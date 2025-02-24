«Уже запахло жареным». Реакция Америки на хет-трик Овечкина

Суперзвезда «Вашингтона» свёл с ума заокеанскую публику новыми крутыми достижениями и голами под номерами 880, 881 и 882.

Александр Овечкин продолжил творить историю на наших глазах. Капитан «Вашингтона» оформил хет-трик за половину матча с «Эдмонтоном». Даже тяжело подобрать слова для того, чтобы описать, что сделал Ови…

Пожалуй, лучше всего его свершения описывает тот факт, что, оформив 880-й, 881-й и 882-й гол в карьере НХЛ, Алекс подобрался к Уэйну Гретцки на расстояние всего 12 шайб. До нового рекорда — 13. А впереди ещё 25 матчей регулярного чемпионата…

Второй гол Овечкина оказался победным для «Вашингтона», так что нападающий в 135-й раз принёс победу своей команде. По этому показателю Александр повторил рекорд НХЛ, принадлежащий Яромиру Ягру. Теперь у обоих по 135 победных голов.

Хет-трик же оказался для него 32-м в карьере, Ови вышел на пятое место, сравнявшись с легендарным Филом Эспозито. Дальше идут Бретт Халл (33), Майк Босси (39), Марио Лемье (40) и Уэйн Гретцки (50). Кроме того, форвард «Вашингтона» во второй раз в этом сезоне забил три гола в одном матче. Он стал лишь третьим хоккеистом в истории, кому удалось как минимум дважды оформить хет-трик возрасте 39+ лет. Два других — Джонни Буцик (два хет-трика: 11 января 1976 года и 3 марта 1976 года) и Горди Хоу (четыре хет-трика: 16 марта 1968 года, 6 февраля 1969 года, 16 февраля 1969 года и 2 ноября 1969 года).

Наконец, вратарь «Эдмонтона» Кэлвин Пикар стал 181-м голкипером, которому Овечкин забивал. Ови также вышел на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ в 39-летнем возрасте: он сравнялся с Джонни Буциком (у обоих — по 29 шайб). Больше только у Горди Хоу (39).

А ещё Овечкин установил уникальный рекорд. Александр стал первым хоккеистом в истории НХЛ, сумевшим забить по 200+ голов сразу в трёх декадах. В 2000-е нападающий забросил 245 шайб, в 2010-е — 447, а в 2020-е — 200.

Сумасшедший перформанс Ови было тяжело не заметить. Как же в Северной Америке отреагировали на новые достижения капитана «Вашингтона»?

Александр Овечкин Фото: Patrick Smith/Getty Images

«Будет весёлая весна!»

Известный подкаст Spittin’ Chiclets отреагировал на хет-трик Ови: «А вот и он!!! Хет-трик Овечкина! Мы становимся свидетелями истории, дамы и господа».

Журналист Грант Паульсен предвкушает интересную весну для «Вашингтона» и его капитана.

«Хет-трик Алекса Овечкина. «Кэпс» обыграли соперников с общим счётом 15:6 в эти выходные. Эта команда фантастическая. Будет весёлая весна!» — написал Паульсен.

Кажется, некоторые из журналистов соперников не прочь увидеть рекорд в матче со своей командой. Так, известный обозреватель из Виннипега Майк Макинтайр оставил многозначительный намёк.

«Алекс Овечкин закончил матч с тремя голами сегодня. Ему нужно забить 12, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки.

У Вашингтона осталось 13 игр до приезда в Виннипег на встречу с «Джетс» 25 марта. Хм…» — написал Макинтайр.

Журналист официального сайта НХЛ Кристофер Детвилер рассказал о милом моменте во время матча, когда капитан «столичных» праздновал голы вместе со своим сыном Серёжей.

«Когда в воскресенье на «Кэпитал Уан-Арене» посыпались шляпы, Алекс Овечкин сделал движение в сторону своего сына, сидевшего у льда — как и в двух предыдущих случаях во время матча.

Нападающий «Вашингтона» только оформил хет-трик в ворота «Эдмонтона» и тут же отправился праздновать вместе со своим сыном Сергеем.

ВИДЕО.

На игре также присутствовали жена Овечкина Анастасия Шубская и младший сын Илья. Вместе они все стали свидетелями того, как Александр приблизился к истории.

Ови стукался кулачком с Сергеем после каждого из трёх своих голов во время матча, но после третьего гола пришлось проделать куда больший путь. Он забросил свою последнюю шайбу на дальней стороне льда и должен был поехать в противоположный угол, чтобы увидеть своего сына.

Казалось, Алекс не возражал», — написал Детвилер.

«Забавно, сколько качельных настроений было вокруг погони Овечкина»

Журналист из Эдмонтона Джейсон Грегор отметил новое достижение Ови.

«Первый хет-трик Овечкина в карьере в матчах с «Эдмонтоном». Теперь у него 882 гола в карьере и 13 голов до того, чтобы побить рекорд», — напомнил Грегор.

Журналистка The Athletic Шайна Голдман напомнила о том, как менялось отношение к погоне Овечкина в нынешней кампании.

«Забавно, сколько качельных настроений было в этом сезоне вокруг погони Овечкина — беспокойство в начале, пока он не начал реализовывать больше моментов, уверенность, что он это сделает, сомнения из-за травмы, а теперь ещё и это. Одна из лучших историй сезона», — написала Голдман.

