ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! ОВЕЧКИН! Ови оформил хет-трик и повторил великий рекорд Ягра!

«Вашингтон» порвал «Эдмонтон», а до Гретцки — всего 12 шайб!

И «Вашингтон», и «Эдмонтон» проводили второй матч за два дня, однако настроение у них было разное. «Кэпиталз» только-только уничтожили «Питтсбург» — 8:3. Хоть Александр Овечкин и не набрал очков, «столичные» пребывали в отличном расположении духа.

«Эдмонтон» же проиграл «Филадельфии», пропустив аж шесть шайб, и несколько ухудшил своё положение в таблице. «Ойлерз» перед встречей с «Вашингтоном» оказались на четвёртой строчке на Западе.

Но именно «нефтяники» открыли счёт в матче.

На второй минуте Коннор Макмайкл отправился на две минуты на скамейку штрафников, оставив «Вашингтон» в меньшинстве. «Эдмонтон» начал розыгрыш в чужой зоне, Коннор Макдэвид накрутил соперников и отдал передачу в сторону слота на Райана Ньюджент-Хопкинса. Тот вторым касанием перевёл направо на Леона Драйзайтля, который вколотил шайбу в ворота Чарли Линдгрена. 1:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Ойлерз» потребовалось всего 102 секунды с начала матча, чтобы выйти вперёд.

После качельной игры к концу периода инициативой завладел «Вашингтон». «Столичные» поднажали и к концу двадцатиминутки сумели отыграться.

На 18-й минуте Мэтт Рой сделал наброс от синей линии, а на пятачке Пьер-Люк Дюбуа подставил клюшку. Хоть шайба и отскочила в сторону, но там оказался Том Уилсон, бросивший под перекладину и сравнявший счёт! Канадец отличился в третьей встрече подряд.

Однако и это было ещё не всё. На последней минуте периода «Вашингтон» организовал атаку, в ходе которой Джейкоб Чикран бросил низом от синей линии. Шайба задела Ньюджент-Хопкинса и заскочила в ворота. 2:1! Защитник оформил свой третий гол за два матча.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй период начался с меньшинства «Вашингтона», в котором хозяева, однако, сумели выстоять. В дальнейшем команды продолжили давить, но ближе к голу были «Кэпиталз». Сначала Чикран убежал в контратаку, однако не попал в створ. Затем Макмайкл получил шайбу у ворот, но не смог переиграть Кэлвина Пикара.

А на 29-й минуте на авансцену вышел Овечкин.

Алексей Протас отобрал шайбу в зоне «Вашингтона», отдал её Дилану Строуму, который, преодолев чужую синюю линию, оставил её Ови. Капитан «столичных» прицелился — и оформил 880-й гол в карьере! До Гретцки осталось всего 14!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ови подъехал к бортику и отпраздновал гол со своим сыном Серёжей.

Эта шайба также стала 27-й для Овечкина в сезоне. Нападающий также забил 150-й гол после 36 лет. Ови стал четвёртым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим добиться этого достижения — после Теэму Селянне (192), Джонни Бьюсика (193) и Горди Хоу (235).

А Пикар оказался 181-м вратарём, которому забивал наш форвард.

Однако на этом Александр не остановился! Под занавес периода «Эдмонтон» остался в меньшинстве и дал «Вашингтону» возможность разыграть лишнего. Чикран от синей линии отдал в «офис» Овечкина, который щелкнул — и попал! Дубль! А до Гретцки осталось всего 13 шайб!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Впрочем, на последней минуте периода «Вашингтон», явно поймавший кураж, ещё раз поиздевался над «Эдмонтоном» — на этот раз капитально. Хоккеисты «столичных» передачами в касание разорвали оборону «Ойлерз» и вывели на решающий бросок Макмайкла. Коннор бросал уже в пустой угол. 5:1 и 20-й гол канадца в сезоне!

В третьем периоде «Эдмонтон» сумел отыграть один гол. Гости перехватили шайбу в чужой зоне, Ньюджент-Хопкинс оказался у ворот и переиграл Линдгрена — 2:5.

Однако все взоры были прикованы, конечно же, к Овечкину. Александр мог оформлять хет-трик, но после поперечного паса в круг вбрасывания не смог попасть по шайбе — а ведь Пикар уже был отыгран!

На 51-й минуте «столичные» отработали в защите, после чего убежали в контратаку. С броском Ови голкипер «Эдмонтона» справился, однако капитан «Кэпиталз» сохранил шайбу. Хозяева провели розыгрыш, в финальной стадии которого Строум оказался в одиночестве перед воротами и спокойно перевёл шайбу в пустой угол — 6:2! А Протас, отдавший голевую передачу, оформил ассистентский хет-трик.

На 56-й минуте «Эдмонтон» отыграл ещё один гол.

А на 58-й минуте случился главный эпизод матча.

Тренерский штаб «Ойлерз» решил заменить голкипера на шестого полевого игрока. В итоге шайба дошла до Овечкина, который отправил её в пустые ворота. Хет-трик!!!

«Вашингтон» одержал победу, вышел на первое место в НХЛ и продолжил борьбу за Президентский кубок.

Гол Овечкина оказался победным — благодаря этому Александр повторил великий рекорд Яромира Ягра по количеству победных голов в карьере. Теперь у обоих по 135 таких шайб.

Кроме того, Ови оформил хет-трик, сократил отставание от Гретцки всего до 12 шайб и, кажется, похоронил последние скептические разговоры о том, сумеет ли он побить рекорд в нынешнем сезоне.

Его вряд ли уже кто-то остановит.