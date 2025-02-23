«Баффало» — криптонит Шестёркина. Игорь пропустил пять шайб за период и был заменён

У «Рейнджерс» на Турнире четырёх наций было широкое представительство — Миллер, Фокс, Трочек и Крайдер играли за сборную США, Вааканайнен выступал за Финляндию, а Зибанеджад — за Швецию. Лавиолетт наверняка держал это в голове, но по объективным обстоятельствам не мог дать лидерам отдыха.

Команды сыграли в этом сезоне два матча и обменялись победами. Причём встречу на «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» проиграли со счётом 1:6, а Шестёркин после пятой пропущенной шайбы покинул ворота.

Те горькие флэшбеки всплыли у Игоря уже после первого периода. Первые два гола «клинки» забросили не без доли везения — у Куинна сорвалась шайба с крюка, что дезориентировало вратаря, а Далин переправил снаряд в ворота, уворачиваясь от наброса Гринвея.

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На этом кошмар гостей не закончился — Томпсон, Маклауд и Далин установили сокрушительные 5:0 на табло. Сразу после шайбы капитана «Сэйбрз» Шестёркин покинул ворота — быстрее по игровым причинам за всю карьеру в НХЛ Игорь площадку ещё не покидал.

Во втором периоде «копы» дали небольшую надежду, забросив две шайбы в большинстве (одна из них — по протоколу в равных составах). Но то был мираж.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «Баффало» закончили то, что начали в первом — Томпсон и Маклауд оформили дубль, а Йокихарью забросил вторую шайбу в сезоне, доведя дело до итогового разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

8:2 — «Баффало» уничтожили «Рейнджерс», вновь поставив вопрос ребром о том, попадёт ли нью-йоркская команда в плей-офф. Игорь Шестёркин провёл очередной неубедительный матч, а «Сэйбрз», похоже, становятся своего рода криптонитом для российского голкипера — два раза за сезон Игорь пропустил пять шайб и был заменён в очных матчах. Главный тренер «Рейнджерс» защитил своего вратаря на пресс-конференции, что очень важно: «Нет смысла говорить о каком-то конкретном человеке на этой встрече. Мы не были хороши как команда. Мы получили, что заслужили».