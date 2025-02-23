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Расписание спортивных матчей 24 февраля 2025 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи понедельника: «Металлург» — «Северсталь», футбол и Хачанов в Дубае
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 24 февраля 2025 года
Аудио-версия:
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Начинаем рабочую неделю со спорта: «Галатасарай» — «Фенербахче» в турецкой футбольной Суперлиге, Кучеров — в НХЛ, а также яркая игра в НБА!

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Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Нэшвилл Предаторз» – «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Нэшвилл» продлит победную серию?

«Нэшвилл» проводит сезон гораздо ниже заложенных обещаний – команда, укреплённая большими звёздами, откровенно проваливается. Но в последнее время дела немного наладились – ещё месяц назад у «хищников» была внушительная победная серия. Лидер «Нью-Джерси» Джек Хьюз был одним из двух игроков, участвовавших в Турнире четырёх наций. Вернулся Джек хорошо, сделав дубль в матче с «Далласом». Пострадает ли от рук мастера «Нэшвилл»?

Денисенко перешёл в «Нэшвилл»:
Официально
Российский нападающий Григорий Денисенко обменян из «Вегаса» в «Нэшвилл»

🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Сиэтл Кракен», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажет Кучеров после двухнедельного отдыха?

«Тампа» будет проводить первый матч после паузы на международный турнир, «Сиэтл», в свою очередь, уже провёл один матч, переиграв действующего чемпиона. Никита Кучеров был одним из немногих лидеров «Тампы», который не выходил на лёд в официальных матчах всё это время. «Молний» поджимают конкуренты, нужна победа, будет ли она?

Главный тренер «Тампы» — о формате Турнира четырёх наций:
«Где Кучеров, Драйзайтль?» Тренер сборной Канады — об участниках Турнира четырёх наций

🏀 5:30: «Миннесота Тимбервулвз» – «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА — регулярный чемпионат
24 февраля 2025, понедельник. 05:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: лидер Запада настроен на реванш?

«Миннесота Тимбервулвз» и «Оклахома-Сити Тандер» уже встречались до Матча звёзд НБА. «Волки» довольно уверенно обыграли соперника со счётом 116:101. Настало время реванша. Лидер Западной конференции явно захочет поквитаться за такое обидное поражение. Все лидеры в строю – нас ждёт яркое противостояние.

Как проявил себя Дончич в топ-матче?
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🎾 15:00*: Даниэль Эванс (Великобритания, WC) – Карен Хачанов (Россия), Дубай, 1-й круг

* Время матча может измениться и будет уточнено

💬 Матч с текстовой трансляцией

Дубай (м). 1-й круг
24 февраля 2025, понедельник. 15:00 МСК
Даниэль Эванс
Великобритания
Даниэль Эванс
Д. Эванс
Не начался
1 2 3
         
         
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Интрига: как Хачанов стартует на «пятисотнике» в Дубае?

Россиянину Карену Хачанову не повезло на «пятисотнике» в Дохе, где ему в соперники по первому кругу достался соотечественник Даниил Медведев. Теперь Карен начинает аналогичное соревнование в Дубае матчем с британцем Даниэлем Эвансом. Теннисисты ранее играли пять раз, и во всех случаях сильнее был Даниэль, в частности во время их последней встречи на US Open — 2024. Победитель нового поединка сразится далее с кем-то из пары Стефанос Циципас — Лоренцо Сонего.

Хачанов неудачно сыграл на турнире в Дохе:
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🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Северсталь», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ждать ли голевой феерии?

Бывшая и нынешняя команды Андрея Разина в последнее время проводят очень результативные матчи, заставляя болельщиков и зрителей не отлипать от экранов. Отчасти дело в игровом стиле – оба коллектива заточены на атаку. «Северсталь» заканчивает выездную серию, прошлые два матча были выиграны с разницей шайб 10:2, смогут ли подопечные Козырева увезти победу и из Магнитогорска?

Малкин – о возвращении в «Металлург»:
Малкин: меня неправильно поняли, я рассмотрю возможность возвращения в «Металлург»

🏒 19:30: «Сочи» – «Куньлунь Ред Стар», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: чего ждать от Даниила Сероуха?

Даниил Сероух в матче с московским «Динамо» сделал что-то невозможное – оформил пента-трик. До этого такое делал только нынешний президент КХЛ Алексей Морозов. Но в матче с «Куньлунем» показать голевые способности вряд ли будет проще – в последнем матче «Куньлунь» одержал победу над СКА, отложив выход в плей-офф аж четырёх команд. Воодушевит ли это китайскую команду на новые подвиги?

Кравец — о переезде китайской команды:
«Хорошая идея». Кравец — об информации о возможном переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург

⚽️ 20:00: «Галатасарай» — «Фенербахче», Суперлига, 25-й тур

Турция — Суперлига . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 20:00 МСК
Галатасарай
Стамбул
Не начался
Фенербахче
Стамбул
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: ключевой матч сезона в Турции.

«Галатасарай» и «Фенербахче» устроили классическую гонку за золото чемпионата Турции. Пока что первые успешнее: команда Окана Бурука на шесть очков опережает банду Жозе Моуринью. И следующий очный матч станет решающим в гонке. В случае победы «Фенербахче» борьба за титул обострится. А вот если сильнее окажется «Галатасарай», то только чудо помешает им добраться до трофея.

Моуринью и Икарди устроили интернет-битву:
Икарди выложил мем про Моуринью. Жозе красиво ответил
Истории
Икарди выложил мем про Моуринью. Жозе красиво ответил

⚽️ 23:00: «Севилья» — «Мальорка», Примера, 25-й тур

Испания — Примера . 25-й тур
24 февраля 2025, понедельник. 23:00 МСК
Севилья
Севилья
Не начался
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Кто победит в основное время?
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X
П2

Интрига: какая из команд станет ближе к еврокубкам?

«Мальорка» и «Севилья» борются за попадание в топ-6 по итогам сезона. Место даст путёвку в Лигу Европы или Лигу конференций. Пока что к решению задачи ближе «Мальорка»: по потерянным очкам клуб как раз занимает шестую строчку. Но по составу, естественно, «Севилья» круче. И в случае домашней победы в следующем туре андалусийцы догонят «Мальорку» в турнирной таблице. Важная игра для обеих команд.

Неприятная история с футболистом «Севильи»:
Большой скандал в испанском футболе! Защитнику «Севильи» грозит тюрьма за жёлтые карточки
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