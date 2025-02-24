«Рекорд Ливо в КХЛ? Без моего участия!» Интервью с неожиданным вратарём-лидером «Лады»

«Ладе», как команде-открытию прошлого сезона, в текущем регулярном чемпионате изначально было непросто, поскольку с наскока попасть в плей-офф под эффект новизны, как в сезоне-2023/2024, уже бы не получилось. К тому же на клубе сказались неспортивные факторы, которые привели к необходимости расставаться с лидерами. В том числе с первым номером вратарской бригады тольяттинцев Владиславом Подъяпольским.

Подъяпольский не просто был половиной команды. Зачастую Влад откровенно «воровал» матчи для «Лады», ведь, если верить продвинутой статистике, он должен был пропустить как минимум на 20 голов больше. В его отсутствие за ворота тольяттинцев стало страшно, однако из-за спины одного из лучших вратарей КХЛ неожиданно вышел Александр Трушков. В 28-летнего голкипера всерьёз не верили ни в одном из клубов, и теперь Трушков отчаянно цепляется за шанс поменять вектор своей карьеры.

На его счету уже три «сухих» матча, в том числе с «Салаватом Юлаевым» с его мощной линией нападения, состоящей из североамериканских легионеров. В интервью «Чемпионату» после игры в Казани с «Ак Барсом» Александр рассказал, как ему живётся в новом статусе и как он планирует останавливать Джоша Ливо и компанию в следующей их встрече.

Александр Трушков Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

«Все матчи с Казанью у нас плотные и боевые – но чего-то не хватает»

– Вы провели сильный матч с «Ак Барсом», однако результат у команды отрицательный. Как себя чувствует в такой момент вратарь?

– «Ак Барс» – хорошая команда, классная, мощная. С ними всегда интересно играть, здорово приезжать в Казань, на «Татнефть-Арене» всегда отличная атмосфера, она заводит и хозяев, и гостей. В целом хорошо играли, я не про себя даже, а про всю команду. Сильный матч провели, но, к сожалению, не получилось реализовать какие-то свои моменты.

И этот второй гол Казани в начале второго периода был явно необязательным. Однако такое случается – сначала шайба вылетела, защитник пошёл в стык, шайба резко поменяла направление, вверх пошла. Это хоккей, что тут скажешь. Бились, старались, немного не повезло.

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– В чём причина быстрого гола «Ак Барса» на старте второго периода? Не хватило концентрации, не включились в игру после перерыва?

– Да не сказал бы, что были проблемы с концентрацией. Конечно, неприятно получать сразу после выхода на лёд из раздевалки, но тут хоккейная случайность, неприятный случай. Рикошет, защитник в стык пошёл, клюшку развернул, в целом всё правильно делал, пытался заблокировать бросок.

Изначально шайба низом шла, по центру, а потом поменяла направление. Скажем так, очень хорошо поменяла. Но тут везёт тому, кто везёт – у Галимова в этом сезоне просто всё вообще залетает, такое ощущение.

– В этом сезоне матчи с «Ак Барсом» получаются для «Лады» плотными, но без результата. В чём причина поражений?

– Мы стараемся в каждой игре, хотим показать себя. Сколько матчей я играл, все вроде как 1:2 заканчивались, был в Казани до этого третий гол, но уже в пустые ворота, не суть. Все матчи плотные, боевые, в кость, никто не жалеет себя. Но чего-то всё-таки не хватает, порадовать болельщиков и себя, к сожалению, так и не удалось.

Очень хотели, видели, что большая группа наших болельщиков приехала нас поддержать из Тольятти, их было видно и слышно, поддержка хорошо чувствовалась. Спасибо им большое, что всё ещё с нами.

Александр Трушков в матче с «Ак Барсом» Фото: ak-bars.ru

– Как оцените личную нагрузку? Неожиданно по ходу сезона стали первым номером команды.

– Стараюсь цепляться за свой шанс. Бьюсь в каждой игре, появилась возможность проявить себя – надо бороться, доказывать. Отдаюсь в каждом матче, в каждом моменте. Не всегда, конечно, получается, но ничего страшного, это тоже опыт. Мне нравится много играть, спасибо тренерскому штабу за доверие.

