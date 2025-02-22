82 — это не норма? В Америке обсуждают возможную реформу календаря НХЛ

82 — число, которое кажется незыблемым в расписании НХЛ. Только пандемии, локауты и редкие форс-мажоры в последние годы влияли на количество матчей, уменьшая его. Впрочем, к такому количеству игр лига пришла лишь весной 1995-го, когда утвердила новое коллективное соглашение. В НБА, которая когда-то появилась как лига для дополнительного использования хоккейных арен, такой календарь появился уже в конце 1960-х.

Расписание НХЛ резко разрослось после Второй мировой войны: если в сезоне-1945/1946 команды провели 50 матчей, то уже через четыре года их стало 70. Это приводило к тому, что клубы «Оригинальной шестёрки» играли друг с другом по 14 раз за сезон! Расширение лиги расширило и календарь: с 1974-го команды играли по 80 раз за сезон. В начале 1990-х лига провела короткий эксперимент с 84 матчами: две сверхлимитные игры проводились в городах, которые не имели своего клуба в НХЛ.

Однако свежий опрос игроков от The Athletic показал, что такая длина чемпионата нравится далеко не всем. 42% опрошенных хоккеистов считают, что сезон слишком длинный. Большинство из них прокомментировали свою позицию.

«Кажется, Гэри Беттмэн хочет добавить ещё больше игр в расписание. Но уже сейчас можно сказать, что регулярный сезон слишком длинный. Тем более надо учитывать высокую контактность и жёсткость хоккея. Посмотрите на баскетбол — они распределяют нагрузку для своих лидеров, часто дают им отдохнуть. При этом в НБА они бегают трусцой половину игры и только кидают трёхочковые. В хоккее же приходится пробиваться через 82 игры, постоянно блокируя броски. Здесь абсолютно другой менталитет», — сказал один из игроков, сохранивший (как и остальные) анонимность.

Баскетбол здесь вспомнили не просто так — именно там всё чаще слышны разговоры про то, что 82 игры — это уж слишком. При этом расписание у Ассоциации чуть покороче энхаэловского, а темп игры в последних сезонах значительно вырос. Однако изменилась и сама игра — хоккеист из абзаца выше не так уж и не прав, из матчей регулярного сезона почти пропала защита, они часто похожи на челночный бег от одной трёхочковой дуги к другой.

Некоторые баскетболисты ставят в пример звёзд НБА Фото: Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images

Однако здесь есть и важное отличие — за отметку в 22-23 минуты за матч переваливают только отдельные суперзвёзды НХЛ, а в НБА большинство заметных игроков проводит на паркете полчаса и чуть больше. Из-за этого появилось то самое распределение нагрузки, которое приводит к конфузам: НБА запланировала игру на национальном телевидении с участием команд суперзвёзд, а суперзвёзды даже на площадку не вышли — отдыхают. Комиссионер НБА Адам Сильвер недавно сказал, что ему нравятся игры длиной в 40 минут, как в европейском баскетболе (в НБА они длятся 48).

Но вернёмся в НХЛ. Стоит отметить, что длинный регулярный сезон — это история в первую очередь про коммерцию, а не про спорт. Долгое время клубы ничего не получали от телевидения или получали совсем крохотные деньги. Главным источником доходов были билетные сборы, и низкая посещаемость в некоторых городах не раз и не два приводила к переезду команд. Сейчас прямой зависимости уже не существует: та же НБА получает лишь четверть своей выручки от доходов в день матча.

Однако именно НХЛ остаётся наиболее зависимой от билетов лигой «большой четвёрки»: доходы в день матча составляют 44% заработков лиги. Происходит это из-за того, что телеконтракт лиги сильно меньше, чем у конкурентов. Из-за этого игроки НХЛ прекрасно понимают, что сокращение календаря очень сильно ударит по их кошельку, который на фоне лиг-конкурентов выглядит худо.

