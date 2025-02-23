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Баффало — Рейнджерс — 8:2, обзор матча, Шестёркин пропустил пять шайб в первом периоде и был заменён, видео

«Баффало» — криптонит Шестёркина. Игорь пропустил пять шайб за период и был заменён
Максим Макаров
Игорь Шестёркин
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«Клинки» забили «Рейнджерс» восемь голов и одержали пятую победу в шести последних встречах.

У «Рейнджерс» на Турнире четырёх наций было широкое представительство — Миллер, Фокс, Трочек и Крайдер играли за сборную США, Вааканайнен выступал за Финляндию, а Зибанеджад — за Швецию. Лавиолетт наверняка держал это в голове, но по объективным обстоятельствам не мог дать лидерам отдыха.

Команды сыграли в этом сезоне два матча и обменялись победами. Причём встречу на «Мэдисон Сквер Гарден» «синерубашечники» проиграли со счётом 1:6, а Шестёркин после пятой пропущенной шайбы покинул ворота.
Те горькие флэшбеки всплыли у Игоря уже после первого периода. Первые два гола «клинки» забросили не без доли везения — у Куинна сорвалась шайба с крюка, что дезориентировало вратаря, а Далин переправил снаряд в ворота, уворачиваясь от наброса Гринвея.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

На этом кошмар гостей не закончился — Томпсон, Маклауд и Далин установили сокрушительные 5:0 на табло. Сразу после шайбы капитана «Сэйбрз» Шестёркин покинул ворота — быстрее по игровым причинам за всю карьеру в НХЛ Игорь площадку ещё не покидал.

НХЛ — регулярный чемпионат
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
8 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Куинн – 01:46     2:0 Далин (Гринвей) – 11:58     3:0 Томпсон (Петерка) – 15:32     4:0 Маклауд (Далин, Цукер) – 17:33     5:0 Далин (Томпсон, Цукер) – 18:21 (pp)     5:1 Крайдер – 25:29 (pp)     5:2 Зибанеджад (Фокс, Миллер) – 31:25     6:2 Томпсон (Кулих) – 43:47     7:2 Маклауд (Цукер, Пауэр) – 45:40     8:2 Йокихарью (Бенсон, Гилберт) – 59:24    

Во втором периоде «копы» дали небольшую надежду, забросив две шайбы в большинстве (одна из них — по протоколу в равных составах). Но то был мираж.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В заключительном отрезке «Баффало» закончили то, что начали в первом — Томпсон и Маклауд оформили дубль, а Йокихарью забросил вторую шайбу в сезоне, доведя дело до итогового разгрома.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

8:2 — «Баффало» уничтожили «Рейнджерс», вновь поставив вопрос ребром о том, попадёт ли нью-йоркская команда в плей-офф. Игорь Шестёркин провёл очередной неубедительный матч, а «Сэйбрз», похоже, становятся своего рода криптонитом для российского голкипера — два раза за сезон Игорь пропустил пять шайб и был заменён в очных матчах. Главный тренер «Рейнджерс» защитил своего вратаря на пресс-конференции, что очень важно: «Нет смысла говорить о каком-то конкретном человеке на этой встрече. Мы не были хороши как команда. Мы получили, что заслужили».

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