«Нет такого, что спустя рукава выходим доигрывать сезон. Стараемся биться в каждом матче»

– На пресс-конференции после матча главного тренера команды Павла Зубова как раз спрашивали насчёт мотивации команды с учётом того, что шансов на плей-офф не осталось. В вашем случае вопрос, ради чего играть, не стоит?

– Я никогда первым номером не был в КХЛ, поэтому у меня мотивация огромная. Да и у всей команды, как мне кажется, мотивации предостаточно, этот вопрос в любом случае стоять не должен. Мы всё равно выходим на каждую игру, как на последнюю, стараемся найти пути к победе.

– Без турнирной мотивации на первый план выходит личная? Заявить о себе с прицелом на будущее, например.

– У меня и опыт накатывается, я сейчас прохожу через важный этап в своей карьере. В чём-то расту, прогрессирую. Но ещё раз повторю – и близко нет такого, что мы как-то спустя рукава выходим доигрывать сезон. Нет, мы стараемся биться в каждом матче и отдаваться полностью. Именно на команду, на командный результат, а не так, что каждый сам за себя. А там уже как получится.

– И всё-таки это обоюдная история – и команде помочь, и себя показать.

– Всё верно, если показывать хороший хоккей – то и команде это будет в плюс.

– Вы пока что остаётесь в «Ладе»?

– У меня действующий контракт, он будет до конца следующего сезона. Стараюсь доказывать, что достоин. Достоин быть в клубе, быть в КХЛ.

– На следующий год видите себя первым номером в «Ладе»?

– Сначала ещё этот сезон надо доиграть качественно, дальше показывать себя, стараться искать пути к победе в каждом матче. Хороший матч вратаря – это большой шанс для победы клуба, тут для всех удачная история. Будем биться, а дальше видно будет, как летом всё сложится.

Александр Трушков на Матче звёзд КХЛ Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

«Рекорд Ливо пусть будет без меня в воротах – как-нибудь потом»

– Следующий матч у вас с «Салавата Юлаевым» в Уфе. Соперник будет зол после поражения в предыдущей очной встрече.

– А у нас лёгких игр и не бывает. Поэтому всё привычно, ничего страшного. Интересный соперник, интересный будет матч. У них есть свои сложности, мотивация будет серьёзная, но и мы выйдем бороться до конца. Хорошая будет игра.

– В Тольятти вам удалось отыграть «на ноль» против уфимцев. За счёт чего?

– Команда здорово сыграла, дисциплинированно, отлично отрабатывали в обороне, помогали. Болельщики гнали нас вперёд. Хорошо, что дома удалось всё-таки победить, мы в большом долгу перед нашими фанатами. Они от нас в целом ждали немного другого результата по сезону, но как уж есть, стараемся реабилитироваться где-то сейчас.

Здорово, что тогда получилось так сыграть и добиться результата, однако сейчас это неважно, это история. Впереди новый день, новый матч. О той игре уже и не вспоминаем.

– В Уфе будет сложнее?

– В Уфе всегда сложно играть. «Уфа-Арена» гонит своих парней вперёд, сразу видно, что весь город живёт хоккеем, живёт игрой. Все знают, конечно, что у «Салавата Юлаева» очень сильное нападение, это их козырь. Прекрасные исполнители в атаке, очень мощные легионеры, от них всегда исходит опасность впереди. Так что будет и сложно, и интересно. Особенно мне как вратарю всегда интересно против таких мастеров играть.

– Вы заметили что-то особенное в легионерах Уфы? За счёт чего им удаётся такая результативная игра по сезону?

– Что Ливо, что Хмелевски – у них поставленный, сильный бросок. Умеют выбирать позицию, знают и как бросать, и куда бросать. Нестандартные решения принимают, быстрые очень, мобильные. Бывает так, что одного момента достаточно, небольшой шанс, чуть зазевался – и уже вынимать надо. Мастерюги, что тут ещё добавишь. Интересно против них играть.

– Не дадите Джошу Ливо приблизиться к рекорду Сергея Мозякина по голам за сезон?

– Не хотелось бы, чтобы с моей помощью, когда я в воротах, это случилось. Если и так, то когда-нибудь потом, без моего участия.