«Салават» ушёл в кризис? Уфа проиграла в третий раз подряд, Ливо перестал забивать

В Уфе встречались две команды с неудачными отрезками в чемпионате. «Салават» за два выездных матча против «Лады» и «Витязя» забил лишь один гол — но у «СЮ» в целом огромные проблемы с игрой в гостях в этом сезоне. Зато дома уфимцы — лучшая команда лиги, даже «Локомотив» обгоняют, и это перед матчем давало команде преимущество.

У ЦСКА продолжались американские горки. 12:2 против «Торпедо» и «Северстали», казалось бы, закончили тяжёлый январский кризис, однако после этого москвичи снова начали проигрывать. Команда Ильи Воробьёва за три последних матча забила лишь дважды, набрала ноль очков в двух играх против «Сочи». Из-за травмы до конца сезона выбыл Виталий Абрамов, травмирован основной вратарь Иван Просветов, а три форварда, которые перешли в команду на дедлайне, суммарно набрали три очка при полезности «-17».

Первый период долгое время обходился без явных голевых моментов, и почти вся опасность в эти 20 минут была создана, когда ЦСКА дважды играл в большинстве. Гости имели хороший контроль шайбы, Александр Самонов отразил несколько опасных бросков с близкого расстояния, а в одном из моментов шайба попала в штангу. В равных составах чуть активнее выглядел «Салават», но в реальные голевые возможности это не выливалось.

На второй период вышел уже совсем другой ЦСКА, который долгое время ничего не давал сделать «Салавату». Гости пользовались преимуществом дальней лавки и начали проводить массированные позиционные атаки. Самонов сделал несколько красивых спасений, однако уставшие полевые игроки в одном из моментов просто не смогли вывести шайбу из зоны. После перехвата Кирилл Долженков бросал из-под защитника и открыл счёт.

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Очень скоро счёт удвоился: ЦСКА воспользовался провалом «Салавата» при прессинге и разогнал контратаку «3 в 2», которую завершил Никита Нестеров. Интересно, что голевую атаку начал Коул Касселс, который отметился передачей и в шайбе Долженкова. Американский центр всего за минуту набрал в два раза больше очков, чем за 11 матчей до этого.

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«Салават» вскоре получил большинство, но первая спецбригада хозяев почти ничего не создала. Казалось, что вторая пятёрка уфимцев будет просто доедать оставшиеся секунды, однако Денис Ян смог сократить разницу в счёте: ему помог рикошет от черенка клюшки Павла Хомченко.

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Вскоре Провольневу пришлось фолить, чтобы срывать потенциально голевой момент «Салавата», и уфимцы сравняли счёт. В нужный момент сыграли лидеры: передача Саши Хмелевски не дошла до адресата, но от коньков игрока ЦСКА весьма удачно дошла до Шелдона Ремпала, который бросал из прекрасной позиции.

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Впрочем, эти усилия скоро были разрушены, хотя вскоре хозяева получили третье большинство подряд. В концовке периода «СЮ» не очень-то агрессивно сыграл в своей зоне, ЦСКА расчертил позиционную атаку, которую завершил лучший бомбардир команды Максим Соркин.

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Даже при 2:3 «Салават» не сильно нарастил обороты: за исключением пары активных смен, Хомченко не приходилось трудиться. В одном из моментов линию ворот пересекла перчатка Ярослава Цулыгина, которому за секунды до этого шайба прилетела в лицо. Вскоре, впрочем, ЦСКА удалось забросить и настоящую шайбу: снова игроки «Салавата» проиграли борьбу, снова перехват шайбы и снова гол из позиции между кругов вбрасывания — отличился Павел Карнаухов.

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ЦСКА одержал победу, которая стала для Ильи Воробьёва 350-й в КХЛ. «Салават» проиграл третий матч подряд, Джош Ливо снова остался без голов. Ситуация на Востоке становится совсем запутанной: вчера проиграл «Автомобилист», параллельно уступил «Трактор» — зато шансы «Авангарда» залететь в топ-4 с каждым матчем видятся всё более интересными.