Кроме того, против сокращения календаря в НХЛ и НБА говорит и статистический аспект. Прямо сейчас мы наблюдаем за «Великой Погоней», а совсем недавно Леброн Джеймс побил рекорд Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру. Если какая-то лига решит урезать количество матчей, то новому поколению спортсменов будет нереально догнать своих великих предшественников — а это значит, что регулярка будет терять своё маркетинговое значение.

А какие аргументы есть за сокращение сезона? Пожалуй, основной из них — длинная регулярка сильно размывает ценность каждой игры. Традиционная отсечка календаря НХЛ — это американский День благодарения, четвёртый четверг ноября. К этому моменту проходит лишь один месяц сезона, однако каждый год в плей-офф попадают 12-13 команд, которые к этому празднику идут в кубковых восьмёрках. Игры после дедлайна переходов часто превращаются во время тотальных экспериментов с составом: плохие команды пытаются стать ещё хуже.

Кроме того, длинную регулярку сложнее продавать нейтральному зрителю. Чемпионат НФЛ состоит лишь из 17 матчей, и даже два поражения подряд могут сильно ударить по шансам команды выйти в плей-офф. Поэтому каждая игра обладает невероятной важностью и собирает космические телерейтинги. Недавний матч «Сан-Хосе» и «Сиэтла» на канале ESPN посмотрели лишь 150 тысяч зрителей, хоккей уступил шедшему перед ним женскому студенческому баскетболу — причём игре двух заштатных колледжей, которые никогда ничего не выигрывали.

Скоро НХЛ и профсоюзу надо принимать новое коллективное соглашение Фото: Minas Panagiotakis/Getty Images

Другой аргумент — повышение качества игры. Хоккеисты и баскетболисты ненавидят бэк-ту-бэки, и легко представить почему. Сложно ожидать сильного выступления, когда ты сразу после игры едешь в аэропорт и во второй раз за 24 часа выходишь на площадку, толком не восстановившись. Многие игроки просят избавиться хотя бы от них: некоторые отмечали, что качество игры в ковидном чемпионате из 56 матчей было чуть повыше благодаря тому, что оставалось больше времени на восстановление.

Впрочем, таких радикальных реформ от НХЛ ждать всё-таки не стоит — тем более другие лиги в последнее время как раз стараются расширить календарь. Та же НФЛ впервые почти за 50 лет добавила лишнюю игру в расписание, где долгое время было 16 матчей. В бейсболе плей-офф удлинён за счёт того, что в него добавлена лишняя команда по уайлд-кард. Возможно, пример хоккею подаст как раз НБА — местное руководство очень любит революционные идеи.

А какие реформы реально может предпринять НХЛ? Давно говорится о том, что стоит сократить предсезонку: её формат не менялся с тех пор, как в 1970-х многие игроки приезжали в тренировочные лагеря с пивными пузиками. «В этом году тренировочный лагерь открылся в четверг, а первая игра была уже в субботу — в этом нет никакого смысла», — сказал президент «Лос-Анджелеса» Люк Робитайл. Кроме того, «Кингз» на предсезонке потеряли получившего травму Дрю Даути: лидер обороны клуба пропустил добрую половину сезона.

Если верить инсайдерам, лига прорабатывает сценарий с сокращением количества предсезонных игр до четырёх. Кроме того, НХЛ хочет начинать сезон чуть пораньше, чтобы вручать Кубок Стэнли в первых числах июня. В прошлом году седьмая игра финала прошла 24 июня, что многим не понравилось. И если раньше против этого якобы выступал телеканал ESPN из-за потенциального пересечения матчей с финальными стадиями бейсбольного плей-офф, то сейчас бейсбол с главного американского канала съехал.

Все эти поправки будут обсуждены в ходе подготовки нового коллективного соглашения. Кто знает, возможно, игроки удивят нас даже более радикальными предложениями: многие из них уже сейчас готовы сократить чемпионат на 10-12 игр.