Драка на Турнире четырёх наций обошлась слишком дорого? Чемпион НХЛ может лишиться лидера

Перерыв на Турнир четырёх наций завершился, и игроки вернулись в расположение своих команд. Впрочем, далеко не все оказались готовы к возобновлению регулярного чемпионата НХЛ. Например, «Бостону» какое-то время придётся справляться без лидера обороны Чарли Макэвоя, а «Вегас» на неопределённый срок потерял своего ключевого защитника Ши Теодора.

Не обошлось без травм и во «Флориде», которая делегировала на турнир восьмерых хоккеистов. Игру с «Сиэтлом» пропустил один из ведущих форвардов действующих обладателей Кубка Стэнли Мэттью Ткачук, который вместе со сборной США остановился в шаге от завоевания трофея всего каких-то пару дней назад. Под вопросом было его участие в финале – из-за повреждения, полученного во время первой встречи с канадцами, Мэттью пропустил матч со сборной Швеции, однако к ответной игре с «кленовыми» успел вернуться в строй.

Правда, несмотря на это, провести сыграть решающий матч полностью нападающий «пантер» и «звёздно-полосатых» так и не сумел – его игровое время ограничилось всего лишь 6 минутами 47 секундами, при этом после второго периода Мэттью ни разу не вышел на лёд.

Было очевидно, что восстановиться на все 100% звезде «Флориды» не удалось – вот и в сегодняшней домашней игре с «Кракен» Мэттью не оказалось даже в заявке. А уже по ходу игрового дня журналист Рено Лавуа и вовсе высказал предположение, что сезон для него может быть закончен.

«В клубе ждут важных медицинских результатов. Слышал, что его сезон может быть закончен. Конечно, мы не хотим такого, но есть некоторые опасения на этот счёт», — сказал журналист в эфире TVA Sports.

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Судя по кадрам, которые сопровождали слова Лавуа, Ткачук испытал дискомфорт в области паха во время одной из смен в матче с «кленовыми», после чего понял, что продолжить встречу не сможет. Формулировка «травма нижней части тела», из-за которой Мэттью пропустил первую игру своего клуба после паузы, как раз это подтверждает.

Вероятно, то самое повреждение форвард «Флориды» получил в драке с нападающим «Тампа-Бэй» и сборной Канады Брэндоном Хагелем – тогда Ткачук неудачно приземлился на ногу в самом конце схватки. Поначалу сам Мэттью заверил, что в его травме нет ничего серьёзного, однако тот факт, что лидеру «пантер» пришлось пропустить и концовку финала Турнира четырёх наций, и матч «Флориды» с «Сиэтлом», говорит об обратном – эта драка может обойтись слишком дорого.

Если 19-й номер «Пантерз» действительно окажется в лазарете до конца сезона, это станет очень большим ударом по шансам клуба из одноимённого штата защитить чемпионский титул. Мэттью давно зарекомендовал себя как кубковый боец и был ключевой частью команды в обоих полноценных сезонах после обмена из «Калгари». Конечно, в строю у «Флориды» остаются многие другие лидеры «золотого» созыва, однако с точки зрения характера и бойцовского духа, необходимых для успешного прохождения плей-офф, равноценной замены Ткачуку найти не получится.

Разве что «Пантерз» не решатся на сумасшедший трейд с «Оттавой» в попытке привезти в южный штат и младшего из братьев. Брэди, который стал автором одной из шайб сборной США в финальной встрече с канадцами, стал бы практически идеальной альтернативой для Мэттью, а после его возвращения и идеальным дополнением для «пантер».

Брэди и Мэттью Ткачуки Фото: Joel Auerbach/Getty Images

Но несмотря на то что после Турнира четырёх наций вновь возобновились слухи о неизбежном уходе капитана «Оттавы» из канадского клуба, сейчас это кажется практически невозможным – уж слишком большой должна быть компенсация за лидера «сенаторов», чей контракт будет действовать ещё три года.

А это значит, что «Флориде» нужно буквально молиться, чтобы повреждение единственного имеющегося в её распоряжении Ткачука оказалось не таким серьёзным – иначе шансы на повторение триумфа в этом сезоне станут гораздо меньше.