Александр Овечкин после хет-трика Фото: Patrick Smith/Getty Images

Журналист Дрю Ливингстоун уже не сомневается в том, что ждёт Александра в этом году.

«Овечкин побьёт рекорд в нынешнем сезоне, и это будет знаменательно», — написал Ливингстоун.

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал, когда Овечкин должен побить рекорд.

«Забив дважды во втором периоде, Овечкин заставил фанатов отпустить свои кепки в полёт, забив гол в пустые из зоны «Вашингтона». Ови почти попал прямо в центр ворот с расстояния 42 метров.

Овечкин сейчас на пути к тому, чтобы сравняться с Уэйном Гретцки по количеству голов 2 апреля в Каролине и побить его рекорд 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», — написал Оланд.

«Отметка в 895 голов теперь неизбежна»

Журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер высказалась о важности достижений Ови в таком возрасте.

«Алекса Овечкина просто не остановить.

Капитан «Вашингтон», отдохнувший и помолодевший после перерыва на Турнир четырёх наций, в воскресенье снова вернулся к своей высокой результативности, оформив хет-трик в винтажном овечкинском стиле.

Алекс настаивает, что он не думает о рекорде, но по мере приближения к нему достижение должно засесть у него в голове, особенно учитывая, что он продолжает находить возможности забить.

Теперь у Овечкина 29 голов в сезоне. Он идёт к тому, чтобы закончить сезон с 45 шайбами и довести свой общий счёт до 898.

Алекс сотворил ещё больше истории, забив победный гол. Теперь у него 135 победных голов, что равно рекордному в истории НХЛ показателю Яромира Ягра.

Овечкин — первый игрок в истории НХЛ, забивший не менее 200 голов за три разных десятилетия: в 2000-е, в 2010-е и сейчас, в 2020-е.

Тем временем игра стала ещё быстрее, и забивать стало сложнее. Но он всё ещё умудряется не отставать — даже в 39 лет. Просто вау.

Алекс продолжает бросать вызов времени, устремляясь к истории — а «Кэпиталз» не могут насытиться

Способность Овечкина забивать голы — в буквальном смысле — превосходит время.

Он не будет слишком заострять внимание на рекорде, но уже запахло жареным. Отметка в 895 голов — число, которое когда-то считалось недостижимым, — теперь неизбежна. Тем временем ему 39, и он продолжает доказывать, что возраст — это всего лишь число, поскольку забивает в самом быстром темпе за свою 20-летнюю карьеру.

Когда дело доходит до того, что делает Овечкина таким стабильным в мире голеадоров, ответ прост: его бросок.

Он никогда не терял силы или голевого чутья, и будь то щелчок в одно касание из офиса или фирменный бросок из слота, Овечкин способен вложить всё, что у него есть, в каждую попытку забить. И по сей день защитники и вратари всё ещё не до конца понимают, как его остановить», — написала Сильбер.

«Овечкин — лучший хоккеист в мире»

Сам Овечкин также не остался в стороне. После матча он пообщался с журналистами.

— Ты дал кулачок своему сыну после гола. Разделить такой момент погони с семьёй — что это значит для тебя?

— Это значит очень много. Мои дети любят хоккей, они знают каждого игрока. Очевидно, мы играли с одной из лучших команд лиги, с двумя лучшими хоккеистами НХЛ. Здорово победить, здорово забить несколько голов. Так что, уверен, дети счастливы.

— Ови, ты выглядишь свежим, отдохнувшим. Что ты делал во время перерыва на Турнир четырёх наций?

— Просто отдыхал. Отдыхал и наслаждался временем со своей семьёй. Провёл несколько тренировок с Каспарайтисом. Это было хорошее время. А сейчас самое важное — быть здоровым.

— Сегодня во время эфира я сказал, что Том Уилсон сравнялся с тобой по количеству голов и что это команда Тома Уилсона. Прежде всего, хочу узнать: ты услышал это во время перерыва и подумал: «О боже мой, я заберу это звание обратно»? (смеётся)

— Всё так, всё так (смеётся). Я слышал это. Всё верно, это его команда. Он будущий капитан (улыбается).

— Почему «Вашингтон» так успешен в этом сезоне?

— Мы наслаждаемся. Мы держимся вместе, несмотря ни на что. У нас бывают взлёты и падения, но что мне нравится в нашей команде, так это то, что мы держимся вместе, играем друг за друга и каждый знает свою роль. Как я уже сказал, мы играли с одной из лучших команд в НХЛ, с двумя лучшими хоккеистами — и мы сыграли хорошо.

— Ты играешь со страстью и гонишься за рекордом Гретцки, а команда добивается успехов. И всё это — одновременно.

— Как я и сказал, мы получаем удовольствие. Атмосфера в раздевалке невероятная. Прямо сейчас самая важная вещь для нас — продолжать играть вот так и набирать очки.

— Думаешь ли ты, что сможет забить гол номер 895 в этом сезоне?

— Я двигаюсь от матча к матчу. Да, сегодня у меня были довольно хорошие шансы забить больше, но я рад и трём шайбам, — рассказал Овечкин.

О капитане говорили и в команде. Вратарь «Вашингтона» Чарли Линдгрен и вовсе назвал Овечкина лучшим игроком мира.

«Он лучший хоккеист в мире. Я вам говорю, Ови удивляет меня каждый матч. Он действительно лучший. Так благодарен, что он играет за «Вашингтон». Делить с ним раздевалку — это просто невероятно», — сказал Линдгрен.