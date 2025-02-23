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Филадельфия — Эдмонтон — 6:3, обзор матча, Мичков набрал три очка, Кузьменко забросил дебютную шайбу, видео

Мощный перформанс Мичкова! Набрал три очка и превзошёл достижение канадской легенды
Максим Макаров
Филадельфия — Эдмонтон — 6:3, обзор матча
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А Андрей Кузьменко забросил дебютную шайбу за «Филадельфию».

Турнир четырёх наций закончился, а это значит, что регулярный чемпионат НХЛ входит в решающую стадию. «Филадельфия» продолжает отчаянно бороться за плей-офф, не являясь фаворитом в отчаянной мясорубке на Востоке. «Эдмонтон», в свою очередь, лидирует в Тихоокеанском дивизионе.

Для Матвея Мичкова матч с «нефтяниками» наверняка вызывает особые чувства — ведь в игре с ними молодой россиянин забросил первую шайбу в НХЛ. Во второй схватке с финалистом Кубка Стэнли Матвей тоже не ушёл без заброшенной шайбы, открыв счёт уже на третьей минуте, отлично сыграв на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но первый период остался за «Ойлерз» — Клингберг и Драйзайтль организовали по шайбе.
Во втором отрезке «лётчики», которым уже некуда отступать, зажгли. В особенности Матвей Мичков, который дважды выступил в роли ассистента. Сначала Матвей сделал перехват в чужой зоне и отдал передачу Кутюрье на пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем вышел «два в один» с Типпеттом и вложил ему шайбу точно в клюшку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А закончил голевое пиршество во второй двадцатиминутке Андрей Кузьменко, который в большинстве подставил шайбу на дальнем пятаке. Это первая шайба форварда за «Флайерз», получилась она в лучших традициях энхаэловской карьеры Андрея. Многие помнят, сколько таких было заброшено ещё во времена игры за «Ванкувер».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде Ристолайнен показал отличную точность, отправив шайбу в пустые ворота из своей зоны, и поставил точку.

НХЛ — регулярный чемпионат
22 февраля 2025, суббота. 21:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
6 : 3
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Мичков (Лотон, Замула) – 02:07     1:1 Клингберг (Эмберсон, Браун) – 07:06     1:2 Драйзайтль (Савуа, Клингберг) – 09:31     2:2 Типпетт – 21:45     3:2 Кутюрье (Мичков) – 27:13     3:3 Экхольм (Драйзайтль) – 28:34     4:3 Типпетт (Мичков, Кутюрье) – 32:26     5:3 Кузьменко (Конечны, Ристолайнен) – 35:37 (pp)     6:3 Ристолайнен (Кутюрье) – 57:01    

Яркое выступление Мичкова помогло «Филадельфии» одержать важную победу и продолжить борьбу за плей-офф. А ещё Матвей превзошёл достижение канадской легенды Бобби Кларка по очкам для игроков до 20 лет.

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