось посмотреть эти игры?

– Только один матч, по сути, я посмотрел игру вчера. Но признаюсь, это было тяжело, начало матча слишком рано по местному времени. Я не очень люблю рано вставать, мне это тяжело даётся, но такой матч того стоил. Также я посмотрел нарезки голов остальных игр, вкратце изучил, как обстояли дела во всех матчах. Поздравляю канадцев, это важная победа, мне приятно наблюдать за успехами своей сборной, знаю, что вся страна болела за тех, кто надевал майки сборной.

– Как вы оцените уровень хоккея на Турнире четырёх наций? Можно было услышать мнение, что это чуть ли не лучший хоккей в истории…

– Невероятно, просто невероятно. Не знаю, смотрели вы матчи или нет, но сам факт, когда лучшие из лучших собираются вместе, лучшие игроки мира играют друг против друга – одно наслаждение за этим наблюдать. И хочется ещё больше таких игр!