Тотальное уничтожение! Овечкин не смог забить, но «Вашингтон» растоптал «Питтсбург»!

«Вашингтон» уходил на паузу в НХЛ на втором месте в сводной таблице НХЛ. «Кэпс» отставали на одно очко от лидирующего в лиге «Виннипега» и наверняка хотели вернуться на вершину. Да и Александр Овечкин раззабивался и сократил отставание от Уэйна Гретцки всего до 15 шайб.

«Питтсбург» же обосновался на 14-м месте на Востоке, от топ-8 «пингвинов» отделяло шесть очков. Несмотря на хорошую форму Сидни Кросби и возвращение Евгения Малкина, оправившегося от травмы, вера «Пингвинз» в выход в плей-офф иссякала всё быстрее с каждым матчем. Встреча с принципиальным соперником в этом плане была очень кстати: так можно задать победный настрой с самого начала финального отрезка сезона.

Болельщики в Питтсбурге также воодушевлённо встретили приезд «Вашингтона». Во время показа ролика, посвящённого погоне Овечкина за рекордом Гретцки, трибуны засвистели и вместе с тем зааплодировали. Больше было, конечно, аплодисментов, но фанаты показали, что противостояние Ови и Сида по-прежнему живо, оно по-прежнему их заводит.

Впрочем, главным действующим лицом первого периода стали не капитаны команд.

На шестой минуте Эндрю Манджапане убежал «один в ноль», но, уложив вратаря «Питтсбурга», не смог переиграть Алекса Недельковича. Однако канадец сумел пропихнуть шайбу на пятачок — она угодила в конёк Этана Фрэнка и заползла в сетку. 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Вашингтон» завладел инициативой и серьёзно надавил на «Питтсбург». К седьмой минуте встречи «столичные» перебрасывали «Пингвинз» — 3:0. Но извлечь выгоду из этого не вышло.

А затем «пингвины» включились. И «Вашингтон» им сам помог в этом. На 15-й минуте Ларс Эллер получил две минуты, а по выходе нападающего уже Джейкоб Чикран отправился в штрафбокс.

«Пингвинз» отблагодарили «столичных» за такие подарки. На 19-й минуте Евгений Малкин выиграл борьбу у борта, выехал в центр и отпасовал налево Крису Летангу. Защитник щёлкнул — 1:1!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На первый перерыв команды ушли при равенстве в счёте, однако уже хозяева серьёзно перебрасывали гостей — 9:5. Перевес был явно на стороне «Питтсбурга».

Но не прошло и двух минут после начала второго периода, как «Вашингтон» вновь вышел вперёд. «Столичные» убежали в контратаку, Брэндон Дьюхейм отдал поперечную передачу на Мартина Фехервари, и защитник, неожиданно оказавшийся на острие атаки, послал шайбу мимо Недельковича.

«Питтсбург» не желал сдаваться. На 25-й минуте Малкин с неудобной попытался повторить свой гениальный гол, но Логан Томпсон справился с угрозой.

А через две минуты проявил себя новоиспечённый победитель Турнира четырёх наций. Сидни Кросби получил шайбу на входе в зону «Вашингтона», прорвался по правому флангу и с неудобной руки бросил. Капитан «Питтсбурга» попал Томпсону точно в «домик» — 2:2!

«Питтсбург», однако, недолго радовался. В середине периода озарение снизошло на Джейкоба Чикрана. Защитник, оказавшись в центре атаки, эффектно убрал Венсана Деарне, прокинув тому шайбу между ног, и пробил Недельковича.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 35-й минуте Чикран оформил дубль! Джейкоб точно почувствовал себя топ-голеадором — и доказал это на деле. Защитник с ползоны бросил точно в верхний угол — шайба, попав в штангу, залетела в ворота.

А ещё в следующей атаке, буквально через восемь секунд после гола Чикрана, Алексей Протас нанёс пятую пробоину владениям «Питтсбурга». Нападающий убежал в стремительную атаку и, не сближаясь с вратарём, нанёс точный бросок под перекладину. 5:2 — и 100-е очко белоруса в НХЛ!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На этом матч для Недельковича был завершён. Алекс уступил место Йоэлю Бломквисту. Но и финн недолго оставался «сухим». На 38-й минуте Фехервари бросил от вершины левого круга вбрасывания, а на пятачке клюшку подставил Том Уилсон — 6:2! Тотальное унижение!

Третий период также начался с мучений для «Питтсбурга». На 43-й минуте сначала Венсан Деарне нарушил правила, а через 30 секунд Крис Летанг схватил четыре минуты штрафа, оставив «Пингвинз» втроём против пятерых игроков «Вашингтона». «Столичные» навалились, то и дело выводя на бросок Овечкина, но Александру не удалось поразить ворота Бломквиста. Капитан «Кэпиталз» почти пять минут не уходил со льда.

Впрочем, «Пингвинз» продолжили фолить. Евгений Малкин на 53-й минуте оставил «Питтсбург» в меньшинстве. И через 55 секунд Дилан Строум в седьмой раз огорчил фанатов хозяев.

Спустя 71 секунду Дэнтон Хайнен немного подсластил пилюлю хозяев, но сильно это не помогло. На 58-й минуте Дьюхейм забил восьмой гол и поставил точку в матче.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В итоге «Питтсбург» проиграл и серьёзно осложнил себе жизнь. «Детройт» в матче с «Миннесотой» взял очко и оторвался от «Пингвинз» на семь очков.

«Вашингтон» же, выиграв, выбрался на первое место в сводной таблице НХЛ. Овечкин прервал свою пятиматчевую серию с очками, а вместе с тем не сумел приблизиться к Гретцки.