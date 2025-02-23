Минское «Динамо» выдало феноменальный выезд, «Трактор» сенсационно проиграл. Итоги дня КХЛ

Новости дня в хоккее за 23 февраля 2025 года, результаты игр регулярного чемпионата КХЛ, все подробности, календарь

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23 февраля в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре встречи. Коротко подводим итоги матчей.

Дубль Митякина принёс «Нефтехимику» победу над «Трактором» в выездном матче

В Челябинске на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Трактором» и «Нефтехимиком». Победу одержали гости со счётом 3:1.

Уже на 13-й секунде матча нападающий «Трактора» Михаил Горюнов-Рольгизер открыл счёт. Ему ассистировали Андрей Светлаков и Виталий Кравцов. Гости ответили дублем Евгения Митякина, которому в обоих голах результативной передачей помог Булат Шафигуллин. В конце третьего периода Жан-Себастьен Ди забросил третью шайбу гостей. Последние пять минут матча «Трактор» играл с пустыми воротами, но безрезультатно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Трактор» прервал свою трёхматчевую победную серию. В свою очередь, «Нефтехимик» сократил отставание от восьмого места в Восточной конференции всего до шести очков. Впрочем, у замыкающей кубковую восьмёрку «Сибири» остаётся матч в запасе относительно команды из Нижнекамска.

«Спартак» всухую проиграл минскому «Динамо» в домашнем матче

В Москве закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал минское «Динамо». Встреча завершилась сухой победой гостей со счётом 3:0.

Уже на второй минуте матча канадский форвард минчан Крис Тирни с передачи Егора Борикова открыл счёт в матче. Во втором периоде Вадим Шипачёв укрепил преимущество гостей, забросив свою 300-ю шайбу в истории КХЛ. Ему ассистировали Джордан Гросс и Вадим Мороз. В заключительной двадцатиминутке победную точку поставил Мороз, отправивший шайбу в пустые ворота.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

В четверг, 21 февраля, «Динамо» в гостях забросило пять безответных шайб в ворота московских одноклубников. В выездной серии по маршруту Подмосковье — Москва минчане одержали победы во всех четырёх матчах с общей разницей забитых и пропущенных шайб +13 (16-3).

Гостевая серия минского «Динамо»:

17.02.2025. «Витязь» — «Динамо» Мн — 2:4;

19.02.2025. ЦСКА — «Динамо» Мн — 1:4;

21.02.2025. «Динамо» М — «Динамо» Мн — 0:5;

23.02.2025. «Спартак» — «Динамо» Мн — 0:3.

«Спартак» с 74 очками в активе продолжает оставаться на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции. Минчане набрали 71 очко и поднялись на пятое место на Западе.

ЦСКА на выезде победил «Салават Юлаев», прервав серию из трёх поражений

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Армейцы повели в счёте, забросив во втором периоде две шайбы с интервалом в одну минуту. Отличились Кирилл Долженков и Никита Нестеров. Хозяева отыгрались после точных бросков Денниса Яна и Шелдона Ремпала, реализовавшего большинство. В концовке периода Максим Соркин вновь вывел гостей вперёд. В заключительной двадцатиминутке форвард ЦСКА Павел Карнаухов забросил последнюю шайбу в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА прервал серию из трёх поражений подряд. После этой победы армейцы вновь поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Запада, набрав 72 очка. «Салават Юлаев» с 75 очками в активе продолжает оставаться на третьем месте в Восточной конференции. В воскресенье, 23 февраля, уфимцы потерпели третье поражение подряд.

«Ак Барс» с минимальным перевесом обыграл «Ладу» в домашнем матче КХЛ

На льду «Татнефть-Арены» в Казани завершился матч регулярного чемпионата КХЛ. Местный «Ак Барс» обыграл тольяттинскую «Ладу» со счётом 2:1.

Счёт открыл «Ак Барс» на 10-й минуте матча. Отличился Семён Кошелев, реализовавший большинство. Через 30 секунд после начала второго периода Артём Галимов увеличил преимущество хозяев. Гости ответили точным броском Данила Юртайкина на 24-й минуте матча.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

«Ак Барс» набрал 76 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада», имеющая в активе 46 очков, занимает 10-е место на Востоке. Команда сохраняет теоретические шансы на попадание в плей-офф.

Матчи на 24 февраля:

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 февраля 2025, понедельник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

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