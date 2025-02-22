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Результаты матчей КХЛ за 22 февраля 2025 года, обзор, видео голов, турнирная таблица КХЛ, расписание, календарь

СКА опять проиграл дома, «Авангард» рвётся в топ Востока. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
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«Локомотив» победил с Исаевым в воротах, а «Автомобилист» развалился на домашнем льду.

22 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось пять встреч. Коротко подводим их итоги.

«Авангард» дома обыграл «Амур», одержав шестую победу подряд

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Авангард» принимал «Амур» из Хабаровска. Встреча завершилась в пользу хозяев со счётом 2:1. Для омичей это шестая победа подряд в чемпионате.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 января 2025, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
0:1 Усов (Брук, Улле) – 24:03 (5x5)     1:1 Моисеев (Коробкин, Яковлев) – 26:54 (5x5)     2:1 Зернов – 42:40 (5x5)     3:1 Джозефс (Петунин, Вовченко) – 49:57 (5x5)     4:1 Коробкин (Моисеев, Маклюков) – 56:50 (5x5)    

Счёт в матче открыл Иван Игумнов с передач Наиля Якупова и Николая Прохоркина на 10-й минуте встречи. На 35-й минуте Якупов сам забросил вторую шайбу хозяев с передач Семёна Чистякова и Майкла Маклауда. На последних секундах третьего периода Владислав Барулин забросил единственную шайбу с экстра-полевым игроком в составе гостей.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Авангард» набрал 70 очков и занимает в Восточной конференции шестое место. У хабаровского «Амура» в той же конференции 33 очка, это 11-е место.

Омский клуб ранее в этом сезоне выиграл два матча из трёх у хабаровчан (2:3 Б, 2:1, 7:1).

«Северсталь» разгромила «Автомобилист» в гостях и прервала победную серию екатеринбуржцев

В Екатеринбурге на стадионе «Уралец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Автомобилист» принимал «Северсталь» из Череповца. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
0 : 4
Северсталь
Череповец
0:1 Аймурзин (Смирнов, Грудинин) – 28:17 (5x5)     0:2 Абросимов (Лишка, Чуркин) – 39:59 (5x5)     0:3 Ильин (Аймурзин) – 41:08 (5x5)     0:4 Абросимов – 59:57 (en)    

На 29-й минуте Данил Аймурзин открыл счёт в матче с передач Егора Смирнова и Владимира Грудинина. На 40-й минуте Руслан Абросимов забросил вторую шайбу гостей с передач Адама Лишки и Андрея Чуркина. На 42-й минуте Михаил Ильин с передачи Данила Аймурзина укрепил преимущество своей команды. В концовке третьего периода Руслан Абросимов забросил четвёртую шайбу в матче в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Автомобилист» набрал 77 очков и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. Ранее екатеринбуржцы одержали три победы подряд. У «Северстали» 73 очка, команда находится на третьем месте в Западной конференции.

«Адмирал» одержал победу в Астане и продлил безвыигрышную серию «Барыса»

В Астане на стадионе «Барыс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 15:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 4
Адмирал
Владивосток
1:0 Старченко (Сетдиков, Гайтамиров) – 02:41 (5x5)     1:1 Сошников – 14:25 (5x5)     1:2 Старков – 23:08 (5x5)     1:3 Петухов (Шестаков, Сошников) – 40:21 (5x5)     1:4 Шестаков (Петухов, Сошников) – 47:41 (5x5)     2:4 Кайыржан (Шульга, Бутенко) – 50:47 (5x5)    

Счёт в матче был открыт на третьей минуте. Заброшенной шайбой отметился нападающий «Барыса» Роман Старченко с передач Никиты Сетдикова и Тамирлана Гайтамирова. На 15-й минуте Никита Сошников сравнял счёт во встрече. На 24-й минуте Степан Старков вывел гостей вперёд. На 41-й минуте Егор Петухов с передач Аркадия Шестакова и Никиты Сошникова забросил третью шайбу в составе «Адмирала».

На 47-й минуте уже Аркадий Шестаков с передач Егора Петухова и Никиты Сошникова укрепил преимущество своей команды. На 51-й минуте Динмухамед Кайыржан с передач Николая Шульги и Данила Бутенко отыграл одну шайбу «Барыса». Таким образом, астанинцы потерпели восьмое поражение подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА дома проиграл «Куньлуню» в матче с 10 голами

В Санкт-Петербурге на стадионе «СКА Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором СКА принимал «Куньлунь Ред Стар» из Пекина. Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 6
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Андронов (Педан, Демидов) – 16:14 (5x5)     1:1 Лихачёв (Локхарт) – 19:30 (5x5)     1:2 Локхарт – 27:51 (4x5)     2:2 Зыков (Кузнецов, Никишин) – 29:02 (5x3)     2:3 Маккошен (О'Реган) – 31:25 (5x5)     2:4 Дрозг (Граовац) – 31:59 (5x5)     2:5 Ро (Фу, Кленденинг) – 33:10 (5x5)     3:5 Григоренко (Кузнецов, Хайруллин) – 49:39 (6x4)     4:5 Короткий (Педан, Кузьмин) – 53:39 (5x5)     4:6 Граовац (Кленденинг) – 54:34 (en)    

Заброшенными шайбами в составе хозяев отметились Сергей Андронов, Валентин Зыков, Михаил Григоренко и Матвей Короткий. За «Куньлунь» голами отметились Ярослав Лихачёв, Люк Локхарт, Иэн Маккошен, Ян Дрозг, Кайл Ро и Тайлер Граовац.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

СКА занимает пятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. Команда Романа Ротенберга набрала 71 очко в 58 играх. «Куньлунь Ред Стар» находится на девятом месте с 55 очками.

«Локомотив» одержал домашнюю победу над «Сибирью» в овертайме

В Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» прошёл очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Локомотив» принимал «Сибирь» из Новосибирска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2025, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
2 : 1
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Андреофф (Бек, Морозов) – 17:32 (5x5)     1:1 Фрейз (Бут, Сергеев) – 31:50 (5x5)     2:1 Сурин (Никулин) – 62:23 (3x3)    

На 18-й минуте нападающий «Сибири» Энди Андреофф открыл счёт в матче с передач Тейлора Бека и Ильи Морозова. На 32-й минуте Байрон Фрейз с передач Даниила Бута и Андрея Сергеева сравнял счёт. В овертайме победной шайбой отметился Егор Сурин с передачи Степана Никулина.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Локомотив» набрал 87 очков и занимает первое место в Западной конференции. У «Сибири» 58 очков, команда находится на восьмом месте в турнирной таблице Востока.

Матчи на 23 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
23 февраля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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